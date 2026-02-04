Cette pièce de monnaie canadienne a l’air d’un 10 cents en or, mais sa valeur surprend

Attache ta tuque avec de la broche, son prix va te faire virer sur le top! 😱💰

De la monnaie canadienne.

Une nouvelle pièce de la Monnaie royale canadienne ressemble à 10 cents, mais vaut VRAIMENT plus.

Mariash | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

On pourrait facilement la confondre avec un simple 10 cents doré au fond de ton portefeuille, mais la nouvelle petite pièce en or pur de la Monnaie royale canadienne (MRC), Grands navires : Ketch, vaut en réalité beaucoup plus qu’elle en a l’air.

À lire également : Cette nouvelle pièce de monnaie canadienne est sertie de diamants : voici comment l’obtenir

Cette nouvelle pièce s’inscrit dans la série Grands navires, qui met en valeur le patrimoine maritime canadien depuis 2022. Cette année, c’est le ketch, un voilier robuste à deux mâts, qui vole la vedette.

Pour la petite histoire, le ketch occupe une place importante dans l’histoire du Québec et de la vallée du Saint-Laurent. Pendant des siècles, ces embarcations à fond plat et à double mât ont servi à transporter des marchandises et des familles d’un village riverain à l’autre, contribuant à façonner l’identité maritime de la région.

Une pi\u00e8ce de monnaie.

Le motif est signé par l’artiste québécois Yves Bérubé. Monnaie royale canadienne

Le motif gravé sur la pièce, signé par l’artiste québécois Yves Bérubé, illustre précisément ce pan d’histoire : on y voit un ketch toutes voiles déployées, ainsi qu’une scène de déchargement du navire sur la rive à marée basse, à l’aide de chariots tirés par des chevaux.

À l’avers, on retrouve l’habituel portrait du roi Charles III réalisé par Steven Rosati.

Une pièce qui vaut littéralement son pesant d'or

Si tu es tenté.e de mettre la main sur cette pièce dorée, mieux vaut ne pas trop tarder : seuls 800 exemplaires seront frappés par la Monnaie royale canadienne. Chaque pièce est numérotée et certifiée par l’organisme gouvernemental, ce qui renforce son caractère exclusif.

Elle est présentée dans un boîtier noir à double coque orné du logo de la Monnaie royale canadienne, le tout bien protégé dans une boîte noire assortie.

Une pi\u00e8ce de monnaie. À l'avers, on retrouve l'habituel portrait du roi Charles III réalisé par Steven Rosati. Monnaie royale canadienne

Avec son diamètre d’environ 29 mm, ses 15,43 grammes d’or pur à 99,99 % et sa valeur nominale de 200 $, cette cinquième édition de la série Grands navires ne fait pas que tourner les têtes. C’est aussi un objet de collection qui a tout d’un investissement sérieux.

Son prix? 4 759,95 $, sans TPS ni TVH. Il est même possible de payer en six versements mensuels pour étaler la dépense, au rythme qui te convient.

Un conseil, par contre : évite de la laisser traîner dans ton portefeuille. Tu ne voudrais pas payer ton journal au dépanneur avec ça. Tu risquerais de perdre au change.

*Cet article est une adaptation de l’article « This new Canadian coin looks like a gold dime but it's worth so much more than 10 cents », qui a été publié à l’origine sur Narcity Canada.


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
monnaie royale canadiennepièce de monnaiemrcmonnaie canadienne
QuébecCanadaNouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Ces 9 pièces de monnaie canadiennes rares peuvent valoir jusqu'à 300 000 $ en 2025

Tu pourrais avoir une vraie fortune qui dort au fond de ton cochon!

Cette nouvelle pièce de la Monnaie royale canadienne cache-t-elle des spermatozoïdes?

Ça attire l’attention en tout cas!

Il y a un père Noël sur cette nouvelle pièce de monnaie canadienne (oui, pour vrai)

Une pièce magique qui capture toute la féerie du pôle Nord 🎅✨

7 pièces de monnaie rares qui valent jusqu’à 320 000 $ et que tu as peut-être chez toi

Quand ton 2 piastres peut valoir des milliers de dollars!

Rappel de jambon vendu chez Metro et IGA qui pourrait être contaminé

Du jambon rempli de protéine... et peut-être de métal.

Passeport canadien : Cette règle méconnue pourrait gâcher ton voyage en 2026

Ce serait bête d’être retourné de bord une fois à destination!😬

17 trouvailles du Dollarama qui font un cadeau de Saint-Valentin parfait à mini-prix

Des petites attentions qui font plaisir sans se ruiner. ✨

7 voyages tout inclus dans le Sud de 1205 $ à 1359 $ autres que Cuba au départ de Montréal

Une pause de l'hiver? OUI SVP! 🏝️

JF Provençal se confie sur Big Brother, ce qu'on n'a pas vu et il donne ses prédictions

Selon lui, certains joueurs sont VRAIMENT sous-estimés. 👀

Combien coûte vraiment la vie à Montréal en 2026? On a fait le calcul

Transport en commun, épicerie, loyer : la liste de dépenses est longue!

L'ARC doit 1,7 milliard $ aux Canadiens : Voici comment savoir si on te doit de l'argent

Plus de 10 millions de chèques du gouvernement n'ont jamais été encaissés. Voici comment vérifier si tu as de l'argent à réclamer.

Le gouvernement du Canada cherche des infirmiers et ça paie jusqu'à 110 000$/an

On parle d'un job en partie en télétravail, en plus!

Voyage à Cuba : Le Canada émet un nouvel avertissement face à la situation « imprévisible »

Les tout-inclus à 500 $ sont très tentants quand il fait -20, MAIS...

Cet item pour braver le froid a été vendu + de 5000x en 1 mois sur Amazon et c'est un «must»

Histoire de terminer l'hiver au chaud!