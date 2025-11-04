17 des meilleures trouvailles et nouveautés en novembre au Costco
Attention, ça risque fortement de te donner envie de faire une virée au Costco. 😅💸
À chaque mois, une visite chez Costco réserve toujours son lot de trouvailles intéressantes à bons prix. Entre les produits gourmands, les articles pour la maison, les vêtements de saison, les essentiels du quotidien et même les articles de soins et de beauté, il y a toujours quelque chose qui attire l’attention.
En ce début de novembre, du côté alimentaire, on retrouve des collations pratiques et des produits qui sortent de l’ordinaire : des chips de champignons, des bouchées de poulet au bacon prêtes à cuire et à servir, ou encore des mélanges sucrés-salés décadents qui font changement.
Tu trouveras donc ici les trouvailles de novembre qui se distinguent par leur originalité, leur bon rapport qualité-prix ou simplement parce qu’elles donnent envie d’être découvertes.
Bonsaï en pot
Ce bonsaï en pot de 8 pouces est en vente au Costco.
Stéphanie Bernier
Prix : 36,99 $
Ce bonsaï en pot de huit pouces est une belle façon d’ajouter un peu de verdure sans trop d’entretien. Une touche zen et vivante, que tu peux placer dans ton chez-toi, à ton bureau ou même offrir en cadeau.
Mélange Café Wow - Bassé
Ce mélange Café Wow est en vente au Costco.
Stéphanie Bernier
Prix : 16,99 $ pour un sac de 900 g
Loin du mélange du randonneur traditionnel, le mélange Café WOW de Bassé surprend agréablement avec des amandes rôties, des noix de cajou à saveur de caramel et sel de mer, des mini barres Coffee Crisp et du maïs soufflé au caramel. Une combinaison savoureuse et croquante qui plaira aux fans de grignotines sucrées.
Ensemble de mini fondues - Chocolats favoris
Cet ensemble de mini fondues est en vente au Costco.
Stéphanie Bernier
Prix : 24,99 $ pour un ensemble de six mini fondues
Belle surprise dans la rangée des épices chez Costco : un coffret de six mini fondues Chocolats Favoris. On y trouve deux pots de classique au lait, chocolat noir et caramel fleur de sel. Parfait à offrir ou à garder sous la main pour les soirées gourmandes du temps des Fêtes.
Bouchées de poulet chaudes enrobées de bacon et de miel
Ces bouchées de poulet au bacon et au miel sont en vente au Costco.
Stéphanie Bernier
Prix : 16,99 $ pour une boîte de 486 g
Une trouvaille qui met l’eau à la bouche : ces bouchées de poulet au bacon et au miel sont une option savoureuse pour un apéro différent ou ton prochain potluck. Sucrées-salées, croustillantes et prêtes en quelques minutes au four, elles risquent de disparaître vite de la table.
Bouchées panées au fromage brie et aux bleuets
Ces bouchées panées au fromage brie et aux bleuets sont en vente au Costco.
Stéphanie Bernier
Prix : 17,99 $ pour une boîte de 600 g
Ces bouchées panées au brie et aux bleuets sortent un peu de l’ordinaire. Le mélange du fromage chaud et du fruit sucré crée une combinaison gourmande, parfaite pour une soirée tranquille, un apéro improvisé ou même un brunch.
Chemise en flanelle - Jachs NY
Ces chemises en flanelle sont en vente au Costco.
Stéphanie Bernier
Prix : 21,99 $
La chemise en flanelle à carreaux fait son grand retour. Douce et juste assez épaisse pour garder au chaud, elle est offerte en rouge classique style bûcheron, en bleu ou en brun. Un morceau indémodable qu’on garde longtemps dans sa garde-robe.
Manteau court en fausse fourrure - Karl Lagerfeld
Ce manteau fausse fourrure est en vente au Costco.
Stéphanie Bernier
Prix : 59,99 $
Ce manteau chic en fausse fourrure signé Karl Lagerfeld fait partie des coups de cœur du mois. Disponible en blanc avec des lignes foncées ou en brun uni, il est d’une douceur incroyable et donne tout de suite un look élégant. Avec son col haut, il est idéal pour affronter la saison froide avec style.
Veste de sport - Danskin
Cette veste de sport est en vente au Costco.
Stéphanie Bernier
Prix : 12,97 $
Une veste sport de qualité à ce prix-là, ça vaut le coup d'œil. Légère, confortable et parfaite pour combiner avec un manteau sans manche, elle se porte autant pour une marche d’automne que pour relaxer à la maison. Offerte en noir, bleu marine, vert kaki ou rouge marron.
