Ces 9 pièces de monnaie canadiennes rares peuvent valoir jusqu'à 300 000 $ en 2025
Tu pourrais avoir une vraie fortune qui dort au fond de ton cochon!
Avant de vider ton pot de change accumulé au fil des années, prends le temps de bien l'examiner : certaines pièces canadiennes anciennes de la Monnaie royale canadienne (MRC) que tu crois ordinaires pourraient valoir une fortune, voire assez pour couvrir une mise de fonds substantielle sur une propriété de rêve.
On parle ici de sommes qui peuvent atteindre des centaines de milliers de dollars. Alors que la MRC produit aujourd'hui jusqu'à 20 millions de pièces quotidiennement dans ses installations de Winnipeg, la réalité était bien différente aux 19e et 20e siècles.
Les tirages limités de l'époque, combinés aux erreurs de frappe occasionnelles et à la rareté de certains métaux précieux, ont créé des pièces de collection d'une valeur exceptionnelle.
Voici neuf pièces de monnaie canadiennes parmi les plus recherchées par les collectionneurs et collectionneuses et qui pourraient se cacher dans tes tiroirs de bobettes en ce moment.
Un 25 cents avec le roi Edouard VII (1906)
Il existe deux types de défauts qui donnent à cette pièce un charme (et une valeur) tout particulier.
Techniquement, la valeur minimale d’une pièce de 25 sous de 1906 tourne autour de 1,25 $, simplement en raison du métal qui la compose — un alliage d’argent et de cuivre.
Mais cette vieille pièce, frappée bien avant l’apparition du cellophane, du café instantané et des mots croisés, peut valoir beaucoup plus que ça… du moins, pour certaines d’entre elles.
Selon Numicanada, il existe deux types de défauts qui donnent à cette pièce un charme (et une valeur) tout particulier. La différence se trouve dans la couronne au-dessus du nombre « 25 » et de la date.
On distingue la variante « petite couronne », où la ligne au-dessus de la date est plus courte, et la « grosse couronne », où cette ligne s’étire davantage.
Et tiens-toi bien : une pièce avec la petite couronne s’est vendue 51 110 $ en 2019 lors d’une mise aux enchères.
Un 10 cents avec la reine Victoria (1889)
Aujourd'hui, une pièce de 10 cents de 1889 à son effigie pourrait valoir entre 340 $ et 43 800 $
L’époque où la reine Victoria régnait sur le Dominion du Canada semble bien loin. On l’oublie souvent, mais le pont Victoria, qui relie Saint-Lambert à Montréal, porte son nom en hommage à cette monarque britannique.
Son visage a aussi orné l’avers des pièces de monnaie canadiennes pendant plusieurs décennies.
Aujourd’hui, une pièce de 10 cents datant de 1889 à son effigie pourrait valoir entre 340 $ et 43 800 $, selon son état de conservation.
Il faut dire que seulement 600 000 exemplaires avaient été frappés à l’époque, d’après Numicanada, ce qui en fait un objet de collection particulièrement recherché.
Le dollar de Terre-Neuve à l'effigie de la reine Victoria (1870)
À une époque où Terre-Neuve possédait sa propre devise avant de joindre le Canada, cette pièce de 2 $ frappée en 1870 représente un trésor numismatique extraordinaire.
Si tu mets la main sur l'un de ces rarissimes exemplaires, fais-la immédiatement authentifier par un expert.
Selon Coins and Canada, la valeur de cette pièce varie considérablement selon son état de conservation : de 540 $ pour un exemplaire très usé jusqu'à un impressionnant 30 600 $ pour une version en excellent état.
Avec la reine Victoria gravée à l'avers, cette pièce historique témoigne de l'époque coloniale britannique en Amérique du Nord.
Le cent de l'Île-du-Prince-Édouard avec la reine Victoria (1871)
Deux ans avant que l'Île-du-Prince-Édouard ne devienne officiellement une province canadienne en 1873, cette colonie britannique a adopté le système monétaire décimal et émis ses propres pièces.
Ce cent en cuivre arbore le profil de la reine Victoria sur l'avers, tandis qu'un majestueux chêne orne le revers — un symbole de force et de longévité.
Frappée l'année même de l'adoption du dollar par l'île, cette pièce historique est presque aussi ancienne que la Confédération canadienne elle-même.
Sa valeur sur le marché actuel des collectionneurs fluctue entre 1,50 $ pour un exemplaire très circulé et 2 600 $ pour une pièce en condition exceptionnelle, selon Coins and Canada.
Le dollar commémoratif du centenaire canadien (1967)
Cette magnifique pièce commémorative en argent sterling célèbre le 100e anniversaire de la Confédération canadienne. Elle présente une bernache du Canada en plein vol sur un côté, tandis que le portrait d'une jeune reine Élisabeth II, couronnée cinq ans plus tôt, orne l'autre face.
