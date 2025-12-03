Panne électrique majeure à Cuba : Ce que tu dois savoir avant ton voyage dans le Sud
Ça, c'est sans oublier une importante épidémie qui frappe le pays.
Le temps des vacances dans le Sud pour fuir la neige est arrivé et plusieurs Québécois et Québécoises s’envoleront bientôt vers leur destination soleil préférée. Cela dit, celles et ceux qui prévoient voyager à Cuba voudront peut-être revoir leurs plans. Une panne électrique majeure frappe actuellement l’île des Caraïbes. On fait le point.
À lire également : Le Canada émet un avertissement pour Cuba en raison d'une épidémie - Voici quoi savoir
Une déconnexion du système électrique national est survenue ce mercredi 3 décembre dans l’ouest du pays, touchant plusieurs provinces entre Cienfuegos et Pinar del Río, a confirmé Unión Eléctrica, responsable du réseau électrique cubain.
La capitale, La Havane, est elle aussi fortement touchée par cette panne généralisée causée par un déficit de capacité de production.
Il faut dire que Cuba vit depuis quelques années avec des coupures de courant à répétition. Depuis la fin de 2024, au moins cinq pannes générales ont été recensées dans le pays de Che Guevara.
La production d’énergie provenant des 33 nouveaux parcs solaires photovoltaïques ne suffit pas à compenser les centrales électriques vieillissantes, mises en service il y a déjà 30 à 40 ans.
Qu'est-ce qui touche les touristes?
Pour l'instant, rien n'indique que les aéroports locaux sont impactés par la panne majeure. Pour les Québécois et Québécoises qui devraient s'envoler prochainement vers Cuba, aucun transporteur aérien qui dessert ce coin prisé du monde n'a émis d'avertissement.
De son côté, le gouvernement du Canada avertit les touristes en provenance du Canada que la plupart des grands hôtels et des stations balnéaires utilisent des génératrices lors de pannes d’électricité.
« Cependant, les pénuries de carburant peuvent avoir un impact sur l’utilisation des génératrices et le type de services fournis », précise Ottawa, qui invite notamment à surveiller les médias locaux pour rester au courant de la situation, de garder son cellulaire chargé le plus possible.
Le transport à travers Cuba pourrait également être impacté, puisque sans carburant, les autobus et les taxis ne peuvent rouler.
Le pays est également confronté à diverses pénuries chroniques de produits de premières nécessités, comme de la nourriture, de l'eau en bouteille et de médicaments.
« Des pénuries intermittentes d'eau du robinet fournie par les municipalités surviennent, y compris à La Havane. Les pénuries d'eau ont déjà affecté les stations balnéaires par le passé », indique-t-on.
Une épidémie frappe le pays
Les pannes d’électricité ne sont pas les seuls problèmes qui menacent la population cubaine et les touristes. Une éclosion du virus chikungunya sévit actuellement sur l’île des Caraïbes.
Le virus se transmet par la piqûre d’un moustique infecté qui pique autant le jour que la nuit, précise le gouvernement du Canada. Jusqu’à maintenant, la maladie a causé la mort de 21 personnes, dont 14 mineures, selon les autorités locales en début de semaine.
Si tu es piqué par un moustique infecté, les symptômes peuvent apparaître de trois à sept jours plus tard. Les signes les plus courants sont la fièvre, de fortes douleurs articulaires, une éruption cutanée, de la fatigue, des douleurs musculaires, des maux de tête ainsi que des nausées ou vomissements.
La plupart des personnes se rétablissent en quelques jours, mais certaines peuvent ressentir des douleurs articulaires qui persistent pendant des mois, parfois même des années.
Selon l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), entre 25 et 34 % des personnes infectées pourraient souffrir de douleurs articulaires persistantes pendant une longue période.
Avant de partir, il est recommandé de consulter un.e médecin afin de recevoir une dose du vaccin approuvé par Santé Canada contre le virus chikungunya. Une fois sur place, les touristes sont invité.e.s à appliquer un insectifuge pour repousser la vermine.
De retour au Québec, si des symptômes apparaissent, consulter un.e professionnel.le de la santé demeure essentiel pour éviter que la situation s’aggrave.
Malgré les nombreuses pannes majeures et les épidémies, comptes-tu voyager à Cuba prochainement?
