Voyage aux États-Unis : Tout savoir sur la prise de photo obligatoire exigée à la frontière
Ta photo sera gardée pendant 75 ans! 😬
Si tu prévois voyager aux États-Unis prochainement, attends-toi à passer un peu de temps au contrôle douanier. Depuis le 26 décembre dernier, une nouvelle mesure est officiellement entrée en vigueur : les personnes non citoyennes qui entrent ou sortent du territoire américain par voie terrestre doivent désormais se faire prendre en photo par les autorités frontalières.
La U.S. Customs and Border Protection applique depuis le lendemain de Noël un système de reconnaissance faciale à grande échelle.
Concrètement, une photo du visage est prise lors du passage à la frontière afin de confirmer l’identité de la personne qui voyage.
Cette photo est comparée automatiquement à des images déjà associées au dossier du voyageur ou de la voyageuse, comme celles figurant sur un passeport, un visa ou des entrées précédentes aux États-Unis.
Le tout se fait grâce au Traveler Verification Service, un système informatisé infonuagique utilisé par le département américain de la Sécurité intérieure.
Pourquoi une telle mesure est-elle imposée?
Selon le département de la Sécurité intérieure, cette technologie vise à renforcer la sécurité nationale. Les images recueillies permettent notamment de détecter les fraudes, d’identifier les documents expirés, de repérer des personnes recherchées et de prévenir les retours illégaux sur le territoire américain.
Les autorités estiment aussi que ce système automatisé permet de fluidifier les passages aux douanes tout en réduisant la charge de travail des agentes et agents frontaliers.
Pendant longtemps, les Canadiennes et Canadiens bénéficiaient d’un traitement plus souple à la frontière américaine. Or, ce n’est plus le cas. Les nouvelles règles s’appliquent désormais pleinement aux visiteuses et visiteurs du Canada, ce qui marque un changement important dans la gestion de l’une des frontières les plus achalandées et les plus longues au monde.
Même les traversées à pied ou les sorties en bateau privé sont maintenant visées par la prise de photos biométriques.
Que se passe-t-il si la vérification échoue?
Dans la majorité des cas, la reconnaissance faciale se fait en quelques secondes. Si le système ne parvient pas à confirmer l’identité automatiquement, une vérification manuelle peut être effectuée par une agente ou un agent, ou encore à l’aide d’autres données biométriques, comme les empreintes digitales.
La question de la vie privée inquiète plusieurs personnes, et avec raison. Les autorités américaines précisent que les photos des citoyennes et citoyens des États-Unis sont supprimées dans les 12 heures suivant la vérification d’identité.
Pour les personnes non citoyennes, dont les voyageuses et voyageurs canadiens, les images peuvent toutefois être conservées jusqu’à 75 ans dans le système de gestion biométrique du gouvernement américain.
