Sommaire

17 des meilleures trouvailles et nouveautés en novembre au Costco

Attention, ça risque fortement de te donner envie de faire une virée au Costco. 😅💸

Façade d'un Costco. Droite: Bouchées de poulet au bacon et miel.

Il y a des trouvailles particulièrement savoureuses ce mois-ci au Costco.

Stéphanie Bernier
Rédactrice pigiste

À chaque mois, une visite chez Costco réserve toujours son lot de trouvailles intéressantes à bons prix. Entre les produits gourmands, les articles pour la maison, les vêtements de saison, les essentiels du quotidien et même les articles de soins et de beauté, il y a toujours quelque chose qui attire l’attention.

À lire également : Les rabais de novembre chez Costco sont dévoilés et voici 12 des meilleurs deals

En ce début de novembre, du côté alimentaire, on retrouve des collations pratiques et des produits qui sortent de l’ordinaire : des chips de champignons, des bouchées de poulet au bacon prêtes à cuire et à servir, ou encore des mélanges sucrés-salés décadents qui font changement.

Tu trouveras donc ici les trouvailles de novembre qui se distinguent par leur originalité, leur bon rapport qualité-prix ou simplement parce qu’elles donnent envie d’être découvertes.

Bonsaï en pot

Bonsa\u00ef en pot.

Ce bonsaï en pot de 8 pouces est en vente au Costco.

Stéphanie Bernier

Prix : 36,99 $

Ce bonsaï en pot de huit pouces est une belle façon d’ajouter un peu de verdure sans trop d’entretien. Une touche zen et vivante, que tu peux placer dans ton chez-toi, à ton bureau ou même offrir en cadeau.

Mélange Café Wow - Bassé

M\u00e9lange Caf\u00e9 Wow de la marque Bass\u00e9.

Ce mélange Café Wow est en vente au Costco.

Stéphanie Bernier

Prix : 16,99 $ pour un sac de 900 g

Loin du mélange du randonneur traditionnel, le mélange Café WOW de Bassé surprend agréablement avec des amandes rôties, des noix de cajou à saveur de caramel et sel de mer, des mini barres Coffee Crisp et du maïs soufflé au caramel. Une combinaison savoureuse et croquante qui plaira aux fans de grignotines sucrées.

Ensemble de mini fondues - Chocolats favoris

Ensemble de mini fondues de la marque Chocolats favoris.

Cet ensemble de mini fondues est en vente au Costco.

Stéphanie Bernier

Prix : 24,99 $ pour un ensemble de six mini fondues

Belle surprise dans la rangée des épices chez Costco : un coffret de six mini fondues Chocolats Favoris. On y trouve deux pots de classique au lait, chocolat noir et caramel fleur de sel. Parfait à offrir ou à garder sous la main pour les soirées gourmandes du temps des Fêtes.

Bouchées de poulet chaudes enrobées de bacon et de miel

Bouch\u00e9es de poulet au bacon et au miel.

Ces bouchées de poulet au bacon et au miel sont en vente au Costco.

Stéphanie Bernier

Prix : 16,99 $ pour une boîte de 486 g

Une trouvaille qui met l’eau à la bouche : ces bouchées de poulet au bacon et au miel sont une option savoureuse pour un apéro différent ou ton prochain potluck. Sucrées-salées, croustillantes et prêtes en quelques minutes au four, elles risquent de disparaître vite de la table.

Bouchées panées au fromage brie et aux bleuets

Bouch\u00e9es pan\u00e9es au fromage brie et aux bleuets.

Ces bouchées panées au fromage brie et aux bleuets sont en vente au Costco.

Stéphanie Bernier

Prix : 17,99 $ pour une boîte de 600 g

Ces bouchées panées au brie et aux bleuets sortent un peu de l’ordinaire. Le mélange du fromage chaud et du fruit sucré crée une combinaison gourmande, parfaite pour une soirée tranquille, un apéro improvisé ou même un brunch.

Chemise en flanelle - Jachs NY

Chemise en flanelle carreaut\u00e9es.

Ces chemises en flanelle sont en vente au Costco.

Stéphanie Bernier

Prix : 21,99 $

La chemise en flanelle à carreaux fait son grand retour. Douce et juste assez épaisse pour garder au chaud, elle est offerte en rouge classique style bûcheron, en bleu ou en brun. Un morceau indémodable qu’on garde longtemps dans sa garde-robe.

Manteau court en fausse fourrure - Karl Lagerfeld

Manteau fausse fourrure de la marque Karl Lagerfeld.

Ce manteau fausse fourrure est en vente au Costco.

Stéphanie Bernier

Prix : 59,99 $

Ce manteau chic en fausse fourrure signé Karl Lagerfeld fait partie des coups de cœur du mois. Disponible en blanc avec des lignes foncées ou en brun uni, il est d’une douceur incroyable et donne tout de suite un look élégant. Avec son col haut, il est idéal pour affronter la saison froide avec style.

Veste de sport - Danskin

Veste de sport de la marque Danskin.

Cette veste de sport est en vente au Costco.

Stéphanie Bernier

Prix : 12,97 $

Une veste sport de qualité à ce prix-là, ça vaut le coup d'œil. Légère, confortable et parfaite pour combiner avec un manteau sans manche, elle se porte autant pour une marche d’automne que pour relaxer à la maison. Offerte en noir, bleu marine, vert kaki ou rouge marron.

