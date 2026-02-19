8 prestations et crédits d’impôt versés aux Québécois en mars 2026
De l’argent qui tombe (presque) du ciel!
En mars 2026, plusieurs aides financières gouvernementales sont versées directement aux Québécoises et Québécois admissibles. Que ces sommes viennent de Revenu Québec, de l’Agence du revenu du Canada (ARC) ou de Retraite Québec, elles représentent un vrai coup de main pour des milliers de ménages qui composent avec la hausse du coût de la vie.
Retraité.e, parent, salarié.e à revenu modeste ou personne en situation de handicap : selon ta situation personnelle, tu pourrais recevoir un montant appréciable au cours des prochaines semaines. Voici les sept versements à surveiller en mars 2026.
Pour t’assurer de recevoir les sommes qui te sont dues, configure le dépôt direct dans ton dossier en ligne pour recevoir tes paiements rapidement et sans risque de retard postal.
Régime de rentes du Québec (RRQ)
En mars 2026, les personnes retraitées qui ont cotisé au RRQ tout au long de leur vie active reçoivent leur versement mensuel habituel. Cette rente garantit un revenu stable dès la retraite, accessible à partir de 60 ans (avec réduction) ou à 65 ans pour la pleine rente, et jusqu'à 72 ans pour maximiser le montant.
Montants maximaux selon l'âge de la demande :
- À 65 ans (100 % de la rente) : 1 507,65 $
- À 60 ans (64 % de la rente) : 964,90 $
- À 72 ans (158,8 % de la rente) : 2 394,15 $
À savoir : si tu travailles encore après 65 ans, tu as la possibilité de cesser de cotiser au RRQ, ce qui augmente ton revenu net.
Date du paiement : 31 mars
Tous les renseignements sur le Régime de rentes du Québec sont disponibles ici.
Si Revenu Québec te considère comme une personne à revenu modeste, tu as normalement reçu un avis de détermination concernant le crédit d’impôt pour solidarité. Ce document précise le montant total auquel tu as droit pour la période de juillet 2025 à juin 2026.
La fréquence des paiements varie selon la somme accordée :
- Lorsque le total atteint 240 $ ou moins, le montant a été versé en un seul paiement en juillet 2025.
- S’il se situe entre 241 $ et 799 $, les versements sont effectués chaque trimestre.
- À partir de 800 $ et plus, le crédit est versé tous les mois, et ce, jusqu’en juin 2026.
Date du versement : 5 mars
Pour l’année d’imposition 2024, une personne seule est admissible au crédit d’impôt pour solidarité si son revenu annuel ne dépasse pas 63 259 $.
Pension de la Sécurité de la vieillesse
Les aîné.e.s de 65 ans et plus qui satisfont aux critères de résidence canadienne reçoivent en mars leur mensualité de la pension de la Sécurité de la vieillesse. Cette prestation fédérale ne dépend pas de l'historique de travail de la personne.
Pour le trimestre de janvier à mars 2026, les montants ont été indexés de 0,3 % en fonction de l'Indice des prix à la consommation.
Montants mensuels maximaux pour mars 2026 :
- De 65 à 74 ans : jusqu'à 742,31 $, si le revenu annuel de 2024 ne dépasse pas 148 451 $
- 75 ans et plus : jusqu'à 816,54 $, si le revenu de 2024 est inférieur à 154 196 $
Pour vérifier ton admissibilité et consulter l'historique de tes versements, accède à Mon dossier pour les particuliers sur le portail de l'ARC, ou à Mon dossier pour les citoyennes et citoyens via Revenu Québec.
Date du paiement : 27 mars
Tous les détails sur la pension de la Sécurité de la vieillesse se trouvent ici.
Régime canadien de soins dentaires
En mars 2026, le Régime canadien de soins dentaires continue de rembourser une partie des dépenses dentaires des ménages dont le revenu annuel est inférieur à 90 000 $. Si tu es admissible, tu as vraisemblablement reçu un avis d'inscription accompagné d'un code unique.
Le montant remboursé varie selon trois facteurs : les frais que tu as réellement déboursés, la grille tarifaire du Régime et ton revenu familial net ajusté.
Les remboursements sont traités au cas par cas après l'analyse de ta réclamation, sans calendrier de versements fixe.
