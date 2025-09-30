Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Voici les gagnants de 1 000 000 $ et plus de Loto-Québec en septembre 2025 (PHOTOS)

Reconnais-tu quelqu’un dans la liste? 👀

Des gagnants de Loto-Québec. Droite : un billet de loterie.

Plusieurs chanceux ont remporté plus d’un million de dollars grâce à différentes loteries de Loto-Québec

Loto-Québec, Izabelle Bee | Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Que ce soit grâce à un billet chanceux du Lotto Max, du Lotto 6/49, de Gagnant à vie ou de La Poule aux œufs d’or, la chance a souri à des dizaines de personnes de la province en septembre 2025. Grâce à de grands tirages de Loto-Québec, plusieurs Québécois et Québécoises se sont réveillé.e.s millionnaires ou multimillionnaires du jour au lendemain.

À lire également : La « boss » de la STM pourrait payer la passe d’un mois de 4 600 étudiants et rester aisée

On s’entend, ce ne sont pas des montants qu’on va encaisser en douce au dépanneur du coin ou au comptoir du centre commercial, mais qui mérite un gros chèque remis en personne, confettis et applaudissements en sus.

Tomber sur un montant d’argent inattendu, que ce soit une somme modeste, quelques milliers ou carrément un million, ça ne laisse personne indifférent. Par l’entremise de près de dix jeux différents, plusieurs chanceux et chanceuses ont remporté plus de 100 000 $ en lot.


Les nouveaux et nouvelles millionnaires de septembre

Impossible d’oublier ce groupe de 14 personnes d’un même seul village de la Basse-Côte-Nord qui, dans le cadre du tirage du 5 septembre du Lotto Max, ont rapporté le gros lot de 50 M$. Chacun et chacune ont donc reçu un chèque de 3 571 428 $.

Lotto 6/49

  • Lucette Perron, Montérégie — 1 000 000 $
  • Juan Miguel Vittini Concepcion, Montréal — 1 000 000 $
  • Maria Vaccaro, Lanaudière — 1 000 000 $
  • Alexis Michaud, Chaudière-Appalaches — 1 000 000 $

Une nouvelle millionnaire de Loto-Qu\u00e9bec.

Plusieurs personnes ont remporté plus d’un million de dollars via divers jeux de loterie de Loto-Québec.
Loto-Québec

Lotto Max (le groupe de 14 collègues qui se sépare 50 M$)

  • Carolyn Amy Sims, Côte-Nord — 3 571 428 $
  • Diana Griffin Blanche, Côte-Nord — 3 571 428 $
  • Charlotte F. Fequet, Côte-Nord — 3 571 428 $
  • Wanita Roberts, Côte-Nord — 3 571 428 $
  • Deborah Ellen Goddard Griffin, Côte-Nord — 3 571 428 $
  • Della Tina Eleanor Spingle, Côte-Nord — 3 571 428 $
  • Deborah Pennefather, Côte-Nord — 3 571 428 $
  • Faye Bilodeau, Côte-Nord — 3 571 428 $
  • Malinda Griffin, Côte-Nord — 3 571 428 $
  • Lionel Spingle, Côte-Nord — 3 571 428 $
  • Maud Griffin O’Brien, Côte-Nord — 3 571 428 $
  • Loretta Cabot Griffin, Côte-Nord — 3 571 428 $
  • Adam Jones Fowler, Côte-Nord — 3 571 428 $
  • Bradley O’Brien, Côte-Nord — 3 571 428 $

Un groupe de nouveaux millionnaires de Loto-Qu\u00e9bec.

Plusieurs personnes ont remporté plus d’un million de dollars via divers jeux de loterie de Loto-Québec.
Loto-Québec

Québec Max

  • Sophie Bazinet, Montérégie — 1 000 000 $
  • Louise Vollant, Estrie — 2 000 000 $
Québec 49
  • Guillaume Bouchard, Chaudière-Appalaches — 2 000 000 $

Un nouveau millionnaire de Loto-Qu\u00e9bec.

Plusieurs personnes ont remporté plus d’un million de dollars via divers jeux de loterie de Loto-Québec.
Loto-QuébecGrande Vie
  • Daniel Gosselin, Côte-Nord — 1 000 $ par jour à vie
  • Sylvain Leclerc, Montréal — 1 000 $ par jour à vie

Un nouveau millionnaire de Loto-Qu\u00e9bec.

Plusieurs personnes ont remporté plus d’un million de dollars via divers jeux de loterie de Loto-Québec.
Loto-QuébecGagnant à vie!
  • Nadine Bernard, Lanaudière — 1 000 $ par semaine à vie

Une nouvelle millionnaire de Loto-Qu\u00e9bec.

Plusieurs personnes ont remporté plus d’un million de dollars via divers jeux de loterie de Loto-Québec.
Loto-Québec


Les gagnants et gagnantes d’autres gros lots

Plusieurs lots de plus de cent mille de dollars ont été remportés à travers les nombreux jeux de Loto-Québec.

