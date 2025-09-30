Voici les gagnants de 1 000 000 $ et plus de Loto-Québec en septembre 2025 (PHOTOS)
Reconnais-tu quelqu’un dans la liste? 👀
Que ce soit grâce à un billet chanceux du Lotto Max, du Lotto 6/49, de Gagnant à vie ou de La Poule aux œufs d’or, la chance a souri à des dizaines de personnes de la province en septembre 2025. Grâce à de grands tirages de Loto-Québec, plusieurs Québécois et Québécoises se sont réveillé.e.s millionnaires ou multimillionnaires du jour au lendemain.
On s’entend, ce ne sont pas des montants qu’on va encaisser en douce au dépanneur du coin ou au comptoir du centre commercial, mais qui mérite un gros chèque remis en personne, confettis et applaudissements en sus.Tomber sur un montant d’argent inattendu, que ce soit une somme modeste, quelques milliers ou carrément un million, ça ne laisse personne indifférent. Par l’entremise de près de dix jeux différents, plusieurs chanceux et chanceuses ont remporté plus de 100 000 $ en lot.
Les nouveaux et nouvelles millionnaires de septembre
Impossible d’oublier ce groupe de 14 personnes d’un même seul village de la Basse-Côte-Nord qui, dans le cadre du tirage du 5 septembre du Lotto Max, ont rapporté le gros lot de 50 M$. Chacun et chacune ont donc reçu un chèque de 3 571 428 $.
Lotto 6/49
- Lucette Perron, Montérégie — 1 000 000 $
- Juan Miguel Vittini Concepcion, Montréal — 1 000 000 $
- Maria Vaccaro, Lanaudière — 1 000 000 $
- Alexis Michaud, Chaudière-Appalaches — 1 000 000 $
Lotto Max (le groupe de 14 collègues qui se sépare 50 M$)
- Carolyn Amy Sims, Côte-Nord — 3 571 428 $
- Diana Griffin Blanche, Côte-Nord — 3 571 428 $
- Charlotte F. Fequet, Côte-Nord — 3 571 428 $
- Wanita Roberts, Côte-Nord — 3 571 428 $
- Deborah Ellen Goddard Griffin, Côte-Nord — 3 571 428 $
- Della Tina Eleanor Spingle, Côte-Nord — 3 571 428 $
- Deborah Pennefather, Côte-Nord — 3 571 428 $
- Faye Bilodeau, Côte-Nord — 3 571 428 $
- Malinda Griffin, Côte-Nord — 3 571 428 $
- Lionel Spingle, Côte-Nord — 3 571 428 $
- Maud Griffin O’Brien, Côte-Nord — 3 571 428 $
- Loretta Cabot Griffin, Côte-Nord — 3 571 428 $
- Adam Jones Fowler, Côte-Nord — 3 571 428 $
- Bradley O’Brien, Côte-Nord — 3 571 428 $
Québec Max
- Sophie Bazinet, Montérégie — 1 000 000 $
- Louise Vollant, Estrie — 2 000 000 $
- Guillaume Bouchard, Chaudière-Appalaches — 2 000 000 $
- Daniel Gosselin, Côte-Nord — 1 000 $ par jour à vie
- Sylvain Leclerc, Montréal — 1 000 $ par jour à vie
- Nadine Bernard, Lanaudière — 1 000 $ par semaine à vie
Les gagnants et gagnantes d’autres gros lots
Plusieurs lots de plus de cent mille de dollars ont été remportés à travers les nombreux jeux de Loto-Québec.
Lotto 6/49
- Vincent Carrier et France Bergeron, Saguenay–Lac-Saint-Jean — 219 318 $
Québec Max
- Linda-Louise Peckham, Hors Québec — 100 000 $
- Michael Raptis, Montréal — 100 000 $
Gagnant à vie
- Antonio Di Pietro, Montréal — 100 000 $
- Martin Scott, Montérégie — 100 000 $
Banco
- Danielle Corriveau, Centre-du-Québec — 200 000 $
- Ethel Beauclair-Vallières, Mauricie — 248 475 $
La Poule aux œufs d’or
- Mario Morel, Mauricie — 100 000 $
- Claude Manseau, Mauricie — 487 000 $
- Annie Renald et Patrice Pelletier, Mauricie — 100 000 $
Des lots non réclamés
En date du 17 septembre, six lots de plus de 100 000 $ n’avaient toujours pas été réclamés. Voici les informations à vérifier :
Grande Vie
- Date du tirage : 28 novembre 2024
- Catégorie de lot : 5/5
- Montant non réclamé : 25 000 $ par année à vie
- Région administrative : Lanaudière
- Sélection gagnante : 02 09 29 36 38
- Date limite de réclamation : 28 novembre 2025
Grande vie
- Date du tirage : 14 juillet 2025
- Catégorie de lot : 5/5
- Montant non réclamé : 25 000 $ par année à vie
- Région administrative : Outaouais
- Sélection gagnante : 17 22 26 37 43
- Date limite de réclamation : 14 juillet 2026
Lotto 6/49
- Date du tirage : 4 janvier 2025
- Catégorie de lot : 10/10
- Montant non réclamé : 1 000 000 $
- Région administrative : Laurentides
- Sélection gagnante : 66457230-01
- Date limite de réclamation : 4 janvier 2026
Lotto 6/49
- Date du tirage : 8 janvier 2025
- Catégorie de lot : 5/6 +
- Montant non réclamé : 168 202 $
- Région administrative : Estrie
- Sélection gagnante : 09 10 12 22 32 34 Comp: 47
- Date limite de réclamation : 8 janvier 2026
Sprinto
- Date du tirage : 9 juin 2025
- Catégorie de lot : 5/5
- Montant non réclamé : 100 000 $
- Région administrative : Chaudière-Appalaches
- Sélection gagnante : 26 38 42 46 48
- Date limite de réclamation : 9 juin 2026
Spécial de l’été
- Date du tirage : 20 juin 2025
- Catégorie de lot : 6/6
- Montant non réclamé : 1 000 000 $
- Région administrative : Lanaudière
- Sélection gagnante : 968 193
- Date limite de réclamation : 20 juin 2026
