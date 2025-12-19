Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Voici le salaire pour te permettre un 4 1/2 à Montréal selon le quartier en décembre 2025

Quelque 26 263 $ séparent le quartier le plus abordable et le plus cher.

Des condos.

Il faut un salaire d'au moins 60 000 $ pour se permettre un 4 1/2 à Montréal, en décembre 2025.

Michel Bussieres | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Pour dénicher un logement abordable à Montréal, il ne faut pas avoir peur de fouiller les fins fonds des sites de petites annonces, comme Kijiji, Centris ou Facebook Marketplace. La perle rare existe, surtout si tu sais à quoi t'attendre comme loyer en fonction e ton salaire annuel. Après tout, le prix d'un 4 1/2 diffère largement d'un quartier ou arrondissement populaire à l'autre.

À lire également : Voici le salaire annuel pour louer un 3 1/2 à Montréal selon le quartier en décembre 2025

À Montréal, le loyer mensuel moyen pour un appartement non meublé de deux chambres s’élève maintenant à 2 140 $, selon le plus récent rapport de la plateforme britanno-colombienne liv.rent, qui scrute l’évolution du marché locatif dans la métropole et ailleurs au Canada.

Il s’agit d’une hausse d’environ 30 $ par rapport à novembre, mais d’une baisse de 89 $ sur un an. Selon le revenu annuel, certains quartiers proposent encore des options un peu plus accessibles.

Cela dit, l’écart entre le secteur le plus abordable et le plus cher grimpe à 766 $. Malgré tout, les loyers ont reculé dans la majorité des arrondissements analysés.

À partir de ces données, on a estimé le revenu annuel brut minimal qu’un ménage devrait gagner pour louer un 4 1/2 sans se mettre financièrement à risque dans dix quartiers de Montréal, en appliquant la recommandation du gouvernement du Canada, qui suggère de consacrer au maximum 35 % de son revenu brut au logement.

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

  • Loyer : 1 764 $ par mois
  • Salaire annuel : 60 480 $

Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

  • Loyer : 1 885 $ par mois
  • Salaire annuel : 64 629 $

Ahuntsic–Cartierville

  • Loyer : 1 923 $ par mois
  • Salaire annuel : 65 931 $

Saint-Henri

  • Loyer : 2 003 $ par mois
  • Salaire annuel : 68 674 $

Saint-Laurent

  • Loyer : 2 123 $ par mois
  • Salaire annuel : 72 789 $

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

  • Loyer : 2 140 $ par mois
  • Salaire annuel : 73 371 $

Verdun

  • Loyer : 2 226 $ par mois
  • Salaire annuel : 76 320 $

Le Plateau-Mont-Royal

  • Loyer : 2 299 $ par mois
  • Salaire annuel : 78 823 $
Westmount
  • Loyer : 2 511 $ par mois
  • Salaire annuel : 86 091 $

Centre-ville

  • Loyer : 2 530 $ par mois
  • Salaire annuel : 86 743 $
Encore une fois ce mois-ci, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve se démarque comme le quartier le plus accessible pour louer un 4 1/2 à Montréal. En décembre 2025, un revenu annuel d’environ 60 480 $ suffirait pour y habiter sans trop étirer son budget.

À l’opposé, le centre-ville demeure le secteur le plus coûteux, avec un revenu annuel requis estimé à 86 743 $. L’écart entre les deux quartiers atteint donc 26 263 $ par année.

Ces estimations reposent sur les loyers moyens observés en décembre 2025. Elles peuvent varier selon les caractéristiques propres à chaque logement. Les appartements de luxe ont été exclus des données analysées par liv.rent.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

  Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

