Voyage aux États-Unis : Le Canada émet un avertissement spécial pour certaines personnes
Le passage à la frontière pourrait se compliquer.
Si tu prévois voyager aux États-Unis bientôt, sache qu’un nouvel avertissement vient d’être émis par le gouvernement du Canada, qui a mis à jour ses conseils aux voyageurs et voyageuses se rendant de l’autre côté de la frontière, surtout pour les personnes de la communauté 2ELGBTQI+ et leur passeport.
Selon les infos publiées dans la rubrique « conseils et avertissements de voyage », les systèmes fédéraux américains sont en train de changer pour ne plus reconnaître les identifiants non binaires.
Concrètement, ça veut dire que le sexe assigné à la naissance pourrait maintenant être demandé dans plusieurs formulaires et procédures fédérales aux États-Unis.
Le ministère des Affaires étrangères précise un point crucial : même si c’est lui qui délivre les passeports, il ne peut pas garantir ton entrée ou ton transit aux États-Unis ou dans d’autres pays qui ne reconnaissent pas l’identifiant de genre « X ». Tu pourrais donc faire face à des restrictions d’entrée.
Il y a aussi un enjeu technique : certains systèmes utilisés par des pays ou des compagnies de voyage ne reconnaissent pas encore l’identifiant « X ». Dans ces cas, il se peut que tu doives choisir entre « homme » ou « femme » dans tes démarches de voyage.
À ça s’ajoute une réalité complexe : les lois varient énormément d’un État à l’autre et d’une municipalité à l’autre aux États-Unis. Certains territoires ont même adopté des lois visant directement les personnes 2ELGBTQI+.
Le gouvernement canadien recommande donc de vérifier les lois locales et celles de l’État où tu comptes voyager avant de planifier ton déplacement.
Rappelons que, depuis juin 2019, les Canadiennes et Canadiens peuvent inscrire un « X » dans la case d’identifiant de genre du passeport. Environ 3 600 personnes ont exercé ce droit jusqu’à maintenant.
