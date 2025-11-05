Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Cuba et 6 autres destinations dans le Sud visées par un avertissement de voyage du Canada

À prendre en considération si tu planifies un voyage cet hiver!

Une plage au Mexique.

Cuba et 6 autres destinations dans le Sud sont visées par un avertissement de voyage du Canada.

SimonDannhauer | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

L’hiver approche à grands pas et plus vite que tu ne pourrais l’espérer. Pour plusieurs personnes, c’est le temps de l’année où l’organisation d’un voyage dans le sud est de mise. Le gouvernement du Canada a récemment mis à jour ses avertissements de voyage pour diverses destinations soleil populaires, dont Cuba, le Mexique et la République dominicaine.

À lire également : Montréal bat Toronto, Québec et New York dans ce classement mondial sur les grandes villes

Même si la plupart de ces destinations dans le sud demeurent accessibles, les autorités recommandent aux voyageuses et voyageurs de faire preuve d’une grande prudence en raison de divers enjeux de sécurité.

On parle notamment de crimes violents, de vols, de pénuries de biens de base et de catastrophes naturelles ayant laissé des traces.

Le gouvernement du Canada classe les différents pays du monde selon un échelon de risque de quatre paliers : « Prenez des mesures de sécurité normales » (Niveau 1 — vert), « Faites preuve d’une grande prudence » (Niveau 2 — jeune), « Évitez tout voyage non essentiel » (Niveau 3 — orange) et « Évitez tout voyage » (Niveau 4 — rouge)

Voici ce que les Canadiennes et Canadiens doivent savoir sur les avis de voyage actuellement en vigueur pour sept destinations soleil populaires.

République dominicaine

Niveau de risque : Faites preuve d’une grande prudence

Si le pays a évité le pire avec l’ouragan Melissa dans les dernières semaines, reste que le niveau de sécurité est à prendre au sérieux en raison de la criminalité, notamment dans les grandes villes.

Les vols sont chose courante, surtout dans les centres urbains et les zones touristiques populaires. Les voyageuses et voyageurs distrait.e.s sont souvent les cibles parfaites.

Mieux vaut éviter de se déplacer seul après la tombée du jour ou de s’aventurer dans des endroits isolés, selon le gouvernement.

Des signalements d’attouchements non désirés ont également été faits dans certains complexes touristiques, parfois impliquant du personnel sur place.

Enfin, la région frontalière près d’Haïti, surtout autour de Dajabón, a récemment connu des troubles civils et des manifestations. Il est déconseillé de s’y rendre pour le moment.

Pour en savoir plus sur les conseils de voyage vers la République dominicaine, c’est par ici.

Mexique

Niveau de risque : Faites preuve d’une grande prudence (avec avertissements régionaux)

Une bonne partie du Mexique a été durement frappée par l’ouragan Melissa, le mois dernier, laissant plusieurs grandes villes touristiques dans les décombres.

Mais c’est surtout pour le haut taux de criminalité et les risques d’enlèvement que l’avertissement est en vigueur.

« Ces dernières semaines, de violents affrontements ont eu lieu entre des groupes armés rivaux à Culiacán, à Mazatlán et dans leurs environs », note le gouvernement.

Le gouvernement du Canada recommande d’éviter tout voyage non essentiel dans plusieurs États du Mexique en raison de la violence et de la présence du crime organisé.

Les zones les plus à risque incluent Chiapas, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas et Zacatecas.

Pour en savoir plus sur les conseils pour Mexique, c’est par ici.

Costa Rica

Niveau de risque : Faites preuve d’une grande prudence

Côté sécurité, le Costa Rica comporte quelques bémols, en raison de la criminalité. Les voleurs et voleuses agissent souvent en groupe et utilisent des stratégies de distraction pour dérober téléphones, sacs à main ou passeports. Ces vols peuvent se produire autant sur la plage que dans la rue ou dans les commerces.

Si tu loues une voiture, sois particulièrement vigilant.e : les véhicules de location sont des cibles fréquentes, que ce soit dans les parcs nationaux, les stationnements d’hôtels ou ceux des restaurants.

Pour en savoir plus sur les conseils pour le Costa Rica, c’est par ici.

Îles Turks et Caicos

Niveau de risque : Faites preuve d’une grande prudence

Les voyageuses et voyageurs sont invité.e.s à faire preuve de prudence, surtout dans la région de Providenciales.

Les petits vols sont relativement fréquents, surtout pendant les périodes de vacances.

Des crimes plus graves, dont des vols à main armée, des cambriolages et des agressions sexuelles, ont également été signalés, parfois impliquant des services de taxi non réglementés, souligne le Canada.

Les voyageuses et voyageurs peuvent aussi faire face à des problèmes d’approvisionnement en eau ou à des pannes d’infrastructure, ce qui peut perturber l’hébergement ou les activités. De plus, certains fournisseurs d’activités nautiques locaux ne respectent pas toujours les normes de sécurité canadiennes.

Pour en savoir plus sur les conseils pour les îles Turks et Caicos, c’est par ici.

Cuba

Niveau de risque : Faites preuve d’une grande prudence (avec avertissements régionaux)

L'ouragan Melissa a durement frappé cette île des Caraïbes, le 29 octobre dernier, créant d'importants dommages aux infrastructures en place.

