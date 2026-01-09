Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Un resto de Saint-Lin-Laurentides recherche un criminel blessé en y mettant le feu (VIDÉO)

Le propriétaire du restaurant Barba's a diffusé les images de vidéosurveillance montrant l'incendiaire partiellement en feu.
Un individu est filmé en train de courir dans un couloir intérieur alors que de grandes flammes l’enveloppent et jaillissent derrière lui.

Le propriétaire du restaurant Barba's a partagé les images pour retrouver le criminel.

Barbaspizza | Facebook
Le propriétaire d'un resto-bar de Saint-Lin–Laurentides, victime d'un incendie criminel, a choisi de rendre publiques les images de vidéosurveillance captées dans la nuit du 30 décembre 2025. Dans une publication partagée sur sa page Facebook, le restaurant Barba's, situé sur la rue Saint-Isidore, a diffusé une vidéo d'environ six minutes où l'on aperçoit un individu tout de noir vêtu fracasser une fenêtre à coups de marteau avant de déclencher l'incendie.

À lire également : Une trentaine de victimes potentielles de crimes sexuels recherchées dans le Grand Montréal

Les flammes se sont propagées si rapidement que le suspect s'est retrouvé partiellement pris au piège du brasier. Sur les images, on le voit tenter de s'enfuir du bâtiment en panique, visiblement atteint par le feu.


« Les images démontrent clairement que la personne aperçue dans la vidéo s’est retrouvée au cœur des flammes. Il est donc hautement probable qu’elle ait subi des brûlures ou des blessures graves », peut-on lire dans la publication du commerce.

L’établissement précise que cette attaque a eu des répercussions majeures, touchant plus de 20 employé.e.s qui y gagnaient leur vie, le personnel du service de sécurité incendie qui a risqué sa sécurité lors de l’intervention, ainsi que la tranquillité de l’ensemble de la communauté.

Le restaurant lance également un appel à témoins. Toute personne qui reconnaîtrait une démarche ou une façon de courir, ou qui aurait remarqué un individu présentant des brûlures, des bandages ou des signes de traitement médical dans les jours suivant l'incident, est priée de communiquer avec les autorités.

L'attaque s'est produite aux alentours de 2 h du matin, malgré l'heure erronée affichée sur les images de surveillance, précise l'équipe du Barba's.


