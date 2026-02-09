Voici les vols vers Cuba à partir de Montréal qui sont annulés cette semaine

Tu vas devoir revoir tes plans!

Un aAvion d'Air Transat.

Plusieurs vols au départ de Montréal vers Cuba ont été annulés, en raison d'une pénurie de carburant.

Tom Samworth | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Plusieurs vols pourraient être annulés à partir du Canada, dont de l’aéroport Montréal-Trudeau, en raison d’une pénurie importante de carburant à Cuba, forçant une suspension prolongée de ravitaillement en kérosène force les compagnies aériennes à revoir leurs plans.

À lire également : Voyage à Cuba : Le Canada émet un nouvel avertissement face à la situation « imprévisible »

Ce qu’il faut savoir, c’est que l’Agence France-Presse (AFP) a été informée ce dimanche 8 février que « l’aviation civile cubaine a notifié à toutes les compagnies qu’il n’y aurait plus d’avitaillement » en carburant à partir de ce mardi 10 février, à minuit.

Au cours des prochains jours, la compagnie aérienne effectuera des vols à vide afin de rapatrier environ 3 000 clients et clientes actuellement à Cuba, dont la quasi-totalité voyage avec des forfaits de Vacances Air Canada, stipule par communiqué le transporteur dont Narcity Québec a obtenue copie.

Les vols de retour vers le Canada seront maintenus à court terme, au besoin avec du carburant supplémentaire ou des escales techniques pour le ravitaillement

Pour les personnes dont les voyages ont été annulés, Vacances Air Canada a mis en place une politique de remboursement automatique complet selon le mode de paiement initial, sans qu’il soit nécessaire de communiquer avec le service à la clientèle, dit-on.

Air Canada indique suivre l’évolution de la situation de près afin de déterminer quand le service vers Cuba pourra reprendre, une éventuelle reprise étant provisoirement envisagée à partir du 1er mai, sous réserve d’un nouvel examen

Le transporteur a mis en place une politique de flexibilité pour les clients et clientes ayant acheté un billet au plus tard le 5 février 2026, pour un voyage prévu entre le 6 et le 25 février 2026, et dont l’itinéraire comprend un vol à destination ou au départ de Cayo Coco, Holguín, Santa Clara ou Varadero.

Air Canada propose normalement trois vols par semaine pour l’aéroport Jardines del Ray à Cayo Coco ainsi que deux vols par semaine pour l’aéroport Juan Gualberto Gómez à Varadero.

Et du côté d’Air Transat?

Air Transat a aussi annoncé des mesures de flexibilité élargies pour les personnes détenant un billet à destination de Cuba d’ici le 30 avril 2026, à la suite de la suspension temporaire de l’approvisionnement en kérosène dans les aéroports du pays.

Pour les départs prévus entre le 9 et le 28 février 2026 inclusivement, les clients et clientes peuvent modifier leur date ou leur destination sans pénalité, ou encore obtenir un remboursement complet selon le mode de paiement initial.

Les personnes dont le départ est prévu entre le 1er mars et le 30 avril 2026 inclusivement peuvent, pour leur part, changer leur date ou leur destination sans frais, avec l’émission d’un crédit voyage équivalant à la valeur du dossier initial. Ce crédit, valide pour une période d’un an à compter de la date de retour initiale, est émis dans un délai de 48 heures suivant la demande d’annulation.

Le transporteur québécois indique suivre l’évolution de la situation de très près et invite sa clientèle à consulter régulièrement son site web pour toute mise à jour.

Rappelons que Cuba traverse actuellement une importante crise énergétique. Depuis janvier dernier, le gouvernement américain exerce une forte pression sur le Venezuela, principal fournisseur de pétrole de l’île, qui pourrait être frappé de droits de douane s’il continuait d’en vendre à La Havane.

From Your Site Articles
air canada air transat avertissements de voyage canada varadero voyage à cuba venezuela états-unis tout inclus pas cher
Québec Canada Voyage
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Air Canada reprend graduellement ses vols et voici ce que ça veut dire pour toi

Ne crie pas victoire trop vite : la reprise complète pourrait prendre plus d’une semaine. ✈️

Cuba traverse une grosse crise et le Canada émet un avertissement de voyage important

Des vacances de rêve peuvent rapidement devenir un vrai cauchemar. 🤯

Voyage à Cuba : Le Canada émet un nouvel avertissement face à la situation « imprévisible »

Les tout-inclus à 500 $ sont très tentants quand il fait -20, MAIS...

Air Canada suspend temporairement certains frais de réservation - Voici quoi savoir

On prend les « rabais » où il y en a! 😬

Costco offre une version plus luxueuse et moins chère d'un organisateur bien noté sur Amazon

À toi la pièce parfaitement rangée sans te ruiner.

Caro Vezina d'OD se confie sur sa performance avec Bad Bunny à la mi-temps du Super Bowl

C'était juste incroyable! 🔥

Ces 4 Québécois vont compétitionner aux JO de Milan-Cortina, mais pas pour le Canada

Quand tu peux magasiner ton équipe olympique! 🤯

Le gouvernement du Canada embauche avec un sec. 5 au Québec et offre jusqu'à 85 266 $/an

Et la formation est payée 1000 $ par semaine!

Voici le salaire pour t'acheter une maison dans ces 9 régions du Québec actuellement

As-tu le budget pour vivre à Montréal, Québec ou Saint-Jean-sur-Richelieu?

8 des meilleurs restos « à volonté » à Montréal qui ne sont pas des buffets

Tu ne resteras pas sur ta faim en tout cas!

Cette petite ville de l'Ontario au charme de conte de fées est parfaite pour un roadtrip

Pour une escapade des plus romantique!

Toutes les médailles du Canada aux Jeux olympiques de Milan-Cortina jusqu'à maintenant

Ça commence en force! 🥈🥇🥉🇨🇦