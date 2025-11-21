Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Costco vend des calendriers de l’avent avec une petite bouteille de vin par jour

Moins de 4 $ la bouteille, ça se prend bien. 🙏🍷

La façade d'un Costco.

Costco vend des calendriers de l’avent pour adulte remplis de vins.

Oasisamuel | Dreamstime
Éditrice Junior

À l'âge adulte, rien ne t'empêche de te gâter avec un calendrier de l'avent afin de retrouver un peu de la magie de Noël qui a bercé ton enfance. Cela dit, ce n'est pas pour autant que tu dois te limiter aux options classiques remplies de chocolats. Chez Costco se trouve une boîte mettant en vedette 24 mini bouteilles de vin à déguster chaque soir du 1er au 24 décembre.

À lire également : Costco vend un ÉNORME calendrier de l’avent de 5 pieds et attends de voir le prix

Eh oui, tu peux mettre la main sur la caisse Célébrons avec le Domaine St-Basile, qui offre un assortiment de vins venant de ce vignoble implanté sur le mont Saint-Bruno.

La caisse C\u00e9l\u00e9brons avec le Domaine St-Basile au Costco.

Le calendrier de l'avent Célébrons avec le Domaine St-Basile, rempli de vin, est vendu au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec

Les adeptes de vino pourront donc accompagner leur souper d'un verre de rouge, de blanc ou de cuivré. Concrètement, on y trouve huit vins rouges, en plus de quatre vins rouges réserve Frontenac noir, un cépage local du Québec qui « fait penser au gamay », selon le site du vignoble, ainsi que huit vins blancs et quatre vins cuivrés Frontenac gris, un cépage local doté « d’une belle acidité, avec une structure large et une bonne rondeur ».

Offerte à 79,99 $, cette trouvaille contient 24 bouteilles de 200 ml, qui reviennent à 3,33 $ chacune.

La caisse C\u00e9l\u00e9brons avec le Domaine St-Basile au Costco.

Le calendrier de l'avent Célébrons avec le Domaine St-Basile, rempli de vin, est vendu au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec


Si tes pas te mènent vers le Costco et que tu es d’attaque pour une dégustation sur plusieurs jours, tu sais que tu peux te gâter (ou faire plaisir aux gens de ton entourage qui aiment lever un verre) en trouvant ce calendrier boozy au détour d’une allée!


Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

