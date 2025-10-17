Le passeport canadien classé parmi les plus puissants au monde et bat même les États-Unis
Un réel plaisir de battre nos voisins du Sud. 🇨🇦
Le passeport canadien demeure parmi les passeports les plus puissants au monde en 2025, selon la plus récente mise à jour du classement Henley. Le Canada bat encore une fois les États-Unis quant au nombre de pays accessible sans visa, mais a tout de même perdu des plumes au fil du temps, voire de la dernière année.
D’après le 2025 Henley Passport Index, l’importance de notre document de voyage à la feuille d’érable figure toujours parmi les dix pays au passeport plus puissants au monde, mais a chuté d’une place depuis juillet dernier.
Au 16 octobre 2025, le Canada occupe désormais la neuvième place avec un accès sans visa à 183 pays. En comparaison, le passeport singapourien, toujours en tête du classement mondial, permet de voyager sans visa vers 193 destinations.
En janvier, le passeport canadien donnait accès à 188 destinations (7e place) sans visa et est passé à 184 (8e) cet été. À noter qu’en 2014, il se hissait encore au deuxième rang mondial, avant de décliner progressivement.
Quant au pays de Donald Trump, il est expulsé du top 10 pour se classer à la 12e place, avec la permission de voyager sans visa dans 180 pays.
Voici le classement des 10 passeports les plus puissants au monde en 2025, selon l’Indice Henley :
- Singapour — 193 destinations
- Corée du Sud — 190
- Japon — 189
- Allemagne, Italie, Luxembourg, Espagne, Suisse — 188
- Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Irlande, Pays-Bas — 187
- Grèce, Hongrie, Nouvelle-Zélande, Norvège, Portugal, Suède — 186
- Australie, Tchéquie, Malte, Pologne — 185
- Croatie, Estonie, Slovaquie, Slovénie, Émirats arabes unis, Royaume-Uni — 184
- Canada — 183
- Lettonie, Liechtenstein — 182
Rappelons que le classement de Henley and Partners se base sur le nombre de destinations accessibles sans visa préalable pour les détenteurs et détentrices de chaque document national, selon les données fournies par l’Association du transport aérien international (IATA).
Ces différents reculs s’expliquent par les économies émergentes qui libéralisent davantage leurs régimes de visas et qui misent sur leur capital diplomatique, alors que « les puissances établies comme le Royaume-Uni et les États-Unis semblent se replier derrière des politiques d’entrée plus restrictives, indique l’Index.
Tu peux consulter tous les détails de ce palmarès sur le site de Henley & Partners.
