Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Cet article IKEA populaire à 9,99 $ a une note de 4,8/5 et c'est idéal pour toutes les pièces

Attention, ça pourrait te créer un besoin. 👀

La façade d'un IKEA.

Cette trouvaille IKEA est parfaite pour ajouter du rangement à petit prix.

Photokvu | Dreamstime
Éditrice Junior

À la maison, on cherche toujours des solutions simples pour mieux s’organiser sans sacrifier le style. Que ce soit pour garder les fruits et légumes à portée de main, ranger les accessoires qui traînent ou même ajouter une petite touche déco, certains articles deviennent vite indispensables. C’est le cas du panier RISATORP d’IKEA : vendu à seulement 9,99 $, cette trouvaille s’impose comme un coup de cœur des clients et clientes grâce à sa polyvalence, son design pratique et son prix mini.

À lire également : Cette trouvaille IKEA à 14,99 $ est LE « must » pour les petites pièces

C'est l’un des articles les mieux notés du magasin, avec une note de 4,8 étoiles sur près de 2 000 avis. Avec ses dimensions de 25 x 26 x 18 cm et sa poignée en bois, ce panier en acier maillé laisse circuler l’air.


Les paniers IKEA de couleur certe, rose, noire et blanche.

Les paniers IKEA en vert, rose, noir et blanc.
IKEA

Il est idéal pour garder les fruits et légumes hors du frigo, mais aussi pour organiser des accessoires dans l’entrée, la salle de bain, la cuisine ou même le bureau. Tu peux le trouver en plusieurs couleurs : blanc, noir, rose ou vert.

Plusieurs personnes l’utilisent de façons différentes. « J’ai acheté ce panier pour y mettre mes pots d’épices, c’est très pratique quand j’ai besoin de les utiliser… objet très polyvalent et utile », partage une internaute dans les commentaires. Une autre cliente, explique qu’elle l’a accroché à l’entrée pour que ses enfants déposent gants et tuques. D’autres encore s’en servent comme déco ou même pour transporter des légumes du jardin.

Bref, que ce soit pour ton garde-manger, ton coin bureau ou ton hall d’entrée, ce petit panier IKEA à moins de 10 $ est une trouvaille pratique et stylée qui peut s’adapter à toutes les pièces de la maison.

Panier RISATORP chez IKEA  

Prix : 9,99 $

C'est ici pour te procurer cet article


Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

From Your Site Articles
trouvaillesikea canadaikea au québec
QuébecCanadaAvis et communiqués

Explore cette liste   👀

  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

Jobs Québec Nouveau

Afficher une jobVoir plus d'emplois

Cette trouvaille IKEA à 2 $ a une note presque parfaite et on comprend pourquoi

C’est pas parce que c’est pas cher que c’est « cheap »!

Cette trouvaille IKEA à 49$ avec une note de 4,7/5 est LE «must» pour organiser ton entrée

Allô le « glow up » pour ton espace!

Cette trouvaille IKEA à 14,99 $ est LE « must » pour les petites pièces

Le « game changer » des petits espaces.

Cette trouvaille IKEA pour profiter de ton patio est 77 $ moins chère qu'ailleurs

Le must pour l'été, sans vider ton portefeuille.💸

Dollarama VS Walmart : On a comparé les prix pour trouver les deals de bonbons d'Halloween

Acheter en gros format n'est pas toujours moins cher. 🤯 👀 🍬

8 Starbucks ferment au Québec - Voici lesquels et pourquoi

Plus de 100 personnes ont perdu leur emploi.

Sécurité de la vieillesse : Plusieurs Québécois recevront jusqu'à 814 $ ce mois-ci

Un soutien financier qui est le bienvenu! 🤑

Voyage aux États-Unis : Le Canada émet un avertissement spécial pour certaines personnes

Le passage à la frontière pourrait se compliquer.

Émigration : Un nombre record de Canadiens ont quitté le pays depuis janvier 2025

L'année n'est même pas terminée, encore... 🤯

L’argent du crédit pour la TPS/TVH est déposé aujourd’hui au Québec : Voici combien

Une belle façon de commencer octobre!💰

8 crédits et prestations du gouvernement versés ce mois-ci aux Québécois

Ton compte bancaire sera un brin plus rempli! 💸

Une ville au Québec classée dans le top 10 des plus instagrammables au monde l'automne

La petite ville hyper mignonne + la nature = duo parfait. 😍🍁

8 sentiers avec passerelles près de Montréal pour des balades d’automne féériques

Ta « bucket list » de la saison est prête! 🍂

Voici le salaire qu’il te faut pour t’acheter une maison à Québec en octobre 2025

La capitale nationale est de moins en moins abordable, selon une experte.