Étant la pièce la plus récente de cette liste, elle représente ta meilleure chance de découvrir un trésor caché dans un vieux pot de monnaie légué par tes grands-parents.
La composition en argent de cette pièce lui confère une valeur intrinsèque minimale de 31,91 $ selon Coins and Canada, même pour un exemplaire ayant beaucoup circulé.
Mais voici où ça devient vraiment intéressant : certaines versions présentent une erreur de frappe rare où l'avers a été imprimé à l'envers. Ces exemplaires défectueux peuvent se vendre jusqu'à 17 300 $ auprès de collectionneurs spécialisés.
Vérifie bien les vieux pots de monnaie de tes proches — tu pourrais avoir un véritable jackpot entre les mains!
Le 50 cents du roi George V (1921)
Voici l'une des pièces les plus fascinantes et les plus précieuses de l'histoire monétaire canadienne. Frappée à environ 200 000 exemplaires au début des années 1920, cette pièce de 50 cents n'a jamais été mise en circulation publique.
La raison? Les Canadiens de l'époque n'avaient tout simplement aucun intérêt pour cette dénomination, selon les archives de Heritage Auctions.
Face à ce désintérêt, la majorité de ces pièces ont été fondues et recyclées. Cependant, quelques centaines d'exemplaires auraient échappé à la destruction et circuleraient encore quelque part dans le monde, selon CoinsCanada.
En 2014, Heritage Auctions a vendu l'un de ces trésors pour la somme astronomique de 141 000 $. Un exemplaire ayant reçu la prestigieuse cote MS-66 (quasi-parfait) pourrait même atteindre 323 200 $ sur le marché actuel.
Si tu découvres cette pièce dans une collection familiale, tu pourrais littéralement tenir une mise de fonds de maison dans ta main.
Le cinq cents du roi George V en condition exceptionnelle (1926)
Contrairement aux autres pièces ultra-rares de cette liste, celle-ci a été frappée à près d'un million d'exemplaires — ce qui augmente considérablement tes chances d'en posséder une!
Ce qui rend cette pièce des années 1920 si précieuse, ce n'est pas tant sa rareté absolue, mais plutôt l'état de conservation exceptionnel requis pour qu'elle atteigne sa pleine valeur.
Une pièce ordinaire ayant circulé ne vaut que sa valeur faciale, mais un exemplaire en condition presque parfaite raconte une tout autre histoire.
En 2010, une version dans un état d'exception s'est vendue pour 5 750 $ aux enchères. Les numismates recherchent spécifiquement la variété "near 6" (où le chiffre 6 de la date est positionné plus près des autres chiffres), qui commande les prix les plus élevés.
Fouille dans les vieilles collections de monnaie familiales — tu as de bonnes chances d'en trouver une, et elle pourrait valoir bien plus que cinq cents!
Le dollar voyageur du roi George VI (1948)
Cette emblématique pièce de un dollar présente l'un des designs les plus iconiques de la monnaie canadienne : deux hommes pagayant dans un canot d'écorce, un symbole puissant de l'héritage et de l'exploration canadienne.
Sur l'avers, on retrouve le portrait d'un jeune roi George VI, père de l'actuelle reine Élisabeth II (à l'époque où cette ligne a été écrite).
Même un exemplaire montrant des signes d'usure conserve une valeur substantielle : entre 580 $ et 1 970 $ selon son état, d'après Coins and Canada.
Mais c'est pour les versions en condition supérieure que les collectionneurs délient vraiment les cordons de la bourse. Une pièce ayant reçu la cote MS-66 (présentant très peu de défauts visibles) s'est vendue pour l'impressionnante somme de 61 700 $.
Le "dollar voyageur", comme on le surnomme affectueusement, est très recherché des collectionneurs pour son design artistique exceptionnel et sa signification culturelle.
La pièce d'or de cinq dollars du roi George V (1912)
Composée à 90 % d'or pur, cette magnifique pièce de 5 $ représente l'une des premières tentatives canadiennes de frapper sa propre monnaie en or. Elle arbore le jeune roi George V couronné sur l'avers, tandis que les armoiries du Dominion du Canada, entourées de feuilles d'érable, ornent le revers.
Lancée en 1912 simultanément avec une version de 10 $, cette série a connu une fin abrupte et dramatique en 1914, au déclenchement de la Première Guerre mondiale.
Le gouvernement canadien a alors décidé de conserver ses réserves d'or pour financer l'effort de guerre, mettant fin à la production de ces pièces après seulement deux ans de circulation.
En 2012, dans un geste symbolique centenaire, Mark Carney — alors gouverneur de la Banque du Canada — a annoncé aux côtés du président de la MRC que certains exemplaires conservés depuis plus de 75 ans seraient remis en vente pour les collectionneurs canadiens.
Une pièce de 5 $ dans un état de conservation quasi intact peut aujourd'hui atteindre 8 300 $ sur le marché des collectionneurs, tandis que sa contrepartie de 10 $ peut valoir encore davantage.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
