Voici les Québécois qui ont remporté plus de 1 M$ à la Loto-Québec en 2025
Cette année, plus de 100 Québécois ont vu leur vie (et leur compte de banque) transformée! 💰
L’année 2025 restera gravée dans les mémoires d’une centaine de Québécois et de Québécoises devenu.e.s millionnaires en décrochant un gros lot de plus d’un million de dollars grâce à différentes loteries de Loto-Québec, allant du Lotto 6/49 au Lotto Max, en passant par Gagnant à vie et les jeux instantanés.
À lire également : Millionnaire recherché par Loto-Québec : Il va perdre son 1 M$ en janvier 2026
Avec la hausse constante du coût de la vie, que ce soit le prix de ton panier d’épicerie, de ton loyer ou de ton plein d’essence, un gain à la loterie ne peut que faire du bien au moral et au porte-monnaie.
En 2025, plus de 1,7 milliard de dollars en lots ont été remis, établissant un nouveau record qui dépasse celui de 2024. Le gros lot classique du Lotto 6/49 a été remporté à 10 reprises au Québec, tandis que 19 personnes ont mis la main sur les gros lots de La Grande Vie et de Gagnant à vie, un sommet inégalé, selon Loto-Québec.
Au total, la loterie a déjà fait plus de 100 nouveaux millionnaires cette année. C’est notamment le cas d’un entrepreneur de la Montérégie et d’une retraitée de Montréal, qui se sont partagé 70 millions de dollars en juillet dernier, ainsi que de 14 résidents et résidentes de Bonne-Espérance, sur la Côte-Nord, qui ont remporté 50 millions en septembre.
Voici les gagnants et les gagnantes de lots de plus d’un million de dollars remportés par l’entremise de divers jeux de loterie offerts par Loto-Québec en 2025, en date du 30 décembre.
Janvier
Dès le premier mois de l'année, plusieurs Québécois.e.s ont commencé 2025 avec un compte en banque bien garni. Huit personnes sont devenues millionnaires, donnant le ton pour les 11 mois qui allaient suivre.
Célébration 2025
- Yolanda Germano Lindsay (Montréal) : 1 000 000 $
- Anita Presseault et Richard Gionet (Abitibi-Témiscamingue) : 1 000 000 $
- Louis Kelly (Montérégie) : 1 000 000 $
- Karine Tremblay (Saguenay–Lac-Saint-Jean) : 5 000 000 $
- Nathalie Bégin et Donald Lebel (Laval) : 1 000 000 $
- Roxanne Zengarli (représentante), Steeven Daudelin (Centre-du-Québec) : 1 000 000 $
Extra
- Marc-André Marin (Montréal) : 1 000 000 $
Gagnant à vie
- Engelina Bolhuis (Montréal) : 1 000 000 $
Février
Extra
- Chantal Bolduc (Montréal) : 1 000 000 $
Gagnant à vie
- Martin Lemay (Laurentides) : 1 000 $ par semaine à vie
Lotto 6/49
- Jocelyn Durand (Capitale-Nationale) : 1 000 000 $
- Gilles Duzyk (Lanaudière) : 1 000 000 $
Québec 49
- Alain Bergeron (Chaudière-Appalaches) : 2 000 000 $
- Claire Desjardins (Montérégie) : 2 000 000 $
Mars
Lotto Max
- Martine Bourdon (Lanaudière) : 1 000 000 $
- Armand Aifalo (Montréal) : 1 000 000 $
Québec 49
- Ross Strang Horrocks et Joseph Jane Stanway (Estrie) : 2 000 000 $
Lotto 6/49
- Groupe de 14 gagnants (Laurentides) : 1 000 000 $
- Denise Gauthier et Charles Bisaillon (Estrie) : 5 000 000 $
- Gabriel Fredette (Montérégie) : 1 000 000 $
Gagnant à vie
- Michel Bruce Dubois et Stéphanie Duguay (Montréal) : 1 000 000 $
- David Morin (Capitale-Nationale) : 1 000 $ par semaine à vie
Extra
- Carole Chagnon (Montérégie) : 1 000 000 $
Avril
Lotto 6/49
- Bernard Dupuis (Montérégie) : 5 000 000 $
- Albert Rainville (Montérégie) : 5 000 000 $
- Paul Boucher et Hélène Gélinas (Chaudière-Appalaches) : 1 000 000 $
- Maurice Dion (Capitale-Nationale) : 2 500 000 $
- Gabriel Ouellet et Lisa Beaudoin (Chaudière-Appalaches) : 1 000 000 $
- Jean Daigneault (Estrie) : 5 000 000 $
- Jean Dumont (Lanaudière) : 1 000 000 $
