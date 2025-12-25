8 activités GRATUITES à Montréal pour t'amuser sans compter en janvier
Plein de sorties à mettre à ton agenda!
Janvier est le moment parfait pour sortir sans se ruiner avec des activités gratuites à Montréal. Alors que le budget a souvent pris un coup pendant le temps des Fêtes, la ville propose une foule de sorties pour remplir ton agenda. Entre les plaisirs en plein air, les sports d’hiver et les lieux animés à découvrir, les options ne manquent pas pour profiter de la saison froide.
On t’a donc préparé huit idées à ajouter à ta bucket list pour t’occuper dans les prochaines semaines, sans avoir à piger dans tes économies.
Célébrer le Nouvel An lunaire
Prix : Gratuit
Quand : Du 25 janvier au 2 février 2026
Adresse : Quartier Chinois - Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Peu importe si tu célèbres le Nouvel An lunaire à la maison ou non, tu peux profiter de la programmation festive offerte par le Marché de Nuit Asiatique dans le quartier chinois. Pour l’occasion, plusieurs activités te permettront de plonger dans la culture asiatique. Ateliers de calligraphie, vœux dans l’arbre de souhaits et séances de dégustation culinaire se mêlent à des jeux traditionnels pour les gens de tous âges.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
T'amuser au Classique hivernal
Prix : Gratuit
Quand : Le samedi 31 janvier 2026 de 13 h à 17 h
Adresse : Parc de l’Hôtel-de-Ville - 11370, rue Notre-Dame, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le parc de l’Hôtel-de-Ville se transforme en véritable terrain de jeu à l’occasion du Classique hivernal. Entre le labyrinthe, l'Eurobungy (avec trampoline) et les parcours de fatbike ou de raquette, les options ne manquent pas pour profiter de l’hiver. Des animations, un DJ et des sculptures de glace animent le site, pendant que beignes d’antan et breuvages chauds viennent compléter cette sortie pensée pour toute la famille.
Accessibilité : Site extérieur
Patiner, jouer et glisser au parc Jean-Drapeau
Prix : Gratuit
Quand : Dès le 9 janvier 2026
Adresse : Parc Jean-Drapeau - Île Sainte-Hélène, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Quand le parc Jean-Drapeau se pare de son beau manteau blanc, c’est aussi le moment de s’y rendre pour profiter d’activités saisonnières gratuites. Entre le patinage sur une piste lumineuse, la glissade libre, le ski de fond, la raquette et le vélo d’hiver, il y en a pour tous les goûts. Alors, quand tu veux t’amuser, mais que le budget est serré, pense à passer un après-midi actif sur l’Île Sainte-Hélène.
Faire des sports de glisse en pleine ville
Prix : Gratuit, y compris le prêt d'équipement
Quand : Dès le 16 janvier 2026
Adresse : Jardins Gamelin - 1442, rue St-Hubert, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Les Jardins Gamelin se transforment en station de glisse urbaine dès le 16 janvier, avec plusieurs options pour profiter de l’hiver en plein centre-ville. Snowskates, trottinettes des neiges, planches à neige et luges permettent de dévaler les pentes. Et comme toute bonne sortie hivernale mérite une pause, un chalet chauffé et du café ($) sont aussi de la partie pour prolonger l’expérience sans quitter Montréal.
Faire du yoga dans la neige
Prix : Gratuit
Quand : Les samedis les 17, 24 et 31 janvier 2026
Adresse : Parc La Fontaine - 3819, av. Calixa-Lavallée, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Tu aimes le yoga et tu ne laisses pas l’hiver t’arrêter? Des séances gratuites de yoga sont offertes au parc La Fontaine en janvier. Guidé.e en plein air, tu pourras bouger dans un décor hivernal, à condition d’être bien emmitouflé.e. L’inscription est requise, notamment pour recevoir un avis en cas d’annulation liée à la météo. N'oublie pas de te présenter avec des vêtements chauds en multicouche, des gants ou mitaines, des bas et des bottes pour garder tes pieds au chaud, ton tapis de yoga, une petite couverture à déposer sur le tapis et une boisson chaude, si ça te dit.
Faire une activité en nature
Prix : Gratuit
Quand : Le samedi 10 janvier 2026, de 10 h à midi
Adresse : Parc Boisé-Jean-Milot - 7084, rue Jean-Milot, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Tu cherches une activité hivernale originale à faire en famille? Cette sortie guidée te propose d’apprendre à reconnaître les traces laissées par les animaux qui vivent en forêt, comme le renard roux ou le lapin à queue blanche. Pendant deux heures, tu pourras observer l’environnement hivernal du parc Boisé-Jean-Milot et découvrir comment ces mammifères s’adaptent aux hivers montréalais. Si tu trippes sur les animaux et les randonnées, c'est l'acrivité pour toi.
Patiner dans le paysage du mont Royal
Prix : Gratuit, location de patins à partir de 10 $
Quand : Tous les jours
Adresse : Pavillon du Lac-aux-Castors - 2000, ch. Remembrance, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pour patiner dans un décor digne d’un conte de Noël, rends-toi au mont Royal, où une magnifique patinoire réfrigérée n’attend que toi. Entouré.e d’arbres, tu pourras t’amuser aussi longtemps que tu le voudras. Et pour terminer, si tu as quelques dollars à dépenser, tu peux aller boire un bon chocolat chaud au Café des Amis, situé au deuxième étage du Pavillon du Lac-aux-Castors.
Aller au Quartier des spectacles
Prix : Gratuit
Quand : Tous les jours
Adresse : Quartier des spectacles
Pourquoi tu dois y aller : Avec la patinoire interactive de l’Esplanade Tranquille, le parcours lumineux Lumino et des activités gratuites comme les 5 à 7 musicaux et les projections de films, le Quartier des spectacles est à mettre sur ta bucket list si tu n’as pas beaucoup d’argent à dépenser, mais que tu veux quand même sortir. Tu pourras t’amuser au centre-ville et passer du bon temps avec tes proches, sans ouvrir ton portefeuille.