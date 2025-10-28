Les rabais de novembre chez Costco sont dévoilés et voici 12 des meilleurs deals
Allô les prix réduits!
L’entrepôt Costco déborde de trouvailles à découvrir en ce début de saison festive. Entre les vêtements, les meubles, les articles de cuisine et les produits alimentaires, tout y est pour te préparer au temps des Fêtes sans exploser ton budget. L’un des plus grands avantages d’y magasiner, c’est d’avoir accès à des prix au gros, mais aussi à des aubaines exclusives offertes chaque mois aux membres grâce à la circulaire. En novembre, plusieurs spéciaux sont à l’honneur, parfaits pour remplir ton garde-manger avant les rassemblements de fin d’année.
Que tu cherches des produits pour recevoir, cuisiner à l’avance ou simplement profiter d’un bon repas réconfortant, certaines offres d’épicerie valent vraiment le détour.
Et même si les formats sont souvent plus grands que ceux des épiceries traditionnelles, on a calculé le prix par portion pour t’aider à savoir ce qui en vaut vraiment la peine.
Chocolats Ferrero Rocher
Les chocolats Ferrero Rocher sont en rabais durant deux semaines au Costco.
Prix à l’entrepôt Costco : 17,49 $ plutôt que 21,99 $, soit 4,50 $ de rabais, du 27 octobre au 9 novembre 2025
Prix par unité : Environ 0,36 $ / chocolat
Les Ferrero Rocher sont un classique des Fêtes : noisette croquante, cœur fondant et chocolat au lait en parfaite harmonie. Ce coffret de 48 chocolats est idéal pour offrir ou pour garnir ta table de dessert, et avec ce rabais, tu peux te faire plaisir sans culpabilité.
Croustilles Sel marin et vinaigre de malt de Miss Vickie’s
Les croustilles Miss Vickie’s au sel marin et vinaigre de malt sont en rabais durant quatre semaines au Costco.
Prix à l’entrepôt Costco : 6,49 $ plutôt que 8,49 $, soit 2 $ de rabais, du 27 octobre au 23 novembre 2025
Prix par unité : Environ 1,13 $ / 100 g
Avec leur texture croustillante et leur goût bien balancé entre le sel et le vinaigre, les Miss Vickie’s Sel marin et vinaigre de malt sont un classique. En format de 572 g, elles sont parfaites pour partager (ou pas), et ce rabais de 2 $ rend la tentation encore plus douce.
Cannelloni aux épinards et au fromage Olivieri
Les cannelloni aux épinards et au fromage Olivieri sont en rabais durant deux semaines au Costco.
Prix à l’entrepôt Costco : 10,99 $ plutôt que 13,99 $, soit 3 $ de rabais, du 27 octobre au 9 novembre 2025
Prix par unité : Environ 1,02 $ / 100 g
Ce plat Olivieri combine la douceur du fromage ricotta et la richesse des épinards dans des pâtes fraîches prêtes à enfourner ou à poêler.
Poitrines de poulet farcies au brocoli et au fromage Sunrise Farms
Les poitrines de poulet farcies au brocoli et au fromage Sunrise Farms sont en rabais durant deux semaines au Costco.
Prix à l’entrepôt Costco : 10,99 $ plutôt que 13,99 $, soit 3 $ de rabais, du 27 octobre au 9 novembre 2025
Prix par unité : Environ 1,37 $ / 100 g
Les poitrines de poulet Sunrise Farms, garnies de brocoli et de fromage, sont un choix pratique et gourmand. Déjà prêtes à cuire, elles offrent un repas équilibré en un rien de temps.
Sauté de nouilles udon au teriyaki Pulmuone
Le sauté de nouilles udon au teriyaki Pulmuone est en rabais durant deux semaines au Costco.
Prix à l’entrepôt Costco : 9,99 $ plutôt que 12,99 $, soit 3 $ de rabais, du 27 octobre au 9 novembre 2025
Prix par unité : Environ 1,20 $ / 100 g
Prêt en quelques minutes, le sauté de nouilles udon au teriyaki Pulmuone est une option rapide et savoureuse pour les soupers de semaine. Les nouilles épaisses et moelleuses ainsi que la sauce teriyaki offrent un repas d’inspiration japonaise à petit prix.
