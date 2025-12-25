Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

8 activités GRATUITES à Montréal pour t'amuser sans compter en janvier

Plein de sorties à mettre à ton agenda!

Une personne au parc Jean-Drapeau. Droite : Une parade avec des dragons de Chine.

8 activités GRATUITES à faire à Montréal en janvier 2026.

@fegoncaless | Instagram, MURAL | Facebook
Éditrice Junior

Janvier est le moment parfait pour sortir sans se ruiner avec des activités gratuites à Montréal. Alors que le budget a souvent pris un coup pendant le temps des Fêtes, la ville propose une foule de sorties pour remplir ton agenda. Entre les plaisirs en plein air, les sports d’hiver et les lieux animés à découvrir, les options ne manquent pas pour profiter de la saison froide.

À lire également : Cette patinoire au Québec est parmi les plus belles au monde et bat le Rockefeller Center

On t’a donc préparé huit idées à ajouter à ta bucket list pour t’occuper dans les prochaines semaines, sans avoir à piger dans tes économies.

Célébrer le Nouvel An lunaire

Prix : Gratuit

Quand : Du 25 janvier au 2 février 2026

Adresse : Quartier Chinois - Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Peu importe si tu célèbres le Nouvel An lunaire à la maison ou non, tu peux profiter de la programmation festive offerte par le Marché de Nuit Asiatique dans le quartier chinois. Pour l’occasion, plusieurs activités te permettront de plonger dans la culture asiatique. Ateliers de calligraphie, vœux dans l’arbre de souhaits et séances de dégustation culinaire se mêlent à des jeux traditionnels pour les gens de tous âges.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes

Site Internet de Marché de Nuit Asiatique

T'amuser au Classique hivernal 

Prix : Gratuit

Quand : Le samedi 31 janvier 2026 de 13 h à 17 h

Adresse : Parc de l’Hôtel-de-Ville - 11370, rue Notre-Dame, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Le parc de l’Hôtel-de-Ville se transforme en véritable terrain de jeu à l’occasion du Classique hivernal. Entre le labyrinthe, l'Eurobungy (avec trampoline) et les parcours de fatbike ou de raquette, les options ne manquent pas pour profiter de l’hiver. Des animations, un DJ et des sculptures de glace animent le site, pendant que beignes d’antan et breuvages chauds viennent compléter cette sortie pensée pour toute la famille.

Accessibilité : Site extérieur

Site Internet de Montréal-Est

Patiner, jouer et glisser au parc Jean-Drapeau

Prix : Gratuit

Quand : Dès le 9 janvier 2026

Adresse : Parc Jean-Drapeau - Île Sainte-Hélène, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Quand le parc Jean-Drapeau se pare de son beau manteau blanc, c’est aussi le moment de s’y rendre pour profiter d’activités saisonnières gratuites. Entre le patinage sur une piste lumineuse, la glissade libre, le ski de fond, la raquette et le vélo d’hiver, il y en a pour tous les goûts. Alors, quand tu veux t’amuser, mais que le budget est serré, pense à passer un après-midi actif sur l’Île Sainte-Hélène.

Site Internet du parc Jean-Drapeau

Faire des sports de glisse en pleine ville

Prix : Gratuit, y compris le prêt d'équipement

Quand : Dès le 16 janvier 2026

Adresse : Jardins Gamelin - 1442, rue St-Hubert, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Les Jardins Gamelin se transforment en station de glisse urbaine dès le 16 janvier, avec plusieurs options pour profiter de l’hiver en plein centre-ville. Snowskates, trottinettes des neiges, planches à neige et luges permettent de dévaler les pentes. Et comme toute bonne sortie hivernale mérite une pause, un chalet chauffé et du café ($) sont aussi de la partie pour prolonger l’expérience sans quitter Montréal.

Site Internet du Quartier des spectacles

Faire du yoga dans la neige

Prix : Gratuit

Quand : Les samedis les 17, 24 et 31 janvier 2026

Adresse : Parc La Fontaine - 3819, av. Calixa-Lavallée, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Tu aimes le yoga et tu ne laisses pas l’hiver t’arrêter? Des séances gratuites de yoga sont offertes au parc La Fontaine en janvier. Guidé.e en plein air, tu pourras bouger dans un décor hivernal, à condition d’être bien emmitouflé.e. L’inscription est requise, notamment pour recevoir un avis en cas d’annulation liée à la météo. N'oublie pas de te présenter avec des vêtements chauds en multicouche, des gants ou mitaines, des bas et des bottes pour garder tes pieds au chaud, ton tapis de yoga, une petite couverture à déposer sur le tapis et une boisson chaude, si ça te dit.

Page Facebook de l’événement

Faire une activité en nature

Prix : Gratuit

Quand : Le samedi 10 janvier 2026, de 10 h à midi

Adresse : Parc Boisé-Jean-Milot - 7084, rue Jean-Milot, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Tu cherches une activité hivernale originale à faire en famille? Cette sortie guidée te propose d’apprendre à reconnaître les traces laissées par les animaux qui vivent en forêt, comme le renard roux ou le lapin à queue blanche. Pendant deux heures, tu pourras observer l’environnement hivernal du parc Boisé-Jean-Milot et découvrir comment ces mammifères s’adaptent aux hivers montréalais. Si tu trippes sur les animaux et les randonnées, c'est l'acrivité pour toi.

Page Facebook de l’événement

Patiner dans le paysage du mont Royal

Prix : Gratuit, location de patins à partir de 10 $

Quand : Tous les jours

Adresse : Pavillon du Lac-aux-Castors - 2000, ch. Remembrance, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Pour patiner dans un décor digne d’un conte de Noël, rends-toi au mont Royal, où une magnifique patinoire réfrigérée n’attend que toi. Entouré.e d’arbres, tu pourras t’amuser aussi longtemps que tu le voudras. Et pour terminer, si tu as quelques dollars à dépenser, tu peux aller boire un bon chocolat chaud au Café des Amis, situé au deuxième étage du Pavillon du Lac-aux-Castors.

Site Internet de Les amis de la Montagne

Aller au Quartier des spectacles

Prix : Gratuit

Quand : Tous les jours

Adresse : Quartier des spectacles

Pourquoi tu dois y aller : Avec la patinoire interactive de l’Esplanade Tranquille, le parcours lumineux Lumino et des activités gratuites comme les 5 à 7 musicaux et les projections de films, le Quartier des spectacles est à mettre sur ta bucket list si tu n’as pas beaucoup d’argent à dépenser, mais que tu veux quand même sortir. Tu pourras t’amuser au centre-ville et passer du bon temps avec tes proches, sans ouvrir ton portefeuille.

Site Internet du Quartier des spectacles

quoi faire ce week-end à montréal quoi faire à montréal quoi faire montréal activités gratuites à montréal bucket list de narcity
Montréal Canada Choses à faire Québec Choses à faire
  Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

