Sommaire

Les rabais de novembre chez Costco sont dévoilés et voici 12 des meilleurs deals

Allô les prix réduits!

La façade d'un Costco.

Les meilleurs rabais du Costco en novembre 2025.

Oasisamuel | Dreamstime
Éditrice Junior

L’entrepôt Costco déborde de trouvailles à découvrir en ce début de saison festive. Entre les vêtements, les meubles, les articles de cuisine et les produits alimentaires, tout y est pour te préparer au temps des Fêtes sans exploser ton budget. L’un des plus grands avantages d’y magasiner, c’est d’avoir accès à des prix au gros, mais aussi à des aubaines exclusives offertes chaque mois aux membres grâce à la circulaire. En novembre, plusieurs spéciaux sont à l’honneur, parfaits pour remplir ton garde-manger avant les rassemblements de fin d’année.

À lire également : Costco vend des duos de cocottes Tramontina pour 68 % moins chers que sur Amazon

Que tu cherches des produits pour recevoir, cuisiner à l’avance ou simplement profiter d’un bon repas réconfortant, certaines offres d’épicerie valent vraiment le détour.

Et même si les formats sont souvent plus grands que ceux des épiceries traditionnelles, on a calculé le prix par portion pour t’aider à savoir ce qui en vaut vraiment la peine.

Chocolats Ferrero Rocher

Bo\u00eete de 48 chocolats Ferrero Rocher dor\u00e9s sur le site de Costco

Les chocolats Ferrero Rocher sont en rabais durant deux semaines au Costco.

Entrepôt Costco

Prix à l’entrepôt Costco : 17,49 $ plutôt que 21,99 $, soit 4,50 $ de rabais, du 27 octobre au 9 novembre 2025

Prix par unité : Environ 0,36 $ / chocolat

Les Ferrero Rocher sont un classique des Fêtes : noisette croquante, cœur fondant et chocolat au lait en parfaite harmonie. Ce coffret de 48 chocolats est idéal pour offrir ou pour garnir ta table de dessert, et avec ce rabais, tu peux te faire plaisir sans culpabilité.

Croustilles Sel marin et vinaigre de malt de Miss Vickie’s

Sac de croustilles Miss Vickie\u2019s Sel marin et vinaigre de malt sur le site de Costco

Les croustilles Miss Vickie’s au sel marin et vinaigre de malt sont en rabais durant quatre semaines au Costco.

Entrepôt Costco

Prix à l’entrepôt Costco : 6,49 $ plutôt que 8,49 $, soit 2 $ de rabais, du 27 octobre au 23 novembre 2025

Prix par unité : Environ 1,13 $ / 100 g

Avec leur texture croustillante et leur goût bien balancé entre le sel et le vinaigre, les Miss Vickie’s Sel marin et vinaigre de malt sont un classique. En format de 572 g, elles sont parfaites pour partager (ou pas), et ce rabais de 2 $ rend la tentation encore plus douce.

Cannelloni aux épinards et au fromage Olivieri

Emballage de deux plateaux de cannelloni aux \u00e9pinards et au fromage Olivieri sur le site de Costco.

Les cannelloni aux épinards et au fromage Olivieri sont en rabais durant deux semaines au Costco.

Entrepôt Costco

Prix à l’entrepôt Costco : 10,99 $ plutôt que 13,99 $, soit 3 $ de rabais, du 27 octobre au 9 novembre 2025

Prix par unité : Environ 1,02 $ / 100 g

Ce plat Olivieri combine la douceur du fromage ricotta et la richesse des épinards dans des pâtes fraîches prêtes à enfourner ou à poêler.

Poitrines de poulet farcies au brocoli et au fromage Sunrise Farms

Bo\u00eete de 8 poitrines de poulet farcies Sunrise Farms sur le site de Costco

Les poitrines de poulet farcies au brocoli et au fromage Sunrise Farms sont en rabais durant deux semaines au Costco.

Entrepôt Costco

Prix à l’entrepôt Costco : 10,99 $ plutôt que 13,99 $, soit 3 $ de rabais, du 27 octobre au 9 novembre 2025

Prix par unité : Environ 1,37 $ / 100 g

Les poitrines de poulet Sunrise Farms, garnies de brocoli et de fromage, sont un choix pratique et gourmand. Déjà prêtes à cuire, elles offrent un repas équilibré en un rien de temps.

Sauté de nouilles udon au teriyaki Pulmuone

: Sac de saut\u00e9 de nouilles udon au teriyaki Pulmuone de sur le site de Costco.

Le sauté de nouilles udon au teriyaki Pulmuone est en rabais durant deux semaines au Costco.

Entrepôt Costco

Prix à l’entrepôt Costco : 9,99 $ plutôt que 12,99 $, soit 3 $ de rabais, du 27 octobre au 9 novembre 2025

Prix par unité : Environ 1,20 $ / 100 g

Prêt en quelques minutes, le sauté de nouilles udon au teriyaki Pulmuone est une option rapide et savoureuse pour les soupers de semaine. Les nouilles épaisses et moelleuses ainsi que la sauce teriyaki offrent un repas d’inspiration japonaise à petit prix.

Café Verona ou Mélange des Fêtes de Starbucks

Bo\u00eetes de 54 capsules K-Cup Starbucks Caf\u00e9 Verona et M\u00e9lange des F\u00eates sur le site de Costco.

