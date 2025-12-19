Voici le salaire pour te permettre un 4 1/2 à Montréal selon le quartier en décembre 2025
Quelque 26 263 $ séparent le quartier le plus abordable et le plus cher.
Pour dénicher un logement abordable à Montréal, il ne faut pas avoir peur de fouiller les fins fonds des sites de petites annonces, comme Kijiji, Centris ou Facebook Marketplace. La perle rare existe, surtout si tu sais à quoi t'attendre comme loyer en fonction e ton salaire annuel. Après tout, le prix d'un 4 1/2 diffère largement d'un quartier ou arrondissement populaire à l'autre.
À Montréal, le loyer mensuel moyen pour un appartement non meublé de deux chambres s’élève maintenant à 2 140 $, selon le plus récent rapport de la plateforme britanno-colombienne liv.rent, qui scrute l’évolution du marché locatif dans la métropole et ailleurs au Canada.
Il s’agit d’une hausse d’environ 30 $ par rapport à novembre, mais d’une baisse de 89 $ sur un an. Selon le revenu annuel, certains quartiers proposent encore des options un peu plus accessibles.
Cela dit, l’écart entre le secteur le plus abordable et le plus cher grimpe à 766 $. Malgré tout, les loyers ont reculé dans la majorité des arrondissements analysés.
À partir de ces données, on a estimé le revenu annuel brut minimal qu’un ménage devrait gagner pour louer un 4 1/2 sans se mettre financièrement à risque dans dix quartiers de Montréal, en appliquant la recommandation du gouvernement du Canada, qui suggère de consacrer au maximum 35 % de son revenu brut au logement.
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
- Loyer : 1 764 $ par mois
- Salaire annuel : 60 480 $
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
- Loyer : 1 885 $ par mois
- Salaire annuel : 64 629 $
Ahuntsic–Cartierville
- Loyer : 1 923 $ par mois
- Salaire annuel : 65 931 $
Saint-Henri
- Loyer : 2 003 $ par mois
- Salaire annuel : 68 674 $
Saint-Laurent
- Loyer : 2 123 $ par mois
- Salaire annuel : 72 789 $
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
- Loyer : 2 140 $ par mois
- Salaire annuel : 73 371 $
Verdun
- Loyer : 2 226 $ par mois
- Salaire annuel : 76 320 $
Le Plateau-Mont-Royal
- Loyer : 2 299 $ par mois
- Salaire annuel : 78 823 $
- Loyer : 2 511 $ par mois
- Salaire annuel : 86 091 $
Centre-ville
- Loyer : 2 530 $ par mois
- Salaire annuel : 86 743 $
À l’opposé, le centre-ville demeure le secteur le plus coûteux, avec un revenu annuel requis estimé à 86 743 $. L’écart entre les deux quartiers atteint donc 26 263 $ par année.
Ces estimations reposent sur les loyers moyens observés en décembre 2025. Elles peuvent varier selon les caractéristiques propres à chaque logement. Les appartements de luxe ont été exclus des données analysées par liv.rent.
