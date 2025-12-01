Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

7 marchés de Noël dignes d’un conte à visiter sur la Rive-Nord de Montréal

Ta prochaine sortie du week-end! ❄️🎄

Izabelle au Marché de Noël de Laval. Droite : ​Le Village de Noël de Sainte-Thérèse.

7 marchés de Noël à visiter sur la Rive-Nord de Montréal.

Izabelle Bee | Instagram, Ville de Sainte-Thérèse
Éditrice Junior

Histoire de vraiment profiter de la magie du temps des Fêtes, impossible de manquer l’opportunité d’aller flâner dans un marché de Noël où bonne bouffe, trouvailles et activités féériques t’attendent. Si tu habites sur la Rive-Nord de Montréal, voici sept événements qui devraient te faire plonger dans les festivités de cette période de l’année.

À lire également : Cette petite ville en Ontario parait dans près de 30 films de Noël et ça vaut le road trip

Entre les programmations remplies de spectacles, de découvertes et de dégustations, ainsi que la compagnie des personnes que tu aimes, c’est l’occasion parfaite de créer des souvenirs aussi mémorables qu'enchanteurs.

Le marché de Noël de Mirabel

Prix : Entrée gratuite

Quand : Les samedis et dimanches de 10 h à 17 h, jusqu'au 14 décembre 2025

Adresse : Centre Culturel du Domaine-Vert Nord - 17530, rue Jacques-Cartier, Mirabel, QC

Pourquoi tu dois y aller : Pour plonger à fond dans la magie des Fêtes, fais un détour par le Centre culturel du Domaine-Vert Nord. Tu y trouveras de jolies cabanes en bois, des décos vraiment féériques histoire de prendre des photos mémorables, une ambiance festive et plein d’idées cadeaux à dénicher. Et ce n’est pas tout : plusieurs animations t’attendent aussi, dont une chasse aux jouets féérique, un théâtre enchanté, la présence du Grinch et bien d’autres surprises.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes

Site Internet de Tourisme Mirabel

Le Marché de Noël de L’Assomption

Prix : Entrée gratuite

Quand : Du jeudi au dimanche jusqu'au 23 décembre 2025, et les lundi 22 et mardi 23 décembre

Adresse :

  • Le long du boul. de l’Ange-Gardien, L'Assomption, QC
  • Collège de l’Assomption - 270, boul. de l'Ange-Gardien, L'Assomption, QC

Pourquoi tu dois y aller : Défilé du père Noël, danses traditionnelles, chants folkloriques, cirque déambulatoire, animations de bâtons lumineux et exposant.e.s de divers domaines : c'est ce que te réserve le Marché de Noël de L’Assomption. Si tu veux passer une belle journée à faire des trouvailles locales, à manger de petites douceurs et à admirer des décorations festives, ne manque pas d’y faire un tour.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes

Site Internet du Marché de Noël de L’Assomption

Le Marché de Noël de Terrebonne

Prix : Entrée gratuite

Quand : Du vendredi au dimanche, jusqu'au 21 décembre 2025

Adresse : Île-des-Moulins - 925, pl. de l'Île-des-Moulins, Terrebonne, QC

Pourquoi tu dois y aller : Ce marché de style européen t’invite à te promener parmi de jolies petites maisons où tu pourras découvrir une sélection de produits locaux et régionaux. Tu pourras aussi te réchauffer avec un breuvage chaud avant de profiter des activités sur place : un tour de carrousel, la création d’une petite couronne de Noël ou d’ornements, et même admirer l'univers scintillant de la projection murale Le Village en lumière.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur

Site Internet de l’Île-des-Moulins

Le Marché de Noël de Laval

Prix : Entrée gratuite

Quand : Du 5 au 7 décembre et du 12 au 14 décembre 2025

Adresse : Centre de la nature - 901, av. du Parc, Laval, QC

Pourquoi tu dois y aller : Le Marché de Noël de Laval mérite clairement une place dans ton agenda. L’événement propose une ambiance festive et chaleureuse où toute la famille peut trouver son compte. Entre les créations d’artistes et d’artisan.e.s d’ici, les dégustations gratuites de chocolat chaud, les rencontres avec le père Noël et les spectacles de théâtre, de magie ou de marionnettes, il y a vraiment de quoi passer un bon moment. Tu pourras aussi écouter des contes de Noël, découvrir une impressionnante vitrine de LEGO et profiter d’une foule d’autres activités qui mettent tout de suite dans l’esprit des Fêtes.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes

Site Internet de la ville de Laval

Le Marché de Noël du Vieux-Saint-Eustache

Prix : Entrée gratuite

Quand : Du vendredi au dimanche jusqu'au 7 décembre 2025

Adresse : Entrée du marché de Noël à l'arrière du Complexe aquatique Saint-Eustache - 230, boul. Arthur-Sauvé, Saint-Eustache, QC

Pourquoi tu dois y aller : Au Marché de Noël du Vieux-Saint-Eustache, l’ambiance du pôle Nord prend vraiment vie. Les enfants peuvent s’éclater dans des jeux géants, et il est possible de décorer des biscuits ou de fabriquer tes propres boules de Noël, en plus d'explorer une cinquantaine de kiosques qui te permettent de découvrir des trouvailles locales et des idées cadeaux. L’événement réserve aussi plusieurs surprises qui ajoutent encore plus de magie à la visite.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes. Les chiens en laisse sont acceptés sur le site.

Site Internet de Tourisme Basses-Laurentides

Le Village de Noël de Sainte-Thérèse

Le Village de No\u00ebl de Sainte-Th\u00e9r\u00e8se, avec des lumi\u00e8res de No\u00ebl et des maisonnettes.

Le Village de Noël de Sainte-Thérèse.

Ville de Sainte-Thérèse

Prix : Entrée gratuite

Quand : Jusqu'au 14 décembre 2025

Adresse : Maison Lachaîne - 37, rue Blainville O., Sainte-Thérèse, QC

Pourquoi tu dois y aller : Le Village de Noël de Sainte-Thérèse est un incontournable des environs, puisque l’événement t’invite à découvrir plus d’une cinquantaine de kiosques d’artisan.e.s et d’artistes québécois.es. La programmation inclut aussi des guimauves à faire griller sur le feu, une soirée pensée spécialement pour les ados, des spectacles de chant, de cirque et de théâtre, ainsi que des activités comme le lancer du sapin, la course de bûcherons et le hockey polo, pour te donner une idée de ce qui t’attend.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes

Site Internet de Tourisme Laurentides

Marché de Noël Etsy Laurentides

Prix : Entrée gratuite

Quand : Du 5 au 7 décembre 2025

Adresse : Centre Communautaire de la ville de Rosemère - 202, ch. de la Grande-Côte, Rosemère, QC

Pourquoi tu dois y aller : Le Marché de Noël Etsy Laurentides, c'est l’occasion idéale de flâner entre les kiosques d’artisan.e.s d’ici et de découvrir une foule de produits, de vêtements et de créations uniques. Bref, tout ce qu’il faut pour te plonger dans l’esprit des Fêtes et peut-être même dénicher quelques cadeaux coup de cœur.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes

Page Facebook de l'événement

Cet article a été mis à jour depuis sa publication initiale datant du 15 novembre 2023.

marchés de noël quoi faire sur la rive-nord de montréal
Laval Choses à faire Canada Québec Choses à faire
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