Ensemble de couette trois pièces en simili fourrure - Frye

Ensemble de couette trois pi\u00e8ces en similifourrure.

Cet ensemble de couette trois pièces en simili fourrure est en vente au Costco.

Stéphanie Bernier

Prix : 99,99 $ pour l'ensemble trois pièces

Un autre coup de cœur pour la saison hivernale. Cet ensemble de couette en simili fourrure de la marque Frye ajoute instantanément une touche de douceur et de confort à une chambre. Le tissu est moelleux, chaud et visiblement de belle qualité. Le trio comprend la couette et deux taies assorties, il est offert dans deux teintes neutres et apaisantes, gris ou crème et disponible en format Queen ou King.

Lanières de dinde assaisonnées et cuites - Naturellement Inspiré

Lani\u00e8res de dinde assaisonn\u00e9es et cuites.

Ces lanières de dinde assaisonnées sont en vente au Costco.

Stéphanie Bernier

Prix : 18,99 $ pour une boîte de 1,2 kg

Une nouveauté à essayer pour préparer un repas rapidement, ces lanières de dinde assaisonnées se cuisent en moins de 15 minutes. Il ne reste qu’à trouver des idées pour les intégrer, par exemple : dans un sauté, une salade tiède ou des wraps express.

Ensemble shampoing et revitalisant - Nexxus

Ensemble shampoing et revitalisant de la marque Nexxus.

Cet ensemble shampoing et revitalisant est en vente au Costco.

Stéphanie Bernier

Prix en spécial jusqu'au 23 novembre : 25,99 $ (rabais de 9 $)

Prix régulier : 34,99 $

Un bon rapport qualité-prix pour ce duo Nexxus Keraphix, conçu pour les cheveux abîmés. De plus, les grands formats de 1 L avec pompe sont pratiques, durables et plus écologiques que les bouteilles régulières.

Lite Brite Touch XL

Lite-Brite Touch XL.

Le Lite Brite Touch XL est en vente au Costco.

Stéphanie Bernier

Prix : 46,99 $

Petit retour en enfance avec le Lite-Brite Touch XL, le jeu classique revisité en version tactile et lumineuse. Pas besoin d'insérer les lumières, tu peux créer des dessins en appuyant simplement sur les touches qui s’illuminent pour former des motifs animés. Ce coffret comprend la grande version, ainsi qu’un modèle mini, pratique à emporter. Un jeu créatif avec un côté nostalgique.

Barres protéinées croustillantes - Simply Protein

Barres croustillantes de la marque Simply Protein.

Ces barres protéinées croustillantes sont en vente au Costco.

Stéphanie Bernier

Prix : 22,99 $ pour 18 barres de trois saveurs différentes

Une belle découverte pour les collations : des barres protéinées croustillantes contenant 13 g de protéines et seulement 2 g de sucre. La boite comprend trois saveurs : beurre d’arachides et chocolat, fruit de la passion et noix de coco, et chocolat noir et amande.

Mélange fruits et graines - Healthy Crunch

M\u00e9lange de fruits et graines de tournesol de la marque Healthy Crunch.

Ce mélange de fruits et graines de tournesol est en vente au Costco.

Stéphanie Bernier

Prix : 12,99 $ pour un sac de 737 g

Un mélange de fruits et graines de tournesol réinventé par Healthy Crunch. À l'intérieur, on trouve des bananes croquantes, des cerises séchées et des morceaux de chocolat pour une touche sucrée juste comme il faut. C’est le genre de collation qui se glisse facilement dans ton sac pour une journée chargée ou ta prochaine randonnée.

Croustilles à saveur de camembert - Brets

Croustilles \u00e0 saveur de camembert.

Ces croustilles à saveur de camembert sont en vente au Costco.

Stéphanie Bernier

Prix : 9,49 $ pour un sac de 500 g

Si tu ne sais plus quoi choisir entre les chips all dressed, barbecue ou ketchup, voici une option qui fait changement : des croustilles au camembert, produites en France. Une saveur originale pour changer des classiques, il ne reste qu’à les goûter pour voir si elles rappellent le vrai fromage, sans être trop fortes.

Croustilles de champignons - DJ&A

Croustilles de champignons.

Ces croustilles de champignons sont en vente au Costco.

Stéphanie Bernier

Prix : 8,99 $ pour un sac de 300 g

Première fois remarquée au Costco et après un rapide coup d’œil sur les réseaux sociaux, on découvre plusieurs avis très positifs sur ces chips de champignons au cours des derniers mois. Leur assaisonnement bien dosé et leur texture croquante semblent faire l’unanimité. À ce prix-là, ça vaut la peine d’y goûter.

Legging noir évasé - Gap Fit

Legging noir \u00e9vas\u00e9 de la marque Gap Fit.

Ce legging noir évasé est en vente au Costco.

Stéphanie Bernier

Prix : 21,99 $

Les trouvailles se terminent avec ce legging noir à jambe évasée, une option pratique pour tous les jours. Le tissu est souple sans être mince, et la coupe légèrement évasée au bas apporte un côté plus habillé que le legging de sport classique, tout en gardant le même niveau de confort.

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

  Stéphanie Bernier

    Stéphanie Bernier est rédactrice à la pige chez Narcity, spécialisée dans les trouvailles au Québec. Elle excelle à dénicher les meilleures aubaines, repérer les incontournables à petits prix et trouver des « dupes » pour te faire plaisir sans faire exploser ton budget.