Café Verona ou Mélange des Fêtes de Starbucks
Les boîtes de café Verona ou Mélange des Fêtes de Starbucks sont en rabais durant quatre semaines au Costco.
Prix à l’entrepôt Costco : 36,99 $ plutôt que 46,99 $, soit 10 $ de rabais, du 27 octobre au 23 novembre 2025
Prix par unité : Environ 0,69 $ / capsule
Que tu préfères le goût riche du Café Verona ou les notes épicées du Mélange des Fêtes, ces capsules K-Cup Starbucks te permettent de savourer ton café favori à la maison. Grâce à ce rabais de 10 $, c’est le moment parfait pour faire des réserves avant l’hiver.
Assortiment de boissons des Fêtes au gingembre et aux canneberges de Cove Soda
Les boissons des Fêtes au gingembre et aux canneberges de Cove Soda sont en rabais durant deux semaines au Costco.
Prix à l’entrepôt Costco : 24,23 $ plutôt que 29,99 $, soit 6 $ de rabais, du 27 octobre au 9 novembre 2025
Prix par unité : Environ 1,01 $ / canette de 355 ml
Parfait pour la saison festive qui s'en vient, cet assortiment de boissons pétillantes Cove Soda aux saveurs de gingembre et de canneberges met l’ambiance des Fêtes dans chaque gorgée. En plus d’être fermentées naturellement, elles sont rafraîchissantes et toutes indiquées pour les brunchs ou les partys d’hiver.
Barres énergétiques Minis de Clif Bar
Les barres Clif Minis sont en rabais durant quatre semaines au Costco
Prix à l’entrepôt Costco : 18,49 $ plutôt que 22,99 $, soit 4,50 $ de rabais, du 27 octobre au 23 novembre 2025
Prix par unité : Environ 0,62 $ / barre
Pratiques et nutritives, les barres Clif Minis sont parfaites pour les collations express ou les petits boosts d’énergie avant le sport. Ce format de 30 mini barres variées te permet de combiner plaisir et efficacité, à un prix économique.
Café mélange de la maison Van Houtte
Le café mélange de la maison Van Houtte est en rabais durant quatre semaines au Costco.
Prix à l’entrepôt Costco : 43,99 $ plutôt que 54,99 $, soit 11 $ de rabais, du 27 octobre au 23 novembre 2025
Prix par unité : Environ 0,44 $ / capsule
Avec ses 100 capsules K-Cup, ce café Van Houtte est un essentiel pour les matins pressés. Grâce à ce rabais de 11 $, tu peux faire le plein de caféine à prix réduit.
Pizzas individuelles Sabatasso
Les pizzas individuelles Sabatasso sont en rabais durant deux semaines au Costco
Prix à l’entrepôt Costco : 13,99 $ plutôt que 18,49 $, soit 4,50 $ de rabais, du 27 octobre au 9 novembre 2025
Prix par unité : Environ 1,17 $ / pizza
Avec leur pâte croustillante et leurs garnitures variées, les pizzas individuelles Sabatasso sont idéales pour les lunchs rapides ou les soupers sans tracas. Le format de douze pizzas te permet de combiner commodité et économie.
Macarons Le Chic Patisserie
Les macarons Le Chic Patisserie sont en rabais durant deux semaines au Costco.
Prix à l’entrepôt Costco : 14,99 $ plutôt que 18,99 $, soit 4 $ de rabais, du 27 octobre au 9 novembre 2025
Prix par unité : Environ 0,42 $ / macaron
Les macarons Le Chic Patisserie allient élégance et gourmandise avec leurs 36 saveurs assorties comme framboise, pistache ou caramel salé. Parfaits pour les desserts ou les plateaux de réception, ils ajoutent une touche festive à petit prix.
Tranches de fromage Kraft
Les tranches de fromage Kraft sont en rabais durant deux semaines au Costco.
Prix à l’entrepôt Costco : 7,99 $ plutôt que 9,99 $, soit 2 $ de rabais, du 27 octobre au 9 novembre 2025
Prix par unité : Environ 0,64 $ / 100 g
Ces tranches de fromage Kraft sont un incontournable pour les sandwichs, burgers et grilled cheese. Leur texture fondante et leur format pratique de 1,25 kg te permettent d’en avoir toujours sous la main pour les repas pressés.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
