Ce labyrinthe de nuit près de Laval est digne d'un cauchemar avec ses créatures terrifiantes
Plus de « 25 âmes perdues » t'attendent dans la noirceur. 😱
Il y a deux types de personnes à l’automne : celles qui préfèrent les lattes à la citrouille et les soirées cocooning devant Gilmore Girls, et celles qui carburent à l’adrénaline et aux frayeurs. Si tu fais partie du deuxième groupe, prépare-toi : un labyrinthe de maïs complètement terrifiant t’attend, et il n'a rien à voir avec ceux que tu connais. Celui-ci, il se déroule de nuit et il est rempli de créatures dignes qui risquent de t'empêcher de dormir pendant un bon moment!
À lire également : Une maison hantée 18+ à Montréal transforme la nostalgie télé en horreur
Eh oui, pas besoin d’une maison hantée pour te donner la frousse de ta vie : ce champ de maïs transformé en véritable zone d’horreur fera le travail à merveille.
Pour le découvrir, direction Sainte-Anne-des-Plaines, dans les Laurentides, à environ 30 minutes de Laval. Dès que le soleil se couche, des monstres et créatures morbides prennent vie à la Fraisière Lauzon et Fils et s'assurent de te procurer tous les « jump scares » dont tu as besoin (et peut-être plus).
La saison 2025 est officiellement lancée et se poursuivra jusqu’au début novembre. Comme l’activité se déroule après la tombée de la nuit, il est fortement recommandé d’apporter une lampe de poche, non seulement pour t’orienter, mais aussi pour repérer les silhouettes cauchemardesques qui rôdent dans l’obscurité.
Cette année, plus de 25 « âmes perdues » t’attendent dans ce labyrinthe à glacer le sang. Prépare-toi à croiser des créatures tout droit sorties de tes pires cauchemars, cachées entre les rangs de maïs et les sentiers de terre.
Le labyrinthe est ouvert uniquement en soirée les vendredis, samedis et dimanches, ainsi que le lundi de l’Action de grâce. Les horaires et les prix varient selon les jours (29,99 $ à 34,99 $), et la réservation en ligne est obligatoire.
À noter que l’activité est déconseillée aux enfants de moins de 11 ans ainsi qu’aux personnes sensibles, peu importe l’âge. Les jeunes de 11 ans et moins doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.
Attention : aucun sac à dos n'est accepté sur le site. De l'eau et des boissons sont disponibles sur place. L'alcool, la drogue et la cigarette sont strictement interdits sous peine d'expulsion.
Le labyrinthe hanté de Fraisière Lauzon & Fils
Coût : 29,99 $ taxes incluses (vendredi, dimanche et lundi de l'Action de grâce) | 34,99 $ taxes incluses (samedi) - Réservation obligatoire, paiement à l'arrivée
Quand : 10 au 13, 17 au19, 24 au 26, 30-31 octobre et 1-2 novembre 2025*
Vendredi : 19 h 30 à 22 h 30 | Samedi : 19 h à 23 h | Dimanche et lundi Action de grâce : 19 h 30 à 21 h 30
Adresse : Fraisière Lauzon & Fils - 11, rang Trait-Carré, Sainte-Anne-des-Plaines, QC
Site Internet de la Fraisière Lauzon et Fils
* À noter qu'il est toujours recommandé de vérifier l'état du labyrinthe via la page Facebook de la Fraisière Lauzon et Fils avant de te déplacer, car l'événement peut être annulé sans préavis en cas d'intempéries.