Sommaire

Costco vend maintenant un gratteux Loto-Québec exclusif et il est en rabais

Oui, même la loterie est à prix réduit au Costco. 🤯

Un Costco.

Les Costco de la province vendent maintenant un gratteux de Loto-Québec en rabais.

Izabelle Bee | Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Si tu fais souvent un détour chez Costco pour remplir ton garde-manger, tu peux maintenant repartir avec un gratteux de Loto-Québec vendu au rabais et en exclusivité chez le détaillant américain. Qui sait, la chance pourrait peut-être te sourire et tu pourrais remporter l’un des gros lots de 75 000 $.

À lire également : Loto-Québec : Découvre les Québécois qui sont devenus millionnaires en octobre 2025

Le billet 1 000 $ en folie est offert exclusivement aux membres Costco du Québec depuis le 27 octobre dernier. Si son prix « régulier » est de 20 piastres, tu peux mettre la main dessus pour 18 $.

Les chances approximatives de gagner un lot sont d’environ un sur 3,9, selon les informations de Loto-Québec, tandis que décrocher le gros lot de 75 000 $ se situe autour de un sur 100 000.

C’est quoi, 1 000 $ en folie? Le billet contient trois jeux. Dans le premier, il suffit de gratter entièrement le gratteux et de repérer un des « numéros chanceux ». Si un de ces numéros apparaît dans les cases de « Vos numéros », tu mets la main sur le lot indiqué. Un symbole spécial peut aussi te faire gagner 50 $ instantanément.

Le deuxième jeu demande de trouver trois symboles identiques pour remporter 100 $. Le troisième fonctionne de la même façon, mais le prix grimpe à 1 000 $.

Quand tu y penses, si tu remportes le gros lot de 75 000 $, c'est l'équivalent de gagner 1 000 abonnements annuels « membre privilège » de Costco ou 500 de type « membre exclusif ».

Tu n’as pas besoin de retourner chez Costco pour faire vérifier ton billet. L’application de Loto-Québec fait l’affaire ou tu peux te rendre à l’épicerie, au dépanneur, un kiosque de la société d’État ou tout autre détaillant autorisé.

Si tu magasines déjà ton café et ton paquet de 48 yogourts, tu peux maintenant ajouter un peu de suspense à ton panier. Qui sait, ton prochain gros lot se cache peut-être chez Costco.

Au moment d’écrire ces lignes, Loto-Québec n’avait pas encore répondu à nos questions, quant à savoir si le gratteux allait être vendu au grand public éventuellement.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

