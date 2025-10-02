Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Voyage aux États-Unis : Le Canada émet un avertissement spécial pour certaines personnes

Le passage à la frontière pourrait se compliquer.

Un passeport canadien. Droite : un drapeau américain et canadien.

Le passeport canadien de certaines personnes pourrait compliquer l'entrée aux États-Unis lors d'un prochain voyage.

Izabelle Bee | Narcity Québec, Hudson Thomas | Unsplash
Éditeur Junior, Nouvelles

Si tu prévois voyager aux États-Unis bientôt, sache qu’un nouvel avertissement vient d’être émis par le gouvernement du Canada, qui a mis à jour ses conseils aux voyageurs et voyageuses se rendant de l’autre côté de la frontière, surtout pour les personnes de la communauté 2ELGBTQI+ et leur passeport.

À lire également : Voyage aux États-Unis : Le Canada émet un avertissement étonnamment sévère

Selon les infos publiées dans la rubrique « conseils et avertissements de voyage », les systèmes fédéraux américains sont en train de changer pour ne plus reconnaître les identifiants non binaires.

Concrètement, ça veut dire que le sexe assigné à la naissance pourrait maintenant être demandé dans plusieurs formulaires et procédures fédérales aux États-Unis.

Le ministère des Affaires étrangères précise un point crucial : même si c’est lui qui délivre les passeports, il ne peut pas garantir ton entrée ou ton transit aux États-Unis ou dans d’autres pays qui ne reconnaissent pas l’identifiant de genre « X ». Tu pourrais donc faire face à des restrictions d’entrée.

Il y a aussi un enjeu technique : certains systèmes utilisés par des pays ou des compagnies de voyage ne reconnaissent pas encore l’identifiant « X ». Dans ces cas, il se peut que tu doives choisir entre « homme » ou « femme » dans tes démarches de voyage.

À ça s’ajoute une réalité complexe : les lois varient énormément d’un État à l’autre et d’une municipalité à l’autre aux États-Unis. Certains territoires ont même adopté des lois visant directement les personnes 2ELGBTQI+.

Le gouvernement canadien recommande donc de vérifier les lois locales et celles de l’État où tu comptes voyager avant de planifier ton déplacement.

Rappelons que, depuis juin 2019, les Canadiennes et Canadiens peuvent inscrire un « X » dans la case d’identifiant de genre du passeport. Environ 3 600 personnes ont exercé ce droit jusqu’à maintenant.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
gouvernement du canada2elgbtqi+avertissement de voyagepasseport canadienvoyage aux états-unislgbtq+
QuébecCanadaNouvelles

Explore cette liste   👀

    • Jean-Michel Clermont-Goulet

      Éditeur Junior

      Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

    Jobs Québec Nouveau

    Afficher une jobVoir plus d'emplois

    Voyage aux États-Unis : Le Canada émet un avertissement étonnamment sévère

    Prépare-toi à toute éventualité si tu prévois visiter le pays de Donald Trump!👇

    Avertissements de voyage : le Canada a émis un avis pour la Hongrie et voici pourquoi

    Budapest est belle, mais tous ne sont pas les bienvenus...

    Le Canada annonce un changement majeur aux règles d'accès à la citoyenneté

    Le Projet de loi C-3 est une excellente nouvelle pour les « Canadiens perdus ». 🇨🇦

    Voyage vers les États-Unis : « Vous pourriez être détenu » avise le gouvernement du Canada

    Les exigences d'entrée se resserrent...😬

    On sait quand tombera la première neige au Québec et ça arrive vite

    Il reste moins d'un mois avant les premiers flocons! ❄️

    Changement d'heure au Québec : Voici quand tu gagneras une heure de sommeil cet automne

    Avec les journées qui raccourcissent, ça peut juste faire du bien. 😴

    8 Starbucks ferment au Québec - Voici lesquels et pourquoi

    Plus de 100 personnes ont perdu leur emploi.

    Cette petite ville de l’Ontario est l'une des plus belles au Canada à visiter cet automne

    Un road trip de rêve t’attend! 😍

    Élections municipales 2025 : 7 « vedettes » qui se présentent au Québec

    Rappeur, comédienne, humoriste, « name it ».

    Allocations pour enfants : Jusqu'à 1 400 $ attendent les parents du Québec en octobre

    Pour t'aider à sortir la tête de l'eau 💰

    Tu peux recevoir 200 $ ce mois-ci au Québec avec cette prestation fédérale

    Un petit coup de pouce financier, ça fait toujours du bien!

    Le ciné-parc de Saint-Eustache organise un party d'Halloween avec des films GRATUITS

    Il y aura même une maison hantée! 🍿

    8 crédits et prestations du gouvernement versés ce mois-ci aux Québécois

    Ton compte bancaire sera un brin plus rempli! 💸

    7 prestations et crédits d'impôt qui attendent les célibataires du Québec ce mois-ci

    C'est toujours la bienvenue, quand les fins de mois sont durs. 💸