Lotto 6/49

  • Vincent Carrier et France Bergeron, Saguenay–Lac-Saint-Jean — 219 318 $

Québec Max

  • Linda-Louise Peckham, Hors Québec — 100 000 $
  • Michael Raptis, Montréal — 100 000 $

Gagnant à vie

  • Antonio Di Pietro, Montréal — 100 000 $
  • Martin Scott, Montérégie — 100 000 $

Banco

  • Danielle Corriveau, Centre-du-Québec — 200 000 $
Lotto Poker
  • Ethel Beauclair-Vallières, Mauricie — 248 475 $

La Poule aux œufs d’or

  • Mario Morel, Mauricie — 100 000 $
  • Claude Manseau, Mauricie — 487 000 $
  • Annie Renald et Patrice Pelletier, Mauricie — 100 000 $

Des lots non réclamés

En date du 17 septembre, six lots de plus de 100 000 $ n’avaient toujours pas été réclamés. Voici les informations à vérifier :

Grande Vie

  • Date du tirage : 28 novembre 2024
  • Catégorie de lot : 5/5
  • Montant non réclamé : 25 000 $ par année à vie
  • Région administrative : Lanaudière
  • Sélection gagnante : 02 09 29 36 38
  • Date limite de réclamation : 28 novembre 2025

Grande vie

  • Date du tirage : 14 juillet 2025
  • Catégorie de lot : 5/5
  • Montant non réclamé : 25 000 $ par année à vie
  • Région administrative : Outaouais
  • Sélection gagnante : 17 22 26 37 43
  • Date limite de réclamation : 14 juillet 2026

Lotto 6/49

  • Date du tirage : 4 janvier 2025
  • Catégorie de lot : 10/10
  • Montant non réclamé : 1 000 000 $
  • Région administrative : Laurentides
  • Sélection gagnante : 66457230-01
  • Date limite de réclamation : 4 janvier 2026

Lotto 6/49

  • Date du tirage : 8 janvier 2025
  • Catégorie de lot : 5/6 +
  • Montant non réclamé : 168 202 $
  • Région administrative : Estrie
  • Sélection gagnante : 09 10 12 22 32 34 Comp: 47
  • Date limite de réclamation : 8 janvier 2026

Sprinto

  • Date du tirage : 9 juin 2025
  • Catégorie de lot : 5/5
  • Montant non réclamé : 100 000 $
  • Région administrative : Chaudière-Appalaches
  • Sélection gagnante : 26 38 42 46 48
  • Date limite de réclamation : 9 juin 2026

Spécial de l’été

  • Date du tirage : 20 juin 2025
  • Catégorie de lot : 6/6
  • Montant non réclamé : 1 000 000 $
  • Région administrative : Lanaudière
  • Sélection gagnante : 968 193
  • Date limite de réclamation : 20 juin 2026

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
gagnants loto-québecgrande vieloto-québeclotto 649lotto maxrésultats loto-québecsalon de jeux
QuébecCanadaAvis et communiqués

Explore cette liste   👀

    • Jean-Michel Clermont-Goulet

      Éditeur Junior

      Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

    Jobs Québec Nouveau

    Afficher une jobVoir plus d'emplois

    Loto-Québec cherche 5 personnes qui sont plus riches ou millionnaires sans le savoir

    Vérifie tes billets, des lots impliquent plusieurs millions!

    Loto-Québec : Ces 22 Québécois ont remporté les plus gros lots en mai 2025

    Plusieurs en ont assez pour une mise de fonds qui a du bon sens! 🤑

    Vérifie tes billets : Loto-Québec cherche 4 gagnants qui n'ont pas réclamé leurs lots

    Laurentides, Montérégie, Lanaudière, Estrie...Certaines personnes sont riches sans le savoir. 🤑

    Voici les gagnants des gros tirages de Loto-Québec en juin 2025

    Un million pour toi, un million pour toi... un million pour tout le monde!

    Ces 5 prestations et crédits d'impôt versés aux Québécois augmenteront en octobre

    Un brin plus d'argent dans tes poches, on ne dit pas non! 💰

    Crédit pour la TPS/TVH : Un dépôt arrive cette semaine - Voici combien tu pourrais recevoir

    Une centaine de dollars qui arrive cette semaine dans ton compte = OUI! 🤑

    Allocations pour enfants : Jusqu'à 1 400 $ attendent les parents du Québec en octobre

    Pour t'aider à sortir la tête de l'eau 💰

    Tu peux décrocher cet emploi qui paye jusqu’à 79 511 $/an avec un sec.5 seulement

    Allô l'emploi payant! 💸

    On sait quand tombera la première neige au Québec et ça arrive vite

    Il reste moins d'un mois avant les premiers flocons! ❄️

    Changement d'heure au Québec : Voici quand tu gagneras une heure de sommeil cet automne

    Avec les journées qui raccourcissent, ça peut juste faire du bien. 😴

    Tu peux encore réclamer ton 100 $ (sans preuve d'achat) pour avoir payé ton pain trop cher

    C’est TON argent. Réclame-le! 💰

    Élections municipales 2025 : 7 « vedettes » qui se présentent au Québec

    Rappeur, comédienne, humoriste, « name it ».

    Tout ce que tu veux savoir sur les 5 nouvelles filles d'OD Chypre

    Il y a même une ancienne candidate de téléréalité québécoise!

    Le Canada est classé #1 des pays de rêve où tout le monde veut emménager - Voici pourquoi

    Un autre palmarès où on bat les États-Unis! 😏🇨🇦