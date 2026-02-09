Voici les vols vers Cuba à partir de Montréal qui sont annulés cette semaine
Tu vas devoir revoir tes plans!
Plusieurs vols pourraient être annulés à partir du Canada, dont de l’aéroport Montréal-Trudeau, en raison d’une pénurie importante de carburant à Cuba, forçant une suspension prolongée de ravitaillement en kérosène force les compagnies aériennes à revoir leurs plans.
À lire également : Voyage à Cuba : Le Canada émet un nouvel avertissement face à la situation « imprévisible »
Ce qu’il faut savoir, c’est que l’Agence France-Presse (AFP) a été informée ce dimanche 8 février que « l’aviation civile cubaine a notifié à toutes les compagnies qu’il n’y aurait plus d’avitaillement » en carburant à partir de ce mardi 10 février, à minuit.
Au cours des prochains jours, la compagnie aérienne effectuera des vols à vide afin de rapatrier environ 3 000 clients et clientes actuellement à Cuba, dont la quasi-totalité voyage avec des forfaits de Vacances Air Canada, stipule par communiqué le transporteur dont Narcity Québec a obtenue copie.
Les vols de retour vers le Canada seront maintenus à court terme, au besoin avec du carburant supplémentaire ou des escales techniques pour le ravitaillement
Pour les personnes dont les voyages ont été annulés, Vacances Air Canada a mis en place une politique de remboursement automatique complet selon le mode de paiement initial, sans qu’il soit nécessaire de communiquer avec le service à la clientèle, dit-on.
Air Canada indique suivre l’évolution de la situation de près afin de déterminer quand le service vers Cuba pourra reprendre, une éventuelle reprise étant provisoirement envisagée à partir du 1er mai, sous réserve d’un nouvel examen
Le transporteur a mis en place une politique de flexibilité pour les clients et clientes ayant acheté un billet au plus tard le 5 février 2026, pour un voyage prévu entre le 6 et le 25 février 2026, et dont l’itinéraire comprend un vol à destination ou au départ de Cayo Coco, Holguín, Santa Clara ou Varadero.
Air Canada propose normalement trois vols par semaine pour l’aéroport Jardines del Ray à Cayo Coco ainsi que deux vols par semaine pour l’aéroport Juan Gualberto Gómez à Varadero.
Et du côté d’Air Transat?
Air Transat a aussi annoncé des mesures de flexibilité élargies pour les personnes détenant un billet à destination de Cuba d’ici le 30 avril 2026, à la suite de la suspension temporaire de l’approvisionnement en kérosène dans les aéroports du pays.
Pour les départs prévus entre le 9 et le 28 février 2026 inclusivement, les clients et clientes peuvent modifier leur date ou leur destination sans pénalité, ou encore obtenir un remboursement complet selon le mode de paiement initial.
Les personnes dont le départ est prévu entre le 1er mars et le 30 avril 2026 inclusivement peuvent, pour leur part, changer leur date ou leur destination sans frais, avec l’émission d’un crédit voyage équivalant à la valeur du dossier initial. Ce crédit, valide pour une période d’un an à compter de la date de retour initiale, est émis dans un délai de 48 heures suivant la demande d’annulation.
Le transporteur québécois indique suivre l’évolution de la situation de très près et invite sa clientèle à consulter régulièrement son site web pour toute mise à jour.
Rappelons que Cuba traverse actuellement une importante crise énergétique. Depuis janvier dernier, le gouvernement américain exerce une forte pression sur le Venezuela, principal fournisseur de pétrole de l’île, qui pourrait être frappé de droits de douane s’il continuait d’en vendre à La Havane.
