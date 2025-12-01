7 marchés de Noël dignes d’un conte à visiter sur la Rive-Nord de Montréal
Histoire de vraiment profiter de la magie du temps des Fêtes, impossible de manquer l’opportunité d’aller flâner dans un marché de Noël où bonne bouffe, trouvailles et activités féériques t’attendent. Si tu habites sur la Rive-Nord de Montréal, voici sept événements qui devraient te faire plonger dans les festivités de cette période de l’année.
Entre les programmations remplies de spectacles, de découvertes et de dégustations, ainsi que la compagnie des personnes que tu aimes, c’est l’occasion parfaite de créer des souvenirs aussi mémorables qu'enchanteurs.
Le marché de Noël de Mirabel
Prix : Entrée gratuite
Quand : Les samedis et dimanches de 10 h à 17 h, jusqu'au 14 décembre 2025
Adresse : Centre Culturel du Domaine-Vert Nord - 17530, rue Jacques-Cartier, Mirabel, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pour plonger à fond dans la magie des Fêtes, fais un détour par le Centre culturel du Domaine-Vert Nord. Tu y trouveras de jolies cabanes en bois, des décos vraiment féériques histoire de prendre des photos mémorables, une ambiance festive et plein d’idées cadeaux à dénicher. Et ce n’est pas tout : plusieurs animations t’attendent aussi, dont une chasse aux jouets féérique, un théâtre enchanté, la présence du Grinch et bien d’autres surprises.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Le Marché de Noël de L’Assomption
Prix : Entrée gratuite
Quand : Du jeudi au dimanche jusqu'au 23 décembre 2025, et les lundi 22 et mardi 23 décembre
Adresse :
- Le long du boul. de l’Ange-Gardien, L'Assomption, QC
- Collège de l’Assomption - 270, boul. de l'Ange-Gardien, L'Assomption, QC
Pourquoi tu dois y aller : Défilé du père Noël, danses traditionnelles, chants folkloriques, cirque déambulatoire, animations de bâtons lumineux et exposant.e.s de divers domaines : c'est ce que te réserve le Marché de Noël de L’Assomption. Si tu veux passer une belle journée à faire des trouvailles locales, à manger de petites douceurs et à admirer des décorations festives, ne manque pas d’y faire un tour.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Le Marché de Noël de Terrebonne
Prix : Entrée gratuite
Quand : Du vendredi au dimanche, jusqu'au 21 décembre 2025
Adresse : Île-des-Moulins - 925, pl. de l'Île-des-Moulins, Terrebonne, QC
Pourquoi tu dois y aller : Ce marché de style européen t’invite à te promener parmi de jolies petites maisons où tu pourras découvrir une sélection de produits locaux et régionaux. Tu pourras aussi te réchauffer avec un breuvage chaud avant de profiter des activités sur place : un tour de carrousel, la création d’une petite couronne de Noël ou d’ornements, et même admirer l'univers scintillant de la projection murale Le Village en lumière.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur
Le Marché de Noël de Laval
Prix : Entrée gratuite
Quand : Du 5 au 7 décembre et du 12 au 14 décembre 2025
Adresse : Centre de la nature - 901, av. du Parc, Laval, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le Marché de Noël de Laval mérite clairement une place dans ton agenda. L’événement propose une ambiance festive et chaleureuse où toute la famille peut trouver son compte. Entre les créations d’artistes et d’artisan.e.s d’ici, les dégustations gratuites de chocolat chaud, les rencontres avec le père Noël et les spectacles de théâtre, de magie ou de marionnettes, il y a vraiment de quoi passer un bon moment. Tu pourras aussi écouter des contes de Noël, découvrir une impressionnante vitrine de LEGO et profiter d’une foule d’autres activités qui mettent tout de suite dans l’esprit des Fêtes.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Le Marché de Noël du Vieux-Saint-Eustache
Prix : Entrée gratuite
Quand : Du vendredi au dimanche jusqu'au 7 décembre 2025
Adresse : Entrée du marché de Noël à l'arrière du Complexe aquatique Saint-Eustache - 230, boul. Arthur-Sauvé, Saint-Eustache, QC
Pourquoi tu dois y aller : Au Marché de Noël du Vieux-Saint-Eustache, l’ambiance du pôle Nord prend vraiment vie. Les enfants peuvent s’éclater dans des jeux géants, et il est possible de décorer des biscuits ou de fabriquer tes propres boules de Noël, en plus d'explorer une cinquantaine de kiosques qui te permettent de découvrir des trouvailles locales et des idées cadeaux. L’événement réserve aussi plusieurs surprises qui ajoutent encore plus de magie à la visite.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes. Les chiens en laisse sont acceptés sur le site.
Le Village de Noël de Sainte-Thérèse
Prix : Entrée gratuite
Quand : Jusqu'au 14 décembre 2025
Adresse : Maison Lachaîne - 37, rue Blainville O., Sainte-Thérèse, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le Village de Noël de Sainte-Thérèse est un incontournable des environs, puisque l’événement t’invite à découvrir plus d’une cinquantaine de kiosques d’artisan.e.s et d’artistes québécois.es. La programmation inclut aussi des guimauves à faire griller sur le feu, une soirée pensée spécialement pour les ados, des spectacles de chant, de cirque et de théâtre, ainsi que des activités comme le lancer du sapin, la course de bûcherons et le hockey polo, pour te donner une idée de ce qui t’attend.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Marché de Noël Etsy Laurentides
Prix : Entrée gratuite
Quand : Du 5 au 7 décembre 2025
Adresse : Centre Communautaire de la ville de Rosemère - 202, ch. de la Grande-Côte, Rosemère, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le Marché de Noël Etsy Laurentides, c'est l’occasion idéale de flâner entre les kiosques d’artisan.e.s d’ici et de découvrir une foule de produits, de vêtements et de créations uniques. Bref, tout ce qu’il faut pour te plonger dans l’esprit des Fêtes et peut-être même dénicher quelques cadeaux coup de cœur.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
