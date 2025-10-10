Cette nouvelle pièce de la Monnaie royale canadienne cache-t-elle des spermatozoïdes?
Ça attire l’attention en tout cas!
Si tu aimes les pièces de monnaie qui sortent de l’ordinaire, l’une des plus récentes créations de la Monnaie royale canadienne (MRC) risque de piquer ta curiosité, non pas pour sa beauté, mais pour un détail cocasse qui fera sûrement rire la petite partie immature en chacun de nous : des spermatozoïdes.
La pièce en question, c’est la Précieuse Feuille d’érable en argent – marque privée Célébration 2026, une pièce d’une once en argent pur à 99,99 %. Elle fait partie de la collection de produits d’investissement haut de gamme de la MRC.
À première vue, son revers n’a rien de bien particulier, mis à part une magnifique feuille d’érable, œuvre de l’artiste canadien Walter Ott. Mais en la regardant de plus près, on peut apercevoir ce qui ressemble à... un amas de spermatozoïdes.
Évidemment, la MRC n’a pas lancé une collection sur le thème de la fertilité. Il s’agit en réalité de la fameuse « marque privée spéciale Célébration », qui est censée représenter... des ballons! À l’avers, on retrouve l’effigie du roi Charles III, conçue par Steven Rosati.
La pièce, d’une valeur nominale de 5 $, est encapsulée dans une carte haut de gamme et présentée dans un emballage thématique spécialement conçu, précise la MRC.
Mais c’est quoi, au juste, un produit d’investissement haut de gamme? En gros, c’est une pièce qui possède une valeur marchande, dans ce cas-ci en argent. Comme le souligne l’organisme fédéral, « de nombreux investisseurs classent l’argent dans une catégorie d’actifs distincte ».
Cette pièce, que tu peux commander dès aujourd’hui, ne se retrouvera pas dans ton portefeuille. Elle vaut bien plus que la monnaie qui traîne au fond de tes poches et n’est offerte qu’en 25 000 exemplaires.
Bien que la valeur nominale de la pièce est « cinq dollars » « 20 dollars », il faudra débourser 94,95 $ pour pouvoir mettre la main sur l'une de ces pièces de collection et d'investissement disponible sur le site Internet de la Monnaie royale canadienne.
