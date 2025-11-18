Costco vend maintenant un gratteux Loto-Québec exclusif et il est en rabais
Oui, même la loterie est à prix réduit au Costco. 🤯
Si tu fais souvent un détour chez Costco pour remplir ton garde-manger, tu peux maintenant repartir avec un gratteux de Loto-Québec vendu au rabais et en exclusivité chez le détaillant américain. Qui sait, la chance pourrait peut-être te sourire et tu pourrais remporter l’un des gros lots de 75 000 $.
Le billet 1 000 $ en folie est offert exclusivement aux membres Costco du Québec depuis le 27 octobre dernier. Si son prix « régulier » est de 20 piastres, tu peux mettre la main dessus pour 18 $.
Les chances approximatives de gagner un lot sont d’environ un sur 3,9, selon les informations de Loto-Québec, tandis que décrocher le gros lot de 75 000 $ se situe autour de un sur 100 000.
C’est quoi, 1 000 $ en folie? Le billet contient trois jeux. Dans le premier, il suffit de gratter entièrement le gratteux et de repérer un des « numéros chanceux ». Si un de ces numéros apparaît dans les cases de « Vos numéros », tu mets la main sur le lot indiqué. Un symbole spécial peut aussi te faire gagner 50 $ instantanément.
Le deuxième jeu demande de trouver trois symboles identiques pour remporter 100 $. Le troisième fonctionne de la même façon, mais le prix grimpe à 1 000 $.
Quand tu y penses, si tu remportes le gros lot de 75 000 $, c'est l'équivalent de gagner 1 000 abonnements annuels « membre privilège » de Costco ou 500 de type « membre exclusif ».
Tu n’as pas besoin de retourner chez Costco pour faire vérifier ton billet. L’application de Loto-Québec fait l’affaire ou tu peux te rendre à l’épicerie, au dépanneur, un kiosque de la société d’État ou tout autre détaillant autorisé.
Si tu magasines déjà ton café et ton paquet de 48 yogourts, tu peux maintenant ajouter un peu de suspense à ton panier. Qui sait, ton prochain gros lot se cache peut-être chez Costco.
Au moment d’écrire ces lignes, Loto-Québec n’avait pas encore répondu à nos questions, quant à savoir si le gratteux allait être vendu au grand public éventuellement.