Toutes les informations sur le Régime canadien de soins dentaires sont disponibles ici.
Allocation canadienne pour enfants
Les familles responsables d'enfants de moins de 18 ans reçoivent en mars leur versement mensuel de l'ACE. Cette aide fédérale soutient les parents dans les dépenses liées à l'éducation et au quotidien de leurs jeunes.
Le montant varie en fonction de l'âge de l'enfant et du revenu familial net. Pour les ménages dont le revenu est inférieur à 37 487 $ :
- Enfant de moins de 6 ans : jusqu'à 7 997 $ par année, soit 666,41 $ par mois
- Enfant de 6 à 17 ans : jusqu'à 6 748 $ par année, soit 562,33 $ par mois
Rappel : à compter de juillet prochain, l'ARC recalculera automatiquement tes paiements sur la base de tes revenus déclarés pour l'année 2025.
En situation de garde partagée (40/60), chaque parent reçoit 50 % du montant calculé selon son propre revenu familial.
Pour bénéficier de l'allocation, la naissance de l'enfant doit être attestée et une déclaration de revenus annuelle est obligatoire, même sans revenu.
Date du paiement : 20 mars
Le mode de calcul et toutes les informations sur l'allocation canadienne pour enfants sont disponibles ici.
Prestation canadienne pour personnes handicapées (PCPH)
En mars 2026, les personnes en situation de handicap reçoivent leur versement mensuel de la PCPH, administrée par l'ARC. Cette prestation s'adresse aux personnes de 18 à 64 ans dont la demande de crédit d'impôt pour personnes handicapées a été approuvée.
Pour y être admissible, tu dois avoir produit ta déclaration de revenus pour 2024 et détenir un statut de résidence légale au Canada.
La prestation peut atteindre 2 400 $ par année, soit environ 200 $ par mois, et est indexée en fonction de l'inflation.
Pour toucher le montant intégral, le revenu familial net doit être inférieur à 33 000 $ pour une personne seule ou à 46 500 $ pour un couple. Une partie des revenus d'emploi est exclue du calcul (10 000 $ pour une personne seule, 14 000 $ pour un couple). Au-delà de ces seuils, la prestation diminue progressivement.
Les versements ont lieu chaque troisième jeudi du mois.
Date du paiement : 19 mars
Pour l'ensemble des renseignements sur la PCPH, c'est par ici.
Crédit d'impôt pour frais de garde d'enfants
Ce crédit d'impôt provincial représente une aide concrète pour les familles ayant engagé des frais de garde pour un enfant de moins de 16 ans en 2025.
Le taux de remboursement diminue progressivement selon le revenu familial : il atteint 78 % pour un revenu allant jusqu'à 24 795 $ et descend à 67 % au-delà de 119 835 $, lors de l'année d'imposition 2025.
Voici les plafonds de frais :
- 12 525 $ pour les enfants de moins de 7 ans
- 17 145 $ pour les enfants en situation de handicap
- 6 305 $ pour les autres enfants
Dans certaines situations, ce crédit peut aussi être versé sous forme de paiements mensuels anticipés.
Pour en savoir plus sur le crédit d'impôt pour frais de garde d'enfants, consulte cette page de Revenu Québec.
Allocation-logement
Si une part importante de ton budget passe au loyer, l'Allocation-logement de Revenu Québec pourrait t'apporter un soutien financier appréciable en mars 2026. Ce programme cible les personnes seules de 50 ans et plus, ainsi que les familles monoparentales avec au moins un enfant à charge.
Les plafonds de revenus annuels à ne pas dépasser sont les suivants :
- 22 900 $ pour une personne seule de 50 ans et plus
- 39 500 $ pour une famille monoparentale avec un ou deux enfants
- 45 500 $ pour une famille monoparentale avec trois enfants ou plus
Le montant mensuel varie selon la part du revenu consacrée au logement : 100 $ si cette proportion se situe entre 30 % et 49 %, 150 $ entre 50 % et 79 %, et jusqu'à 170 $ si 80 % ou plus du revenu est destiné au loyer.
Bonne nouvelle : une demande rétroactive est possible si tu n'as pas encore fait les démarches. L'allocation est calculée automatiquement au traitement de ta déclaration de revenus — il est donc essentiel de la produire chaque année.
Date du paiement : durant les cinq premiers jours ouvrables du mois.