Or, même avant la tempête tropicale, le pays de Fidel Castro faisait face à d'importants défis. Selon le gouvernement du Canada, il faut faire preuve de grande prudence à Cuba en raison de pénuries de produits essentiels, notamment de nourriture, de médicaments et de carburant.

« Afin de réduire la pression exercée sur le réseau électrique, Cuba programme de longues coupures d’électricité quotidiennement », souligne également le gouvernement canadien. Ces pannes peuvent durer plus de 24 heures et impacter les hôtels, malgré l'utilisation de génératrice.

La Havane et les plages de cette île des Caraïbes font rêver, mais il vaut mieux s’y rendre en gardant la sécurité en tête. Il est conseillé de rester dans les endroits achalandés, de bien sécuriser ses objets de valeur, d’éviter de se déplacer seul la nuit et de refuser toute aide offerte de manière insistante.

Pour en savoir plus sur les conseils pour Cuba, c'est par ici.

Bahamas

Niveau de risque : Faites preuve d’une grande prudence

Le gouvernement canadien demande à ses voyageurs et voyageuses de faire preuve d’une grande prudence aux Bahamas en raison du taux élevé de criminalité, surtout à Nassau et à Freeport.

Des crimes violents liés aux gangs surviennent principalement sur les îles de New Providence et de Grand Bahama.

Bien que les meurtres soient nombreux aux Bahamas, ils se produisent surtout dans les zones non touristiques du centre-ville de Nassau, après la tombée de la nuit. Les quartiers à l’écart des zones touristiques présentent aussi un risque plus élevé de violence.

Pour en savoir plus sur les conseils pour les Bahamas, c'est par ici.

Jamaïque

Niveau de risque : Évitez tout voyage

En date du 3 novembre, le gouvernement canadien recommandait toujours d’éviter de se rendre en Jamaïque, à l’exception de la région métropolitaine de Kingston et de l’aéroport, en raison des dommages importants causés par l’ouragan Melissa.

Les services essentiels — comme les transports, l’électricité, l’approvisionnement en eau et en nourriture, les télécommunications, les services d’urgence et les soins de santé — sont fortement perturbés.

Les aéroports de Kingston, Ocho Rios et Montego Bay ont repris leurs opérations, mais les voyageuses et voyageurs doivent vérifier le statut de leur vol et demeurer prudents.

Les crimes violents ont diminué en Jamaïque, mais restent fréquents à Kingston, Montego Bay, St Catherine et May Pen.

La violence est concentrée dans certains quartiers à haut risque, où les gangs et le trafic de drogue sont actifs. Même si les zones touristiques sont mieux surveillées, des vols et agressions peuvent encore s’y produire.


Pour en savoir plus sur les conseils pour la Jamaïque, c’est par ici.

From Your Site Articles
avertissement voyage canadavoyage dans le sudavertissement de voyagevoyages tout incluscubabahamasgouvernement du canada
QuébecCanadaVoyage
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Jobs Québec Nouveau

Afficher une jobVoir plus d'emplois

Cuba et 5 autres destinations dans le sud visées par un avertissement de voyage du Canada

Vaut mieux t'informer avant de planifier un séjour au soleil. ✈️

Avertissements de voyage : le Canada a émis des avis pour ces 8 destinations populaires

Jette un coup d'oeil à ces recommandations avant de réserver des billets d'avion. ✈️

Cuba et 6 autres destinations vacances visées par un avertissement de voyage du Canada

Vaut mieux t'informer avant de planifier un séjour à l'étranger. ✈️

Le Canada a émis des avertissements de voyages pour ces 6 destinations populaires

Vérifie ça, si tu pars en voyage cet été!

Sécurité de la vieillesse : Des milliers de Québécois recevront jusqu'à 814 $ ce mois-ci

Les journées de novembre raccourcissent, mais pas les montants! 💰

7 crédits et prestations du gouvernement versés aux Québécois ce mois-ci

Des versements qui peuvent faire du bien au portefeuille.

6 prestations que les célibataires du Québec peuvent recevoir ce mois-ci

Des centaines de dollars peuvent tomber dans ton compte. 💰

Costco vend un ÉNORME calendrier de l’avent de 5 pieds et attends de voir le prix

Il ne rentre même pas dans le panier! 😮

6 musées et expositions à Montréal que tu peux visiter GRATUITEMENT en novembre 2025

Envie de sortir sans dépenser?

On sait quand tombera la première neige à Montréal et tu n'es sûrement pas prêt

À GO, on va faire un ange! ❄️

Le budget fédéral 2025 pourrait provoquer des élections d'ici Noël : voici pourquoi

Mark Carney a du pain sur la planche pour éviter une nouvelle élection générale.

Voici quel sera le salaire de la nouvelle mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada

On est loin de son ancien salaire de députée fédérale!

Le nouveau portail qui remplace « La Place 0-5 ans » est ouvert : Voici comment ça marche

Est-ce que ce sera plus simple? 👀

26 restos à Montréal qui ont reçu 2000 $ à 16 000 $ d'amendes de salubrité en octobre 2025

Certains n'en sont pas à leur première condamnation en 2025. 👀