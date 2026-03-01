8 activités GRATUITES à Québec pour remplir ta « bucket list » en mars
Sors ton agenda!
Mars débarque avec la relâche, les premières cabanes à sucre et un avant-goût de printemps, ce qui veut dire une foule d’activités gratuites à découvrir à Québec. C’est aussi les dernières semaines pour profiter de plusieurs sorties hivernales avant que la neige ne tire sa révérence, alors c’est le moment idéal pour en mettre quelques-unes à ton agenda.
À lire également : La plus longue piste de karting intérieure au pays arrive à Québec dans un projet de 18M$
En parallèle, l’ambiance est à la fête avec un défilé, des célébrations de quartier et une tonne d’animations qui remplissent les journées sans faire souffrir ton budget.
Visiter L’Îlot des Palais
Prix : Gratuit
Quand : Le samedi 21 mars 2026 de 9 h 30 à 12 h
Adresse : Îlot des Palais - 8, rue Vallière, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu cherches une activité gratuite à faire à Québec, sache que le temps d'une matinée, tu pourras découvrir le site historique et archéologique de l’Îlot des Palais. Tu pourras te promener dans un lieu chargé d’histoire dans ses voûtes du 18e siècle et explorer les expositions Révélations, Ici on brassait la bière et 100 ans vie nocturne à Québec!
Participer à un cours d'autodéfense
Prix : Gratuit
Quand : Le dimanche 8 mars 2026 de 10 h à 11 h
Adresse : One Fight Fitness - 1190, boul. Louis-XIV, local 110, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, One Fight Fitness propose un atelier d’autodéfense gratuit réservé aux femmes, que tu sois membre ou non. Pendant une heure, tu pourras apprendre des bases te permettant de mieux reconnaître les situations à risque, affirmer tes limites et gagner en confiance, le tout dans un cadre encadré et bienveillant. C’est une belle occasion de développer des outils pratiques, peu importe ton niveau.
Page Facebook de l'événement
Faire la fête au Défilé de la Saint-Patrick de Québec
Prix : Gratuit
Quand : Le samedi 28 mars à 14 h
Adresse : Départ de l’avenue Cartier vers le Château Frontenac, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le Défilé de la Saint-Patrick débarque à Québec et promet de transformer les rues en véritable célébration irlandaise. Au programme : lévriers irlandais, troupes de danse celtique, artistes de cirque, reconstitutions historiques et même une équipe de football gaélique.
Des formations de cornemuses et percussions venues de Boston, Chicago, Toronto et New York se joignent aussi à la fête, aux côtés de groupes locaux, pour créer une ambiance festive et haute en couleur. N'oublie pas de t'habiller en vert, et amuse-toi dans une ambiance pleine de célébrations.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur
Jouer à des jeux géants
Prix : Gratuit
Quand : Le vendredi 6 mars 2026 de 11 h à 16 h
Adresse : Domaine de Maizerets - 2000, boulevard Montmorency, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pour une activité simple et amusante, direction le Domaine de Maizerets, qui propose une journée de jeux géants avec Jeureka. Pendant cinq heures, tu pourras tester des jeux surdimensionnés installés à l’extérieur, parfaits pour rire et relever des défis en famille ou entre ami.e.s. L’animation se déroule devant le chalet Lacroix, dans une ambiance ludique où le plaisir est au rendez-vous.
Page Facebook de l'événement
T'amuser durant la relâche
Prix : Gratuit
Quand : Du mardi 3 mars au vendredi 6 mars 2026
Adresse : Patro Roc-Amadour - 2301, 1re Avenue, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Histoire d'occuper la petite famille durant la relâche sans te compliquer la vie, le Patro Roc-Amadour organise quatre jours d’activités gratuites. Chaque journée a sa thématique, entre grande quête en plein air avec chasse au trésor et créations collectives, festival hivernal avec mini-défis inspirés des sports olympiques, et finale sportive avec volleyball, danse et ambiance musicale.
Il y aura aussi des espaces pour glisser, marcher, bouger librement et se réchauffer autour d’un feu avec des boissons chaudes. Bref, c’est le genre d’événement parfait pour profiter de l’hiver et bouger pendant la semaine de relâche.
Page Facebook de l'événement
Faire du fatbike
Prix : Gratuit
Quand : Le samedi 7 mars 2026 de 10 h à 16 h
Adresse : Campus nordique | Université Laval - 2300, rue de la Terrasse, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu as envie d’essayer quelque chose de différent cet hiver, une initiation au vélo à pneus surdimensionnés est offerte gratuitement au Campus nordique de l’Université Laval. Encadrée par l’équipe d’Empire 47, l’activité guidée d’environ 45 minutes te permet de parcourir un sentier de 5 km et de découvrir ce sport en pleine nature. Prends note que tu dois t'inscrire juste ici afin de participer. Et pour te réchauffer après ta sortie, des surprises seront offertes sur place.
Te sucrer le bec à la cabane à sucre
Prix : Gratuit (tire d’érable gratuite pour les 500 premières personnes, 2 $ chacune par la suite)
Quand : Le mardi 3 mars 2026 de 11 h à 16 h
Adresse : Domaine de Maizerets - 2000, boulevard Montmorency, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu as envie de te sucrer le bec pendant la relâche, sache que la Cabane à sucre mobile de Mr. Palette s’installe au Domaine de Maizerets pour une journée festive. Au menu, tire d’érable, jeux traditionnels, lancer de la hache, jeux de poches, concours de sciage de billot, mascottes et même un photobooth pour capter le moment. L’ambiance promet d’être animée et familiale, parfaite pour profiter de l’esprit des sucres en plein air. Les 500 premières personnes auront droit à une tire gratuite, alors mieux vaut arriver tôt!
Jouer au mini-putt dans la neige
Prix : Gratuit
Quand : Le lundi 2 mars 2026 de 9 h à 12 h
Adresse : Parc Jean-Paul-Nolin - Avenue Ducharme, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Dans le cadre de la programmation Québec animée : spécial relâche, un mini-putt sur neige s’installe au parc Jean-Paul-Nolin. Le concept est parfait pour profiter du plein air autrement pendant la semaine de relâche : un parcours de neuf trous aménagé sur la neige où petit.e.s et grand.e.s peuvent se mettre au défi.