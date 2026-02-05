7 activités à deux pour une « date night » parfaite et originale à Montréal en février
Une sortie idéale avec ta personne... que tu sois en couple ou pas!
Février est le mois parfait pour ralentir, sortir à deux et profiter de la ville autrement. Que ce soit pour une date improvisée, une sortie de Saint-Valentin ou simplement pour passer du temps de qualité avec ta personne (ou même en solo), Montréal regorge d’activités abordables qui permettent de créer de beaux moments sans exploser le budget.
Avec des idées qui coûtent entre 11 $ et 45 $, il est tout à fait possible de planifier une sortie romantique, complice et mémorable, même en plein cœur de l’hiver. Quand on sait où aller, la ville devient un terrain de jeu idéal pour les couples en quête de petites attentions et de grandes conversations.
On a donc rassemblé quelques idées de sorties pour t’éviter de passer des heures à chercher quoi faire, et surtout pour t’aider à profiter de février à deux, sans te ruiner.
Décorer des biscuits thématiques
Prix : À partir de 11,45 $ pour deux biscuits et deux sortes de glaçages avec des confettis
Quand : Places disponibles à la réservation de 10 h à 17 h
Adresse : Café La Chouette - 3864, rue Saint-Denis, Montréal, QC | 7018, rue Saint-Laurent, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Histoire de faire une sortie qui fait changement du resto, tu peux opter pour une visite dans l'un de ces cafés montréalais, qui offrent une expérience de décoration de biscuits tout inclus. Sur place, il suffit de sélectionner les formes qui t’inspirent, choisir tes couleurs de glaçage et tes garnitures préférées, puis t’amuser à créer selon tes envies. Autour de la Saint-Valentin, les biscuits en cœur et autres représentations de l'amour sont en vedette, ce qui est parfait pour les couples qui ont la dent sucrée et l'esprit créatif.
Accessibilité : Non accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Aller à une soirée de peinture
Prix : 45 $ par personne, boissons et nourriture à vendre sur place
Quand : Le mardi 24 février 2026, de 19 h à 21 h
Adresse : Rec Room Royalmount - 5050 ch. de la Côte-de-Liesse, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Que ce soit pour une date romantique, en solo ou avec des ami.e.s, les soirées comme celles organisées par Paint Nite offrent l’occasion parfaite de décrocher et d’explorer ta créativité dans une ambiance festive. Ainsi, le 24 février, tu es invité.e à peindre une toile représentant des aurores boréales, alors qu’un ou une artiste sera sur place pour te guider et que le matériel sera fourni.
Histoire d’encourager l’établissement qui reçoit l’événement, n’hésite pas à te prendre un verre ou plus. Que tu aies de l’expérience avec cette forme d’art ou pas, ce sont des moments d’apprentissage et de plaisir qui t’attendent, en plus de passer du temps de qualité avec les personnes qui te sont chères, ou avec toi-même.
Glacer un petit gâteau
Prix : 30 $ par personne
Quand : Du mercredi au dimanche, sur réservation
Adresse : Atelier Marjorie - 2121, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : L’Atelier Marjorie est non seulement un endroit où tu peux acheter des pâtisseries qui donnent l’eau à la bouche et prendre le thé comme la royauté, mais on y offre aussi des ateliers qui te permettent de décorer des délices sucrés toi-même. En compagnie de ta personne favorite, tu peux opter pour une activité d’une heure durant laquelle tu t’amuseras à personnaliser un petit gâteau à l’aide de différents ingrédients colorés, de glaçages de toutes sortes et de décorations comestibles.
Visiter le Salon Tentation
Prix : À partir de 20,90 $ par personne en prévente
Quand : Du vendredi 13 au dimanche 15 février 2026
Adresse : Grand Quai du Port de Montréal - 200, rue de la Commune O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Quoi de mieux pour une sortie coquine durant le mois de l'amour, que d'aller à un salon où l'intimité est en vedette? Pour sa seconde édition, le Salon Tentation Montréal sera de retour en ville avec une programmation mêlant spectacles artistiques, performances immersives, conférences, panels et zones thématiques dédiées à la sensualité, aux relations humaines et à la diversité.
Entre spectacles burlesques, art shibari, ateliers de dessin, cours de BDSM 101 et plus encore, il y en a pour tous les goûts, sans jugements!
Faire du patin à roulettes
Prix : 24,81 $ par personne | 15 $ pour la location de patins
Quand : Le dimanche 15 février 2026 de 14 h à 16 h et de 17 h à 19 h
Adresse : Société des Arts Technologiques (SAT) – 1201, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pour la Saint-Valentin, le rez-de-chaussée de la SAT se transforme en véritable piste de roller dance à l’occasion d’un événement festif organisé en collaboration avec Skate with Marly. Que tu viennes en couple ou entre ami.e.s, débutant.e ou pro du patin, l’invitation est lancée pour rouler, danser et célébrer l’amour à ta façon, dans une ambiance groovy et inclusive. Au programme : musique, cours d’initiation au début de chaque séance et une atmosphère colorée où le rouge et le rose sont à l’honneur.
Aller au musée
Prix : 15,50 $ pour les membres du MBAM (une consommation incluse) | 31 $ pour les personnes de 18 ans et plus
Quand : Le jeudi 12 février 2026, dès 18 h
Adresse : Musée des beaux-arts de Montréal, 1380 rue Sherbrooke Ouest, Montréal (voir l’emplacement sur Google Maps)
Pourquoi tu dois y aller : Le mercredi buvette du Musée des beaux-arts de Montréal devient La Buvette de l’amour pour une soirée spéciale Saint-Valentin qui combine art et rencontres. Le temps d’une soirée, le musée devient un lieu de rassemblement où musique, performances et activités créatives invitent à célébrer l’amour sous toutes ses formes. En plus de profiter des expositions, dont les œuvres de Kent Monkman et l’ouverture de l’exposition consacrée à Richard Avedon, tu pourras participer à des jeux de conversation, assister à des performances artistiques et danser au son d’un DJ. Une sortie idéale pour faire changement des classiques de cette occasion festive.
Site Internet du Musée des beaux-arts de Montréal
Réserver un jeu d'évasion
Prix : 33 $ par adulte
Quand : Toute l’année, sur réservation (durée de 60 minutes)
Adresse : Échappe-Toi Montréal - 2244, rue Larivière, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu aimes les jeux d’évasion, le scénario Les amants maudits du Saint-Laurent d’Échappe-Toi Montréal se fait en équipes de deux à quatre personnes, ce qui est parfait pour une date ou même une double date.
Ce jeu te plonge dans l’épave d’un bateau pirate, au cœur d’une fouille archéologique qui se transforme rapidement en course contre la montre. Avec un scénario immersif, une trame historique intrigante et une ambiance soignée, c’est en travaillant ensemble et en t’amusant que toi et ta personne pourrez trouver le trésor et relever le défi.
