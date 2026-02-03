Passeport canadien : Cette règle méconnue pourrait gâcher ton voyage en 2026

Ce serait bête d’être retourné de bord une fois à destination!😬

Un passeport canadien. Droite : un passeport canadien.

La date d'Expiration sur ton passeport canadien peut impacter ton entrée dans un pays, même si elle n'est pas expirée.

Jean-Michel Clermont-Goulet | Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

L’été arrive plus vite qu’on ne pourrait l’espérer et, pour plusieurs personnes, c’est le temps d’organiser un prochain voyage à l’étranger. Or, as-tu pris le temps de vérifier si ton passeport canadien arrivait à échéance au courant de l’année? Attention, car tu risques quand même de te faire bloquer à l’aéroport.

Plusieurs voyageurs et voyageuses découvrent trop tard qu’avoir un passeport techniquement valide ne suffit pas toujours pour franchir les frontières internationales. Et cette mauvaise surprise pourrait te coûter cher.

Imagine : tu arrives à l’aéroport, les valises bouclées, l’excitation au zénith. Mais au comptoir d’embarquement, on te refuse l’accès à ton vol. Ton passeport expire dans cinq, six ou neuf mois? Désolé, ce n’est pas assez.

C’est ce qui arrive à des centaines de Canadiens et de Canadiennes chaque année à cause d’une exigence internationale méconnue. Plusieurs pays refusent carrément d’accueillir des personnes dont le passeport expire dans moins de six mois après leur arrivée.

Cette politique s’applique dans des destinations hyper populaires : pense à la Thaïlande, l’Inde, la République dominicaine, Singapour ou la France.

Chaque destination a ses propres critères

Le pire, c’est que ce n’est pas standard partout. Certains pays demandent seulement trois mois de validité après ton départ prévu. D’autres acceptent que ton passeport couvre uniquement la durée de ton séjour.

Résultat? Tu dois faire tes devoirs avant chaque voyage. Service Canada le dit clairement : l’endroit où tu vas détermine quand tu dois absolument renouveler ton document de voyage.

Si tu prévois partir quelque part en 2026 et que ton passeport expire cette année ou même au début 2027, tu pourrais très bien devoir le renouveler beaucoup plus rapidement que prévu.

Évite les mauvaises surprises

Personne ne veut rater ses vacances à cause d’un détail administratif. Alors voici comment t’assurer que tout roule.

Premièrement, consulte les conseils du gouvernement du Canada pour connaître les exigences exactes de tes destinations. Chaque fiche-pays indique clairement les règles de validité du passeport.

Deuxièmement, fais le calcul : ton passeport reste-t-il valide assez longtemps? Si la réponse est non ou « peut-être », mieux vaut entamer les démarches de renouvellement dès maintenant.

Troisièmement, vérifie les délais de traitement actuels sur le site de Service Canada. Ça peut prendre plusieurs semaines, alors ne t’y prends pas à la dernière minute. Sans passeport, tu risques de te contenter de visiter la Gaspésie, Drummondville ou Saint-Louis-du-Ha! Ha! (ou autres destinations québécoises et canadiennes, bien sûr).

Cet article est une adaptation de l’article « This little-known Canadian passport rule could ruin your 2026 travel plans
», qui a été publié à l’origine sur Narcity Canada.


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