Les boîtes de café Verona ou Mélange des Fêtes de Starbucks sont en rabais durant quatre semaines au Costco.

Entrepôt Costco

Prix à l’entrepôt Costco : 36,99 $ plutôt que 46,99 $, soit 10 $ de rabais, du 27 octobre au 23 novembre 2025

Prix par unité : Environ 0,69 $ / capsule

Que tu préfères le goût riche du Café Verona ou les notes épicées du Mélange des Fêtes, ces capsules K-Cup Starbucks te permettent de savourer ton café favori à la maison. Grâce à ce rabais de 10 $, c’est le moment parfait pour faire des réserves avant l’hiver.

Assortiment de boissons des Fêtes au gingembre et aux canneberges de Cove Soda

Bo\u00eete de 24 canettes de Cove Soda \u00e9dition des F\u00eates sur le site de Costco.

Les boissons des Fêtes au gingembre et aux canneberges de Cove Soda sont en rabais durant deux semaines au Costco.

Entrepôt Costco

Prix à l’entrepôt Costco : 24,23 $ plutôt que 29,99 $, soit 6 $ de rabais, du 27 octobre au 9 novembre 2025

Prix par unité : Environ 1,01 $ / canette de 355 ml

Parfait pour la saison festive qui s'en vient, cet assortiment de boissons pétillantes Cove Soda aux saveurs de gingembre et de canneberges met l’ambiance des Fêtes dans chaque gorgée. En plus d’être fermentées naturellement, elles sont rafraîchissantes et toutes indiquées pour les brunchs ou les partys d’hiver.

Barres énergétiques Minis de Clif Bar

Bo\u00eete de 30 barres \u00e9nerg\u00e9tiques Clif Minis assorties sur le site de Costco.

Les barres Clif Minis sont en rabais durant quatre semaines au Costco

Entrepôt Costco

Prix à l’entrepôt Costco : 18,49 $ plutôt que 22,99 $, soit 4,50 $ de rabais, du 27 octobre au 23 novembre 2025

Prix par unité : Environ 0,62 $ / barre

Pratiques et nutritives, les barres Clif Minis sont parfaites pour les collations express ou les petits boosts d’énergie avant le sport. Ce format de 30 mini barres variées te permet de combiner plaisir et efficacité, à un prix économique.

Café mélange de la maison Van Houtte

Bo\u00eete de 100 capsules K-Cup Van Houtte Original House Blend sur le site de Costco.

Le café mélange de la maison Van Houtte est en rabais durant quatre semaines au Costco.

Entrepôt Costco

Prix à l’entrepôt Costco : 43,99 $ plutôt que 54,99 $, soit 11 $ de rabais, du 27 octobre au 23 novembre 2025

Prix par unité : Environ 0,44 $ / capsule

Avec ses 100 capsules K-Cup, ce café Van Houtte est un essentiel pour les matins pressés. Grâce à ce rabais de 11 $, tu peux faire le plein de caféine à prix réduit.

Pizzas individuelles Sabatasso

Bo\u00eete de 12 pizzas individuelles Sabatasso sur le site de Costco

Les pizzas individuelles Sabatasso sont en rabais durant deux semaines au Costco

Entrepôt Costco

Prix à l’entrepôt Costco : 13,99 $ plutôt que 18,49 $, soit 4,50 $ de rabais, du 27 octobre au 9 novembre 2025

Prix par unité : Environ 1,17 $ / pizza

Avec leur pâte croustillante et leurs garnitures variées, les pizzas individuelles Sabatasso sont idéales pour les lunchs rapides ou les soupers sans tracas. Le format de douze pizzas te permet de combiner commodité et économie.

Macarons Le Chic Patisserie

Bo\u00eete de 36 macarons assortis Le Chic Patisserie sur le site de Costco.

Les macarons Le Chic Patisserie sont en rabais durant deux semaines au Costco.

Entrepôt Costco

Prix à l’entrepôt Costco : 14,99 $ plutôt que 18,99 $, soit 4 $ de rabais, du 27 octobre au 9 novembre 2025

Prix par unité : Environ 0,42 $ / macaron

Les macarons Le Chic Patisserie allient élégance et gourmandise avec leurs 36 saveurs assorties comme framboise, pistache ou caramel salé. Parfaits pour les desserts ou les plateaux de réception, ils ajoutent une touche festive à petit prix.

Tranches de fromage Kraft

Emballage de 60 tranches de fromage Kraft de 1,25 kg sur le site de Costco

Les tranches de fromage Kraft sont en rabais durant deux semaines au Costco.

Entrepôt Costco

Prix à l’entrepôt Costco : 7,99 $ plutôt que 9,99 $, soit 2 $ de rabais, du 27 octobre au 9 novembre 2025

Prix par unité : Environ 0,64 $ / 100 g

Ces tranches de fromage Kraft sont un incontournable pour les sandwichs, burgers et grilled cheese. Leur texture fondante et leur format pratique de 1,25 kg te permettent d’en avoir toujours sous la main pour les repas pressés.

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

La photo de couverture est utilisée à titre indicatif seulement.

rabais costco circulaire costco aliments costco épicerie au québec costco
Explore cette liste   👀

  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

