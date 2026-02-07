11 pays touristiques où tu ne peux pas entrer si ton passeport canadien expire d’ici 3 mois

Pas parce que tu voyages en avril et qu’il expire en juillet que tu es « safe »...

Une gondole à Venise, en Italie.

Plusieurs pays touristiques, comme l'Italie, veulent que ton passeport soit valide au moins 3 mois au-delà de ta visite.

Éditeur Junior, Nouvelles

Si ton passeport canadien arrive à échéance en 2026, mais que tu prévois voyager à l’étranger avant cette date, mieux vaut vérifier les exigences d’entrée du pays que tu comptes visiter. Même encore valide, ton document pourrait te causer des ennuis à destination, pouvant même mener à l’annulation de tes vacances tant attendues.

Il faut dire que plusieurs pays populaires ont leurs propres modalités lorsque vient le temps d’accueillir de nouveaux arrivants ou de nouvelles arrivantes, ou des touristes, sur leur territoire. C’est également le cas au Canada. En fait, c'est ainsi pour chaque pays, prisé ou pas par les voyageurs et voyageuses.

Voici une liste de quelques destinations qui exigent une validité supplémentaire de ton passeport avant de voyager.

Bahamas

Pour aller te faire bronzer la couenne aux Bahamas, ton passeport doit être valide pendant au moins six mois après la date à laquelle tu comptes quitter le pays.

D’ailleurs, le gouvernement du Canada conseille à ses ressortissant.e.s d'y faire « preuve d'une grande prudence » en raison du taux élevé de criminalité, surtout à Nassau et à Freeport.

Pour plus d'informations sur les avertissements de voyage pour les Bahamas, c'est par ici.

Allemagne

Pour entrer au pays de Goethe, ton passeport doit être valide pendant au moins trois mois après la date prévue de ton départ de l'espace Schengen*.

Ce serait dommage de planifier une escapade à Berlin, Munich, Stuttgart ou Heidelberg avec des ami.e.s ou en couple, pour finalement te faire refuser l'entrée à la douane et devoir dire « auf wiedersehen » à ton voyage et les personnes qui t'accompagnent.

Pour lire sur les avertissements de voyage en Allemagne, c'est par ici.

Inde

Les exigences d'entrée au pays de Gandhi sont un peu plus complexes, si tu es une personne qui voyage beaucoup.

En plus de devoir avoir un passeport valide pendant six mois à compter de la date de ton entrée en Inde, ton document officiel doit contenir au moins deux pages vierges à l'usage des agent.e.s d'immigration.

Pour lire sur les avertissements de voyage en Inde, c'est par ici.

Suisse

Comme pour l'Allemagne, pour visiter la Suisse et te bourrer de fromage et de chocolats entre des piles de montres (salut, les clichés), ton passeport doit être valide au moins trois mois avant ta date de départ du pays et de l'espace Schengen.

Rappelons également que tu n'as pas besoin d'un visa touristique si tu restes dans la région moins de 90 jours sur une période de 180 jours.

Pour lire sur les avertissements de voyage en Suisse, c'est par ici.

Espagne

Pour rendre visite à ta tia Carla à Madrid ou ton tio Alejandro à Barcelone, tu dois également t'assurer que ton passeport soit valide au moins trois mois après la date prévue de votre départ de l'espace Schengen.

Sinon, tu devras faire la siesta à l'aéroport espagnol et repartir au pays du caribou.

Pour lire sur les avertissements de voyage en Espagne, c'est par ici.

Maroc

Comme partout, les exigences varient selon le type de passeport que tu détiens. Si tu as un passeport canadien régulier, ton document doit être valide au moins six mois après la date prévue de ton départ du Maroc.

Ce serait dommage de manquer une escapade dans les rues de Rabat ou de Casablanca à cause d'un passeport qui n'est pas à jour, non?

Pour lire sur les modalités d'entrée et de sortie du Maroc, c'est par ici.

Antigua-et-Barbuda

Afin de profiter des quelque 365 plages du pays (c'est une plage par jour, quand tu y penses), ton passeport doit être valide au moins six mois après la date prévue de ton départ d'Antigua-et-Barbuda.

Pour lire sur les modalités d'entrée et de sortie d’Antigua-et-Barbuda, c'est par ici.

Grèce

Comme pour tous les autres pays de l'Union européenne, sauf exception, les autorités grecques demandent que ton passeport soit valide au moins trois mois avant la date prévue de ton départ du pays du berceau de la philosophie.

Pour lire sur les modalités d'entrée et de sortie de la Grèce, c'est par ici.

Chine

La Chine compte de nombreux attraits touristiques qui attirent les touristes de partout dans le monde. Les Québécois et Québécoises ne font pas exception.

Toutefois, tes plans pourraient tomber à l'eau si ton passeport arrive à échéance cette année. Le gouvernement chinois demande que ton document soit valide au moins six mois après ton entrée en Chine.

Tu dois également détenir un visa de touriste.

Pour lire sur les modalités d'entrée et de sortie de la Chine, c'est par ici.

Curaçao

Nul besoin d'apprendre le néerlandais pour visiter ce pays qui fait partie du Royaume des Pays-Bas. Par contre, ton passeport devra être valide au moins six mois après la date de ton départ de ce territoire des Caraïbes.

Imagine : tu as organisé un grand voyage en famille dans le Sud pour profiter du soleil... et tu es la seule personne qui doit retourner à la maison, au Québec, parce que ton passeport n'était pas valide assez longtemps. Dank u zeer, comme y disent.

Pour lire sur les avertissements de voyage en Curaçao, c'est par ici.

Thaïlande

Ta visite du Grand Palais et du Wat Phra Kaew, à Bangkok, capitale de la Thaïlande, devra attendre si tu ne respectes pas les exigences d'entrée du pays qui a accueilli la plus récente saison de la série The White Lotus.

Ton passeport doit être valide pendant au moins six mois lors de ton entrée en Thaïlande. À noter que les visas touristiques ne sont pas exigés pour les séjours de moins de 60 jours.

Pour lire sur les avertissements de voyage en Thaïlande, c'est par ici.


*Pour les néophytes, l’espace Schengen est une zone de libre circulation qui regroupe 29 pays européens où les contrôles aux frontières intérieures ont été supprimés, permettant de voyager librement entre ces différents territoires sans contrôle de passeport, sauf exception.

Tous les pays de cette zone européenne exigent un passeport valide pendant au moins trois mois après la date prévue de ton départ, dont l’Allemagne, l’Espagne et la Grèce, tous cités ci-haut. Voici la liste complète :

  • Allemagne
  • Autriche
  • Belgique
  • Bulgarie
  • Croatie
  • Danemark
  • Espagne
  • Estonie
  • Finlande
  • France
  • Grèce
  • Hongrie
  • Islande
  • Italie
  • Lettonie
  • Liechtenstein
  • Lituanie
  • Luxembourg
  • Malte
  • Pays-Bas
  • Norvège
  • Pologne
  • Portugal
  • Roumanie
  • Slovaquie
  • Slovénie
  • Suède
  • Suisse
  • Tchéquie
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

