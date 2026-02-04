Cette pièce de monnaie canadienne a l’air d’un 10 cents en or, mais sa valeur surprend
Attache ta tuque avec de la broche, son prix va te faire virer sur le top! 😱💰
On pourrait facilement la confondre avec un simple 10 cents doré au fond de ton portefeuille, mais la nouvelle petite pièce en or pur de la Monnaie royale canadienne (MRC), Grands navires : Ketch, vaut en réalité beaucoup plus qu’elle en a l’air.
Cette nouvelle pièce s’inscrit dans la série Grands navires, qui met en valeur le patrimoine maritime canadien depuis 2022. Cette année, c’est le ketch, un voilier robuste à deux mâts, qui vole la vedette.
Pour la petite histoire, le ketch occupe une place importante dans l’histoire du Québec et de la vallée du Saint-Laurent. Pendant des siècles, ces embarcations à fond plat et à double mât ont servi à transporter des marchandises et des familles d’un village riverain à l’autre, contribuant à façonner l’identité maritime de la région.
Le motif est signé par l’artiste québécois Yves Bérubé. Monnaie royale canadienne
Le motif gravé sur la pièce, signé par l’artiste québécois Yves Bérubé, illustre précisément ce pan d’histoire : on y voit un ketch toutes voiles déployées, ainsi qu’une scène de déchargement du navire sur la rive à marée basse, à l’aide de chariots tirés par des chevaux.
À l’avers, on retrouve l’habituel portrait du roi Charles III réalisé par Steven Rosati.
Une pièce qui vaut littéralement son pesant d'or
Si tu es tenté.e de mettre la main sur cette pièce dorée, mieux vaut ne pas trop tarder : seuls 800 exemplaires seront frappés par la Monnaie royale canadienne. Chaque pièce est numérotée et certifiée par l’organisme gouvernemental, ce qui renforce son caractère exclusif.
Elle est présentée dans un boîtier noir à double coque orné du logo de la Monnaie royale canadienne, le tout bien protégé dans une boîte noire assortie.
Avec son diamètre d’environ 29 mm, ses 15,43 grammes d’or pur à 99,99 % et sa valeur nominale de 200 $, cette cinquième édition de la série Grands navires ne fait pas que tourner les têtes. C’est aussi un objet de collection qui a tout d’un investissement sérieux.
Son prix? 4 759,95 $, sans TPS ni TVH. Il est même possible de payer en six versements mensuels pour étaler la dépense, au rythme qui te convient.
Un conseil, par contre : évite de la laisser traîner dans ton portefeuille. Tu ne voudrais pas payer ton journal au dépanneur avec ça. Tu risquerais de perdre au change.
*Cet article est une adaptation de l’article « This new Canadian coin looks like a gold dime but it's worth so much more than 10 cents », qui a été publié à l’origine sur Narcity Canada.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