100 $ Ultime 2025
- Mohamad Haidar (Montréal) : 1 000 000 $
- Suzy Lépine (Montérégie) : 1 000 000 $
- Nathalie Perreault et Nadia Bélanger (Estrie) : 1 000 000 $
- Pierre L'Heureux (Lanaudière) : 1 000 000 $
- Gabrielle Champagne et Daniel Thibodeau (Laurentides) : 1 000 000 $
- Donald Audet (Chaudière-Appalaches) : 1 000 000 $
Québec Max
- Marie-Benedicte Hoareau (Bas-Saint-Laurent) : 1 000 000 $
Extra
- Claudette Deneault (Montérégie) : 1 000 000 $
- Jacques Ouellet (Chaudière-Appalaches) : 1 000 000 $
Mai
Gagnant à vie
- René Dubois (Montréal) : 1 000 $ par semaine à vie
- Cameron McKenzie (Capitale-Nationale) : 1 000 $ par semaine à vie
100 $ Ultime 2025
- Clermont Morin (Capitale-Nationale) : 1 000 000 $
Québec Max
- Nathalie Theriault et Martin Lemoine (Nord-du-Québec) : 1 000 000 $
- Jeannot Thibault et Sylvie Labelle (Montréal) : 1 000 000 $
- Vincent Blais (Chaudière-Appalaches) : 1 000 000 $
- Malinda Gervais (Outaouais) : 1 000 000 $
Lotto 6/49
- Groupe de 7 gagnants (Laurentides) : 1 000 000 $
Juin
Québec Max
- Louise Voilant (Estrie) : 2 000 000 $
- Sophie Bazinet (Montérégie) : 1 000 000 $
Roue de Fortune Éclair
- Stéphane Bouchard (Lanaudière) : 1 000 000 $
- Sophie Bazinet (Montérégie) : 1 000 000 $
Gagnant à vie
- Brenda Aubin-Vega (Montréal) : 1 000 $ par semaine à vie
Lotto 6/49
- Yves Samson (Abitibi-Témiscamingue) : 1 000 000 $
Lotto Max
- Jessie Lacombe-Charette (Mauricie) : 20 000 000 $ (part de 1 333 333 $)
- Christian Dessureault (Mauricie) : 20 000 000 $ (part de 1 333 333 $)
- Jason Duval (Mauricie) : 20 000 000 $ (part de 1 333 333 $)
- Isabelle Rochon (Mauricie) : 20 000 000 $ (part de 1 333 333 $)
- Alain Leboeuf (Mauricie) : 20 000 000 $ (part de 1 333 333 $)
- David Durand (Mauricie) : 20 000 000 $ (part de 1 333 333 $)
- Daniel Morency (Mauricie) : 20 000 000 $ (part de 1 333 333 $)
- Alain Demers (Mauricie) : 20 000 000 $ (part de 1 333 333 $)
- Martin Lalonde (Mauricie) : 20 000 000 $ (part de 1 333 333 $)
- Mathieu Ouellet (Mauricie) : 20 000 000 $ (part de 1 333 333 $)
- Éric Elliott (Mauricie) : 20 000 000 $ (part de 1 333 333 $)
- Véronique Leclerc (Mauricie) : 20 000 000 $ (part de 1 333 333 $)
- Nicolas Déziel (Mauricie) : 20 000 000 $ (part de 1 333 333 $)
- Danny Gervais-Guèvremont (Mauricie) : 20 000 000 $ (part de 1 333 333 $)
- Yannick Mbouné-Buechi (Centre-du-Québec) : 20 000 000 $ (part de 1 333 333 $)
Banco Spécial
- François Laforest (Lanaudière) : 1 000 000 $
Gagnant à vie Édition Limitée
- Karine Dagenais (Montérégie) : 1 000 $ par semaine à vie
Juillet
Lotto Max
- Wilhelmina Van Leeuwen (Montréal) : 35 000 000 $
- Jacques Deschamps (Montérégie) : 35 000 000 $
Québec Max
- Roger Poirier (Montréal) : 1 000 000 $
2 Millions Diamant
- Ion-Adrian Golu (Montréal) : 2 000 000 $
Août
Extra
- Groupe de 5 gagnants (Montérégie) : 1 000 000 $
Lotto 6/49
- Mario Roy et Claudette Clement (Estrie) : 1 000 000 $
Septembre
Lotto 6/49
- Maria Vaccaro (Lanaudière) : 1 000 000 $
- Alexis Michaud (Chaudière-Appalaches) : 1 666 666 $
- Juan Miguel Vittini Concepcion (Montréal) : 1 000 000 $
- Lucette Perron (Montérégie) : 1 000 000 $
- Claude Boucher (Centre-du-Québec) : 46 000 000 $
Lotto Max
- Deborah Ellen Goddard Griffin (Côte-Nord) : 50 000 000 $ (part de 3 571 428 $)
- Della Tina Eleanor Spingle (Côte-Nord) : 50 000 000 $ (part de 3 571 428 $)
- Deborah Pennefather (Côte-Nord) : 50 000 000 $ (part de 3 571 428 $)
- Maud Griffin O'Brien (Côte-Nord) : 50 000 000 $ (part de 3 571 428 $)
- Loretta Cabot Griffin (Côte-Nord) : 50 000 000 $ (part de 3 571 428 $)
- Bradley O'Brien (Côte-Nord) : 50 000 000 $ (part de 3 571 428 $)
