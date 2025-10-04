Cet article IKEA populaire à 9,99 $ a une note de 4,8/5 et c'est idéal pour toutes les pièces
Attention, ça pourrait te créer un besoin. 👀
À la maison, on cherche toujours des solutions simples pour mieux s’organiser sans sacrifier le style. Que ce soit pour garder les fruits et légumes à portée de main, ranger les accessoires qui traînent ou même ajouter une petite touche déco, certains articles deviennent vite indispensables. C’est le cas du panier RISATORP d’IKEA : vendu à seulement 9,99 $, cette trouvaille s’impose comme un coup de cœur des clients et clientes grâce à sa polyvalence, son design pratique et son prix mini.
À lire également : Cette trouvaille IKEA à 14,99 $ est LE « must » pour les petites pièces
C'est l’un des articles les mieux notés du magasin, avec une note de 4,8 étoiles sur près de 2 000 avis. Avec ses dimensions de 25 x 26 x 18 cm et sa poignée en bois, ce panier en acier maillé laisse circuler l’air.
Les paniers IKEA en vert, rose, noir et blanc. IKEA
Il est idéal pour garder les fruits et légumes hors du frigo, mais aussi pour organiser des accessoires dans l’entrée, la salle de bain, la cuisine ou même le bureau. Tu peux le trouver en plusieurs couleurs : blanc, noir, rose ou vert.
Plusieurs personnes l’utilisent de façons différentes. « J’ai acheté ce panier pour y mettre mes pots d’épices, c’est très pratique quand j’ai besoin de les utiliser… objet très polyvalent et utile », partage une internaute dans les commentaires. Une autre cliente, explique qu’elle l’a accroché à l’entrée pour que ses enfants déposent gants et tuques. D’autres encore s’en servent comme déco ou même pour transporter des légumes du jardin.
Bref, que ce soit pour ton garde-manger, ton coin bureau ou ton hall d’entrée, ce petit panier IKEA à moins de 10 $ est une trouvaille pratique et stylée qui peut s’adapter à toutes les pièces de la maison.
Panier RISATORP chez IKEA
Prix : 9,99 $
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
