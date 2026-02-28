Cette trouvaille IKEA à moins de 10 $ a une note de 4,8/5 et c'est un «must» d'organisation
Pas cher ET utile? Oui svp!
On a beau essayer d’organiser notre frigo après une grosse épicerie, il suffit de quelques sauces, Tupperwares et bouteilles pour que tout devienne difficile d’accès. Si tu passes ton temps à déplacer trois items pour atteindre celui du fond, IKEA a peut-être la trouvaille qu’il te faut.
Le détaillant propose le plateau pivotant KLIPPKAKTUS à 9,99 $, un accessoire pensé pour donner une vue d’ensemble sur ce que tu ranges. Grâce à sa rotation à 360 degrés, tu n’as qu’à le faire tourner pour attraper ce dont tu as besoin, que ce soit des condiments, des bocaux ou des petites bouteilles.
Le plateau pivotant KLIPPKAKTUS.Le plateau pivotant KLIPPKAKTUS.IKEA
Avec un diamètre de 28 cm et des rebords légèrement surélevés, il aide à garder les items en place même quand tu le fais pivoter. Il peut supporter jusqu’à 5 kg, ce qui le rend pratique autant pour le réfrigérateur que pour le garde-manger, une étagère ou même la salle de bain.
Côté avis, le produit affiche une note moyenne de 4,5 étoiles sur 5, basée sur plus de 300 évaluations. Plusieurs soulignent qu’il facilite vraiment l’organisation et qu’il optimise l’espace sans demander d’installation compliquée.
Des personnes mentionnent qu’il est assez lourd pour rester bien en place et qu’il tourne en douceur, même lorsqu’il est chargé. D’autres soulignent sa taille parfaite pour le frigo, sa solidité malgré sa légèreté et le fait qu’il retient les petits dégâts, ce qui aide à garder les tablettes propres. Plusieurs disent en avoir acheté plus d’un pour en mettre aussi dans les armoires ou sur le comptoir.
Bref, pour moins de 10 $, c’est le genre de petit ajout qui peut rendre ton quotidien pas mal plus efficace.
Le plateau pivotant KLIPPKAKTUS au IKEA
Prix : 9,99 $
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.