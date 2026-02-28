Cette trouvaille IKEA à moins de 10 $ a une note de 4,8/5 et c'est un «must» d'organisation

Pas cher ET utile? Oui svp!

La façade d'un IKEA.

Tu peux trouver un item d'organisation à bon prix au IKEA.

Tomasz Bidermann | Dreamstime
Éditrice Junior

On a beau essayer d’organiser notre frigo après une grosse épicerie, il suffit de quelques sauces, Tupperwares et bouteilles pour que tout devienne difficile d’accès. Si tu passes ton temps à déplacer trois items pour atteindre celui du fond, IKEA a peut-être la trouvaille qu’il te faut.

À lire également : Cette trouvaille IKEA à moins de 1 $ a une note de 4,8/5 et c'est un «must» de la cuisine

Le détaillant propose le plateau pivotant KLIPPKAKTUS à 9,99 $, un accessoire pensé pour donner une vue d’ensemble sur ce que tu ranges. Grâce à sa rotation à 360 degrés, tu n’as qu’à le faire tourner pour attraper ce dont tu as besoin, que ce soit des condiments, des bocaux ou des petites bouteilles.

Le plateau pivotant KLIPPKAKTUS.

Le plateau pivotant KLIPPKAKTUS.
Le plateau pivotant KLIPPKAKTUS.
IKEA

Avec un diamètre de 28 cm et des rebords légèrement surélevés, il aide à garder les items en place même quand tu le fais pivoter. Il peut supporter jusqu’à 5 kg, ce qui le rend pratique autant pour le réfrigérateur que pour le garde-manger, une étagère ou même la salle de bain.

Côté avis, le produit affiche une note moyenne de 4,5 étoiles sur 5, basée sur plus de 300 évaluations. Plusieurs soulignent qu’il facilite vraiment l’organisation et qu’il optimise l’espace sans demander d’installation compliquée.

Des personnes mentionnent qu’il est assez lourd pour rester bien en place et qu’il tourne en douceur, même lorsqu’il est chargé. D’autres soulignent sa taille parfaite pour le frigo, sa solidité malgré sa légèreté et le fait qu’il retient les petits dégâts, ce qui aide à garder les tablettes propres. Plusieurs disent en avoir acheté plus d’un pour en mettre aussi dans les armoires ou sur le comptoir.

Bref, pour moins de 10 $, c’est le genre de petit ajout qui peut rendre ton quotidien pas mal plus efficace.

Le plateau pivotant KLIPPKAKTUS au IKEA

Prix : 9,99 $

C'est ici pour te procurer cet article

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

From Your Site Articles
trouvaillesikea canadaikea au québec
QuébecLifestyleCanada
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

Cette trouvaille IKEA à moins de 1 $ a une note de 4,8/5 et c'est un «must» de la cuisine

C’est pas parce que c’est pas cher que c’est « cheap »!

Cet article IKEA avec une note de 4,8/5 coûte 9,99 $ et c'est le hack de rangement parfait

Attention, ça pourrait te créer un besoin. 👀

Cette trouvaille IKEA à 14,99 $ est LE « must » pour les petites pièces

Le « game changer » des petits espaces.

Cette trouvaille IKEA à 2 $ a une note presque parfaite et on comprend pourquoi

C’est pas parce que c’est pas cher que c’est « cheap »!

Un masque capillaire de qualité professionnelle à 58 $ se retrouve à 5 $ chez Dollarama

Ils pourraient disparaître aussi vite qu’ils sont arrivés, alors COURS à ta succursale avant que tout s’envole! ✨👀

Voici quoi savoir si tu veux refuser ton augmentation de loyer au Québec

Un locataire averti en vaut deux, surtout quand on parle de droits.

Rappels importants d'Amazon Canada : jette ou retourne ces 17 produits immédiatement

Plusieurs produits du quotidien peuvent te blesser ou te rendre malade. 🤯

Ce jean de marque populaire dans les «meilleurs vendeurs» sur Amazon est à moins de 60$

C'est le temps de mettre la main dessus!

La plus longue piste de karting intérieure au pays arrive à Québec dans un projet de 18M$

Cinéma 7D, allées de quilles, laser tag, arcades et plus encore!

Le salaire moyen augmente au Québec et c'est tant mieux pour ton budget : Voici de combien

On gagne quand même 640 $/semaine de moins qu'au Nunavut! 😏

Voici le nombre d'heures que tu dois travailler pour réussir à payer un loyer à Montréal

Ça sent le temps supplémentaire! 🤯

Relevé 31 : Ton proprio a jusqu'à ce week-end pour te le remettre et voici quoi savoir

Ce formulaire a beau sembler anodin, il peut avoir un impact concret sur tes finances.

L’OQLF s’en prend à un resto de Montréal à cause de ses réseaux sociaux et ça fait réagir

L’intention de Lahmajoune Villeray « n’a jamais été de nuire à la langue française ».

Aéroport Montréal-Trudeau : Voici comment éviter le trafic (et le chaos) durant la relâche

Travaux du REM, moins de stationnements, amélioration de l'aérogare : ça fait beaucoup.