7 activités entre 0 $ et 5 $ pour profiter de ton week-end à Montréal sans te ruiner
Oui, on te dit comment manger des pâtes gratuitement!
Lorsque le week-end arrive à Montréal, c'est le moment de décrocher de la routine et de faire des choses pour toi. Si sortir dans la métropole peut rapidement devenir très dispendieux, il y a toujours moyen de te gâter à tout petit prix. Voici donc sept activités gratuites ou à 5 $ et moins qui devraient te permettre de passer du bon temps sans te ruiner.
Entre des cafés et des plats offerts gratuitement, des sorties hivernales, des livres à petit prix et même un avant-goût du printemps, plusieurs options s’offrent à toi.
Passer un moment printanier entre les plantes
Prix : Gratuit
Quand : Du lundi au vendredi de 10 h à 21 h et le samedi et dimanche de 10 h à 17 h
Adresse : Conservatoire de Westmount - 4624, rue Sherbrooke O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu as envie de varier de tes sorties habituelles, va faire un tour aux serres du Conservatoire horticole de Westmount. Avec son toit vitré et ses plantes locales et exotiques, l’endroit donne l’impression de plonger dans le printemps même en plein hiver. Tu peux y admirer les plantations et les parterres de fleurs en toute tranquillité, et t’offrir une pause bien méritée.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Aller au Festifan d'Équipe Canada
Prix : Gratuit
Quand : Le samedi 21 février et dimanche 22 février 2026, de 9 h à 17 h
Adresse : Esplanade Tranquille et Parterre du Quartier des spectacles, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le FestiFan d’Équipe Canada transforme le Quartier des spectacles en véritable terrain de jeu hivernal pendant tout un week-end. Au programme : patinage public avec location d’équipement gratuite offerte par Canadian Tire, curling, snowboard, hockey, patinage artistique et patinage de vitesse, en plus de départs groupés, matchs pour des médailles et démonstrations sur glace.
Des athlètes de l’équipe canadienne seront également sur place pour des apparitions spéciales et une séance de patinage des étoiles le dimanche. La fin de semaine se conclura avec une cérémonie de clôture festive.
Faire une marche et recevoir un café gratuit ou même plus
Prix : Gratuit
Quand : Jusqu'au 28 février 2026
Adresse : BarBara - 4450, rue Notre-Dame O., Montréal., QC
Pourquoi tu dois y aller : Que tu sois plus course ou marche, sache que tu peux tirer avantage des kilomètres parcourus en terminant ton trajet au café et bar à vin BarBara. Afin de mettre de l’avant la marche pour la santé mentale, l’établissement propose des offres gratuites à celles et ceux qui complètent un parcours de 5 à 40 km devant sa porte. Par exemple, 5 km te donnent droit à un café et un coupon de participation, 10 km à un café et un petit plat de pâtes au fromage et au poivre, et l’offre augmente selon les kilomètres inscrits à ton compteur.
Les coupons te permettent de gagner des prix, dont 200 bouteilles de vin sélectionnées par leurs sommeliers. Pour participer, tu dois montrer ta marche qui se termine au BarBara en indiquant clairement l’heure, la date et le kilométrage parcouru. Ensuite, assure-toi de suivre leur compte Instagram et partage ta récompense en story en identifiant le compte du BarBara.
Emprunter des raquettes gratuites et faire des activités hivernales au parc Angrignon
Prix : Gratuit
Quand : Les samedis et dimanche de février et mars 2026, de 10 h à 14 h 30
Adresse : Parc Angrignon – 1209, rue Baxter, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Savais-tu que tu peux faire une sortie hivernale gratuite au parc Angrignon, situé juste à côté de la station de métro du même nom? Eh oui, tous les samedis et dimanches de février et mars, tu peux emprunter des raquettes sans frais et profiter de sculptures sur neige, de trottinettes des neiges et d’autres activités hivernales amusantes pour tous les âges.
Mettre la main sur des livres à mini-prix
Prix : Livres entre 1 $ et 5 $
Quand : Les 21 février et 22 février 2026
Adresse : Librairie n'était-ce pas l'été - 6792, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le Grand bazar de livres de la librairie n’était-ce pas l’été t'invite à te procurer des ouvrages usagés vendus entre 1 $ et 5 $, ce qui t'offre une occasion idéale de refaire sa bibliothèque à petit prix. Pendant deux jours, les amateurs et amatrices de lecture pourront fouiller parmi une variété de romans, essais et livres pratiques. En plus de faire de belles trouvailles, les visiteurs et visiteuses soutiendront l’OBNL Les petites productions, puisque les ventes servent à financer ses projets culturels grâce aux dons des livres en question, récoltés durant l’année.
Faire du trocUn événement de troc.
Prix : Gratuit
Quand : Le samedi 21 février 2026, de 10 h à 16 h
Adresse : Coin Tournant – 735, rue Notre-Dame, Lachine, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu as des vêtements, des jouets ou des livres qui prennent la poussière et que tu aimerais leur donner une deuxième vie, cet événement risque de te parler. Pendant cette journée de troc, chaque item que tu apportes te donne des jetons que tu peux échanger contre quelque chose qui te fait vraiment envie. Et en bonus, il y a même un atelier participatif pour rendre ça encore plus le fun. Une nouvelle garde-robe à 0 $? OUI svp!
Célébrer le Nouvel An lunaire
Prix : Gratuit
Quand : Les samedi 21 et dimanche 22 février 2026, de 10 h 30 à 15 h 30
Adresse : Quartier chinois de Montréal – Place Sun-Yat-Sen, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu as envie de voyager sans quitter Montréal, le Nouvel An lunaire au Quartier chinois est clairement le plan à mettre à ton agenda. Pendant deux jours, le quartier s’anime avec des danses du lion, des ateliers culturels gratuits, des performances artistiques et une ambiance festive qui réchauffe même en plein hiver. Entre les lanternes, la musique et les installations lumineuses, c’est l’occasion parfaite de découvrir ou redécouvrir les traditions asiatiques, de flâner dans les rues animées et de profiter d’un week-end coloré au cœur de la ville.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.