Sommaire

Ce labyrinthe de nuit près de Laval est digne d'un cauchemar avec ses créatures terrifiantes

Plus de « 25 âmes perdues » t'attendent dans la noirceur. 😱

Des acteurs dans le labyrinthe hanté de nuit. Un clown dans le labyrinthe hanté de nuit.

Le labyrinthe hanté de nuit à Sainte-Anne-des-Plaines est de retour et c'est plus effrayant que jamais.

Fraisière Lauzon et fils | Facebook
Rédactrice en chef

Il y a deux types de personnes à l’automne : celles qui préfèrent les lattes à la citrouille et les soirées cocooning devant Gilmore Girls, et celles qui carburent à l’adrénaline et aux frayeurs. Si tu fais partie du deuxième groupe, prépare-toi : un labyrinthe de maïs complètement terrifiant t’attend, et il n'a rien à voir avec ceux que tu connais. Celui-ci, il se déroule de nuit et il est rempli de créatures dignes qui risquent de t'empêcher de dormir pendant un bon moment!

À lire également : Une maison hantée 18+ à Montréal transforme la nostalgie télé en horreur

Eh oui, pas besoin d’une maison hantée pour te donner la frousse de ta vie : ce champ de maïs transformé en véritable zone d’horreur fera le travail à merveille.

Pour le découvrir, direction Sainte-Anne-des-Plaines, dans les Laurentides, à environ 30 minutes de Laval. Dès que le soleil se couche, des monstres et créatures morbides prennent vie à la Fraisière Lauzon et Fils et s'assurent de te procurer tous les « jump scares » dont tu as besoin (et peut-être plus).

La saison 2025 est officiellement lancée et se poursuivra jusqu’au début novembre. Comme l’activité se déroule après la tombée de la nuit, il est fortement recommandé d’apporter une lampe de poche, non seulement pour t’orienter, mais aussi pour repérer les silhouettes cauchemardesques qui rôdent dans l’obscurité.

Cette année, plus de 25 « âmes perdues » t’attendent dans ce labyrinthe à glacer le sang. Prépare-toi à croiser des créatures tout droit sorties de tes pires cauchemars, cachées entre les rangs de maïs et les sentiers de terre.

Le labyrinthe est ouvert uniquement en soirée les vendredis, samedis et dimanches, ainsi que le lundi de l’Action de grâce. Les horaires et les prix varient selon les jours (29,99 $ à 34,99 $), et la réservation en ligne est obligatoire.

À noter que l’activité est déconseillée aux enfants de moins de 11 ans ainsi qu’aux personnes sensibles, peu importe l’âge. Les jeunes de 11 ans et moins doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.

Attention : aucun sac à dos n'est accepté sur le site. De l'eau et des boissons sont disponibles sur place. L'alcool, la drogue et la cigarette sont strictement interdits sous peine d'expulsion.

Le labyrinthe hanté de Fraisière Lauzon & Fils 

Coût : 29,99 $ taxes incluses (vendredi, dimanche et lundi de l'Action de grâce) | 34,99 $ taxes incluses (samedi) - Réservation obligatoire, paiement à l'arrivée

Quand : 10 au 13, 17 au19, 24 au 26, 30-31 octobre et 1-2 novembre 2025*
Vendredi : 19 h 30 à 22 h 30 | Samedi : 19 h à 23 h | Dimanche et lundi Action de grâce : 19 h 30 à 21 h 30

Adresse : Fraisière Lauzon & Fils - 11, rang Trait-Carré, Sainte-Anne-des-Plaines, QC

Site Internet de la Fraisière Lauzon et Fils

* À noter qu'il est toujours recommandé de vérifier l'état du labyrinthe via la page Facebook de la Fraisière Lauzon et Fils avant de te déplacer, car l'événement peut être annulé sans préavis en cas d'intempéries.

  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

