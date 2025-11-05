Cuba et 6 autres destinations dans le Sud visées par un avertissement de voyage du Canada
À prendre en considération si tu planifies un voyage cet hiver!
L’hiver approche à grands pas et plus vite que tu ne pourrais l’espérer. Pour plusieurs personnes, c’est le temps de l’année où l’organisation d’un voyage dans le sud est de mise. Le gouvernement du Canada a récemment mis à jour ses avertissements de voyage pour diverses destinations soleil populaires, dont Cuba, le Mexique et la République dominicaine.
Même si la plupart de ces destinations dans le sud demeurent accessibles, les autorités recommandent aux voyageuses et voyageurs de faire preuve d’une grande prudence en raison de divers enjeux de sécurité.
On parle notamment de crimes violents, de vols, de pénuries de biens de base et de catastrophes naturelles ayant laissé des traces.
Le gouvernement du Canada classe les différents pays du monde selon un échelon de risque de quatre paliers : « Prenez des mesures de sécurité normales » (Niveau 1 — vert), « Faites preuve d’une grande prudence » (Niveau 2 — jeune), « Évitez tout voyage non essentiel » (Niveau 3 — orange) et « Évitez tout voyage » (Niveau 4 — rouge)
Voici ce que les Canadiennes et Canadiens doivent savoir sur les avis de voyage actuellement en vigueur pour sept destinations soleil populaires.
République dominicaine
Niveau de risque : Faites preuve d’une grande prudence
Si le pays a évité le pire avec l’ouragan Melissa dans les dernières semaines, reste que le niveau de sécurité est à prendre au sérieux en raison de la criminalité, notamment dans les grandes villes.
Les vols sont chose courante, surtout dans les centres urbains et les zones touristiques populaires. Les voyageuses et voyageurs distrait.e.s sont souvent les cibles parfaites.
Mieux vaut éviter de se déplacer seul après la tombée du jour ou de s’aventurer dans des endroits isolés, selon le gouvernement.
Des signalements d’attouchements non désirés ont également été faits dans certains complexes touristiques, parfois impliquant du personnel sur place.
Enfin, la région frontalière près d’Haïti, surtout autour de Dajabón, a récemment connu des troubles civils et des manifestations. Il est déconseillé de s’y rendre pour le moment.
Pour en savoir plus sur les conseils de voyage vers la République dominicaine, c’est par ici.
Mexique
Niveau de risque : Faites preuve d’une grande prudence (avec avertissements régionaux)
Une bonne partie du Mexique a été durement frappée par l’ouragan Melissa, le mois dernier, laissant plusieurs grandes villes touristiques dans les décombres.
Mais c’est surtout pour le haut taux de criminalité et les risques d’enlèvement que l’avertissement est en vigueur.
« Ces dernières semaines, de violents affrontements ont eu lieu entre des groupes armés rivaux à Culiacán, à Mazatlán et dans leurs environs », note le gouvernement.
Le gouvernement du Canada recommande d’éviter tout voyage non essentiel dans plusieurs États du Mexique en raison de la violence et de la présence du crime organisé.
Les zones les plus à risque incluent Chiapas, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas et Zacatecas.Pour en savoir plus sur les conseils pour Mexique, c’est par ici.
Costa Rica
Niveau de risque : Faites preuve d’une grande prudence
Côté sécurité, le Costa Rica comporte quelques bémols, en raison de la criminalité. Les voleurs et voleuses agissent souvent en groupe et utilisent des stratégies de distraction pour dérober téléphones, sacs à main ou passeports. Ces vols peuvent se produire autant sur la plage que dans la rue ou dans les commerces.
Si tu loues une voiture, sois particulièrement vigilant.e : les véhicules de location sont des cibles fréquentes, que ce soit dans les parcs nationaux, les stationnements d’hôtels ou ceux des restaurants.Pour en savoir plus sur les conseils pour le Costa Rica, c’est par ici.
Îles Turks et Caicos
Niveau de risque : Faites preuve d’une grande prudence
Les voyageuses et voyageurs sont invité.e.s à faire preuve de prudence, surtout dans la région de Providenciales.
Les petits vols sont relativement fréquents, surtout pendant les périodes de vacances.
Des crimes plus graves, dont des vols à main armée, des cambriolages et des agressions sexuelles, ont également été signalés, parfois impliquant des services de taxi non réglementés, souligne le Canada.
Les voyageuses et voyageurs peuvent aussi faire face à des problèmes d’approvisionnement en eau ou à des pannes d’infrastructure, ce qui peut perturber l’hébergement ou les activités. De plus, certains fournisseurs d’activités nautiques locaux ne respectent pas toujours les normes de sécurité canadiennes.
Pour en savoir plus sur les conseils pour les îles Turks et Caicos, c’est par ici.
Cuba
Niveau de risque : Faites preuve d’une grande prudence (avec avertissements régionaux)
L'ouragan Melissa a durement frappé cette île des Caraïbes, le 29 octobre dernier, créant d'importants dommages aux infrastructures en place.
Or, même avant la tempête tropicale, le pays de Fidel Castro faisait face à d'importants défis. Selon le gouvernement du Canada, il faut faire preuve de grande prudence à Cuba en raison de pénuries de produits essentiels, notamment de nourriture, de médicaments et de carburant.
« Afin de réduire la pression exercée sur le réseau électrique, Cuba programme de longues coupures d’électricité quotidiennement », souligne également le gouvernement canadien. Ces pannes peuvent durer plus de 24 heures et impacter les hôtels, malgré l'utilisation de génératrice.
La Havane et les plages de cette île des Caraïbes font rêver, mais il vaut mieux s’y rendre en gardant la sécurité en tête. Il est conseillé de rester dans les endroits achalandés, de bien sécuriser ses objets de valeur, d’éviter de se déplacer seul la nuit et de refuser toute aide offerte de manière insistante.
Pour en savoir plus sur les conseils pour Cuba, c'est par ici.
Bahamas
Niveau de risque : Faites preuve d’une grande prudence
Le gouvernement canadien demande à ses voyageurs et voyageuses de faire preuve d’une grande prudence aux Bahamas en raison du taux élevé de criminalité, surtout à Nassau et à Freeport.
Des crimes violents liés aux gangs surviennent principalement sur les îles de New Providence et de Grand Bahama.
Bien que les meurtres soient nombreux aux Bahamas, ils se produisent surtout dans les zones non touristiques du centre-ville de Nassau, après la tombée de la nuit. Les quartiers à l’écart des zones touristiques présentent aussi un risque plus élevé de violence.
Pour en savoir plus sur les conseils pour les Bahamas, c'est par ici.
Jamaïque
Niveau de risque : Évitez tout voyage
En date du 3 novembre, le gouvernement canadien recommandait toujours d’éviter de se rendre en Jamaïque, à l’exception de la région métropolitaine de Kingston et de l’aéroport, en raison des dommages importants causés par l’ouragan Melissa.
Les services essentiels — comme les transports, l’électricité, l’approvisionnement en eau et en nourriture, les télécommunications, les services d’urgence et les soins de santé — sont fortement perturbés.
Les aéroports de Kingston, Ocho Rios et Montego Bay ont repris leurs opérations, mais les voyageuses et voyageurs doivent vérifier le statut de leur vol et demeurer prudents.
Les crimes violents ont diminué en Jamaïque, mais restent fréquents à Kingston, Montego Bay, St Catherine et May Pen.
Pour en savoir plus sur les conseils pour la Jamaïque, c’est par ici.