- Faye Bilodeau (Côte-Nord) : 50 000 000 $ (part de 3 571 428 $)
- Malinda Griffin (Côte-Nord) : 50 000 000 $ (part de 3 571 428 $)
- Charlotte F. Fequet (Côte-Nord) : 50 000 000 $ (part de 3 571 428 $)
- Wanita Roberts (Côte-Nord) : 50 000 000 $ (part de 3 571 428 $)
- Carolyn Amy Sims (Côte-Nord) : 50 000 000 $ (part de 3 571 428 $)
- Diana Griffin Blanche (Côte-Nord) : 50 000 000 $ (part de 3 571 428 $)
Grande Vie
- Sylvain Leclerc (Montréal) : 1 000 $ par jour à vie
- Daniel Gosselin (Côte-Nord) : 1 000 $ par jour à vie
Québec 49
- Guillaume Bouchard (Chaudière-Appalaches) : 2 000 000 $
Gagnant à vie
- Nadine Bernard (Lanaudière) : 1 000 $ par semaine à vie
Octobre
Lotto 6/49
- Christopher Morris (Montréal) : 5 000 000 $
- Nathalie Roussy (Saguenay–Lac-Saint-Jean) : 1 000 000 $
Québec Max
- Georges Gagné (Chaudière-Appalaches) : 1 000 000 $
- Wisline Milhomme (Laval) : 1 000 000 $
- Pierre Lajeunesse (Outaouais) : 1 000 000 $
En Argent
- Donald Darou et Ivana Grinsell (Montérégie) : 1 000 000 $
Novembre
Lotto 6/49
- Michel Glasson (Côte-Nord) : 1 000 000 $
Québec Max
- Manon Tremblay et Denis Girard (Saguenay–Lac-Saint-Jean) : 1 000 000 $
- Julie Gravel et Patrick Forget (Laurentides) : 1 000 000 $
Extra
- May Sulupat Belediano (Montréal) : 1 000 000 $
Gagnant à vie
- Linda Bossé Perras (Montérégie) : 1 000 $ par semaine à vie
Décembre
Lotto Max
- Jonathan Eli Shohet et Trina Rehel (Montréal) : 1 000 000 $
- Jean-Eudes Lespérance (Saguenay–Lac-Saint-Jean) : 1 000 000 $
Lotto 6/49
- Marie-Josée Charbonneau (Outaouais) : 1 000 000 $
Gagnant à vie
- Robert Romaniuk (Capitale-Nationale) : 1 000 $ par semaine à vie
Extra
- Stéphane Gingras (Laurentides) : 1 000 000 $
- Valentino Bartolini (Montréal) : 1 000 000 $
Comment vérifier si tu as gagné
Si tu as acheté des billets de loterie en 2025, il est temps de les vérifier! Tu peux consulter les numéros gagnants directement sur le site de Loto-Québec ou utiliser leur application mobile pour numériser tes billets instantanément.
Pour les gros lots, tu devras te présenter en personne dans un bureau de Loto-Québec pour réclamer ton gain. N’oublie pas que chaque billet a une date d’expiration, généralement un an après le tirage. Alors, ne laisse pas ta chance passer!
Pour les montants plus modestes, tu peux encaisser ton gain chez n’importe quel détaillant autorisé. Qui sait, peut-être que ton billet oublié au fond de ton portefeuille vaut une petite fortune?
- La nouvelle « boss » d’Hydro-Québec a un salaire plus élevé que le premier ministre Carney ›
- L'homme le plus riche du Québec pourrait donner 1 000 $ à chaque Québécois et rester riche ›
- Cet homme achèterait les 690 maisons à vendre à Laval et resterait le plus riche du Québec ›
- Les milliardaires les plus riches du Canada en 2025 sont dévoilés et le #1 sort de prison ›
- Voici les 10 Québécois milliardaires parmi les plus riches au monde en 2025 ›
- Les 7 Québécois les plus riches valent 54 milliards $ : Voici d'où vient leur fortune ›
- Loto-Québec : Découvre les Québécois qui sont devenus millionnaires en octobre 2025 ›
- Costco vend maintenant un gratteux Loto-Québec et tu ne le retrouveras pas ailleurs ›
- Ce couple de l'Estrie remporte 5 M$ au 6/49 et le gérant d'épicerie a dû s'en mêler ›
- Voici les gagnants des gros tirages de Loto-Québec en avril 2025 ›
- Loto-Québec recherche les gagnants du gros lot de 40M$ dans le Grand Montréal ›
- Millionnaire recherché par Loto-Québec : Il va perdre son 1 M$ en janvier 2026 ›
- Loto-Québec cherche 5 personnes qui sont plus riches ou millionnaires sans le savoir ›
- Loto-Québec : Ces 22 Québécois ont remporté les plus gros lots en mai 2025 ›