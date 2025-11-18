Une nouvelle pièce de 2 $ 100 % rétro a l'air tout droit sortie de « Stranger Things »
Pour le nostalgique en toi! 😍🍒
La Monnaie royale canadienne (MRC) vient tout juste de frapper fort pour les amateurs et amatrices de pièce de monnaie, puisqu'elle a lancé une toute nouvelle pièce de collection qui célèbre les 40 ans du fameux Coke à la cerise, mythique boisson de l'entreprise américaine lancée dans les années 80. Qui sait, ça te donnera peut-être envie de « bingewatcher » Stranger Things.
Pour ceux et celles qui n'y ont pas encore goûté, le Coke à la cerise de Coca-Cola a d’abord été présenté au public à l’Expo internationale de 1982 aux États-Unis, avant d’être lancé officiellement en 1985.
Quarante ans plus tard, cette saveur fait encore vibrer les amoureux et les amoureuses de la marque américaine, souligne la MRC sur son Site Web. Pour souligner cet anniversaire, Coca-Cola s’est associé à l'entreprise suisse PAMP pour créer une pièce de 1 oz en argent pur à 99,99 %.
À l'avers de la pièce émise par les îles Salomon, on retrouve le sceau public de Niue, un état insulaire du Pacifique.Monnaie royale canadienne
Elle reprend la forme d’une canette de Coke à la cerise, avec un design rétro, des rayures rouges et blanches et une finition numismatique colorée. À l'avers de la pièce émise par les îles Salomon, on retrouve le sceau public de Niue, un état insulaire du Pacifique qui a, comme le Canada, le roi Charles III comme souverain.
Chaque exemplaire est numéroté et livré dans une capsule en forme de glaçon, le tout placé dans une mini canette de Coke à la cerise conçue spécialement pour l’occasion.
Ici, on n’est pas dans la petite monnaie qui se perd au fond d’un sac avec laquelle tu te paierais une canette de boisson gazeuse au dépanneur. Cette pièce unique frappée en Suisse fait partie de la collection internationale de la MRC.
Son prix? 224,95 $. Ça risque de partir comme de petits pains chauds, puisque le tirage est limité à 4 500 exemplaires. Chaque exemplaire est numéroté.
Le packaging est sans doute l’un des éléments les plus originaux.Monnaie royale canadienne
La pièce, qui est émise par les îles Salomon, largement reconnues pour ses pièces hors du commun, affiche un poids total de 31,39 g et des dimensions de 26,6 mm par 49 mm, selon la fiche technique officielle. Sa valeur nominale est de 2 $, mais ici, on parle surtout de valeur symbolique et de prestige.
Si tu veux quelque chose qui se montre bien sur une tablette, cette pièce coche toutes les cases. Le packaging est sans doute l’un des éléments les plus originaux : une tirelire en forme de canette sert d’emballage, ajoutant un clin d’œil à l’univers du Coke à la cerise. À l'intérieur se retrouve la pièce d'argent encapsulé dans un faux glaçon.
Un certificat d’authenticité se trouve aussi à l’intérieur, histoire d’ajouter une touche officielle pour celles et ceux qui prennent leur collection au sérieux.
Si tu veux mettre la main dessus sans attendre qu’elle devienne un objet hyper convoité, c’est clairement le moment d’y penser.