Ensemble de couette trois pièces en simili fourrure - Frye
Cet ensemble de couette trois pièces en simili fourrure est en vente au Costco.
Stéphanie Bernier
Prix : 99,99 $ pour l'ensemble trois pièces
Un autre coup de cœur pour la saison hivernale. Cet ensemble de couette en simili fourrure de la marque Frye ajoute instantanément une touche de douceur et de confort à une chambre. Le tissu est moelleux, chaud et visiblement de belle qualité. Le trio comprend la couette et deux taies assorties, il est offert dans deux teintes neutres et apaisantes, gris ou crème et disponible en format Queen ou King.
Lanières de dinde assaisonnées et cuites - Naturellement Inspiré
Ces lanières de dinde assaisonnées sont en vente au Costco.
Stéphanie Bernier
Prix : 18,99 $ pour une boîte de 1,2 kg
Une nouveauté à essayer pour préparer un repas rapidement, ces lanières de dinde assaisonnées se cuisent en moins de 15 minutes. Il ne reste qu’à trouver des idées pour les intégrer, par exemple : dans un sauté, une salade tiède ou des wraps express.
Ensemble shampoing et revitalisant - Nexxus
Cet ensemble shampoing et revitalisant est en vente au Costco.
Stéphanie Bernier
Prix en spécial jusqu'au 23 novembre : 25,99 $ (rabais de 9 $)
Prix régulier : 34,99 $
Un bon rapport qualité-prix pour ce duo Nexxus Keraphix, conçu pour les cheveux abîmés. De plus, les grands formats de 1 L avec pompe sont pratiques, durables et plus écologiques que les bouteilles régulières.
Lite Brite Touch XL
Le Lite Brite Touch XL est en vente au Costco.
Stéphanie Bernier
Prix : 46,99 $
Petit retour en enfance avec le Lite-Brite Touch XL, le jeu classique revisité en version tactile et lumineuse. Pas besoin d'insérer les lumières, tu peux créer des dessins en appuyant simplement sur les touches qui s’illuminent pour former des motifs animés. Ce coffret comprend la grande version, ainsi qu’un modèle mini, pratique à emporter. Un jeu créatif avec un côté nostalgique.
Barres protéinées croustillantes - Simply Protein
Ces barres protéinées croustillantes sont en vente au Costco.
Stéphanie Bernier
Prix : 22,99 $ pour 18 barres de trois saveurs différentes
Une belle découverte pour les collations : des barres protéinées croustillantes contenant 13 g de protéines et seulement 2 g de sucre. La boite comprend trois saveurs : beurre d’arachides et chocolat, fruit de la passion et noix de coco, et chocolat noir et amande.
Mélange fruits et graines - Healthy Crunch
Ce mélange de fruits et graines de tournesol est en vente au Costco.
Stéphanie Bernier
Prix : 12,99 $ pour un sac de 737 g
Un mélange de fruits et graines de tournesol réinventé par Healthy Crunch. À l'intérieur, on trouve des bananes croquantes, des cerises séchées et des morceaux de chocolat pour une touche sucrée juste comme il faut. C’est le genre de collation qui se glisse facilement dans ton sac pour une journée chargée ou ta prochaine randonnée.
Croustilles à saveur de camembert - Brets
Ces croustilles à saveur de camembert sont en vente au Costco.
Stéphanie Bernier
Prix : 9,49 $ pour un sac de 500 g
Si tu ne sais plus quoi choisir entre les chips all dressed, barbecue ou ketchup, voici une option qui fait changement : des croustilles au camembert, produites en France. Une saveur originale pour changer des classiques, il ne reste qu’à les goûter pour voir si elles rappellent le vrai fromage, sans être trop fortes.
Croustilles de champignons - DJ&A
Ces croustilles de champignons sont en vente au Costco.
Stéphanie Bernier
Prix : 8,99 $ pour un sac de 300 g
Première fois remarquée au Costco et après un rapide coup d’œil sur les réseaux sociaux, on découvre plusieurs avis très positifs sur ces chips de champignons au cours des derniers mois. Leur assaisonnement bien dosé et leur texture croquante semblent faire l’unanimité. À ce prix-là, ça vaut la peine d’y goûter.
Legging noir évasé - Gap Fit
Ce legging noir évasé est en vente au Costco.
Stéphanie Bernier
Prix : 21,99 $
Les trouvailles se terminent avec ce legging noir à jambe évasée, une option pratique pour tous les jours. Le tissu est souple sans être mince, et la coupe légèrement évasée au bas apporte un côté plus habillé que le legging de sport classique, tout en gardant le même niveau de confort.
