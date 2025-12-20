7 épiceries vraiment pas chères dans le style de Liquidation Marie dans le Grand Montréal
Pas question de bouder les aubaines!
Le coût du panier d’épicerie augmente considérablement, ce qui a pour effet de précipiter plusieurs Québécois.e.s dans une situation précaire. Prendre le temps de faire sa liste d’épicerie et son menu de la semaine en fonction des rabais en vigueur, utiliser différentes applications qui épluchent les circulaires afin de repérer les meilleurs prix et faire une croix sur certains aliments sont des stratégies de plus en plus utilisées par la population dans le but de contrer l’inflation. De plus, les visites hebdomadaires dans les épiceries plus traditionnelles se font plus rares et laissent place à l’achat de produits à petit prix dans des magasins à aubaines, comme Liquidation Marie.
Ces derniers, qui ont gagné en popularité au cours de la dernière année, proposent une variété de produits alimentaires à faible coût dont la date de fraîcheur est à quelques jours d’être dépassée, ou même dépassée, en respectant bien sûr les normes du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ). Rien de dramatique pour économiser quelques dollars sur la facture finale.
Voici sept adresses à connaître pour économiser considérablement sur ton panier d'épicerie.
Surplus d'Épicerie à bas prix
Exemple d'une aubaine partagée cette semaine par Surplus d'Épicerie à bas prix.
Surplus d'Épicerie à bas prix | Facebook
Quand : Lundi au vendredi de 9 h à 19 h et samedi et dimanche de 9 h à 18 h
Adresse : 429, rue Saint-Jacques, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC
Situé sur la Rive-Sud de Montréal, le magasin Surplus d’Épicerie à bas prix offre une impressionnante variété de produits pour aussi peu que 1 $ que tu peux facilement congeler pour prolonger la durée de vie. Tu y trouveras des aliments prêts à être consommés, des produits pour bébés, des jouets et même de petits électroménagers.
Un passage hebdomadaire en vaut amplement la peine, et ton portefeuille t’en remerciera.
Supermarché SavePlus
Caisse de tomates sur vigne pour 4,99 $ au Supermarché SavePlus à Boisbriand.
Supermarché SavePlus | Facebook
Quand : Lundi de 9 h à 17 h, mardi, mercredi, samedi et dimanche de 9 h à 18 h et jeudi et vendredi de 9 h à 20 h
Adresse : 3040, ch. De La Rivière-Cachée, Boisbriand, QC
Les adeptes d’aubaines de la Rive-Nord seront ravi.e.s de découvrir le Supermarché SavePlus, situé à Boisbriand, à deux pas de l’autoroute 640 et du Faubourg Boisbriand. Très active sur les réseaux sociaux, l’équipe de cette épicerie à bas prix partage quotidiennement les rabais du jour, invitant par le fait même les client.e.s à passer avant la rupture de stock. Tu peux donc surveiller les publications, et t'y rendre lorsqu'un item à bas prix t'intéresse.
Il est possible d'y dénicher de réels petits trésors, comme des capsules à café, des caisses de tomates et même des matelas!
Site Internet du Supermarché SavePlus | Page Facebook du Supermarché SavePlus
Épicerie à bas prix
Sac de cinq avocats pour 1,99 $ chez Épicerie à bas prix.
Épicerie à bas prix | Facebook
Quand : Lundi de 10 h à 16 h, mardi au vendredi de 10 h à 18 h, samedi et dimanche de 10 h à 17 h
Adresse : 102, boul. Sainte-Rose, Laval, QC
Les rabais proposés par l’Épicerie à bas prix, situés en plein cœur du quartier Sainte-Rose à Laval, sont très alléchants. Les arrivages de fruits et légumes ainsi que de produits congelés, sans oublier la sélection d’aliments biologiques et végétaliens, permettent aux citoyen.ne.s de remplir leur panier de produits variés à très petits prix.
La page Facebook est également très active, donc tu peux suivre les arrivages plusieurs fois par semaine, et t'y rendre quand les rabais te parlent.
Econo-Dépôt
Exemple d'une aubaine partagée cette semaine par Écono-Dépôt.
Quand : Mardi et mercredi de 10 h à 18 h, jeudi et vendredi de 9 h 30 à 19 h, samedi de 10 h à 17 h et dimanche de 10 h à 15 h
Adresse : 4685, boul. Industriel, Montréal-Nord, QC
Le méga-centre de liquidation montréalais Écono-Dépôt est ouvert au grand public et propose des aubaines vraiment intéressantes. Certains deals sont moins impressionnants que d'autres endroits dans cette liste, par contre, c'est l'offre et la variété qui vaut le détour: un seul passage vaut une tournée complète des magasins, tant le choix est au rendez-vous. Au même endroit, tu pourras acheter d'un peu de tout à prix réduit : tes collations préférées, de la litière pour ton chat, et une grosse doudou en sherpa pour une soirée ciné plus que réussie.
Boom Liquidation
Six croissants aux amandes pour 4,99 $ en vente chez Boom Liquidation.
Boom Liquidation Taschereau | Facebook
Quand : Lundi au mercredi de 9 h à 18 h, jeudi et vendredi de 9 h à 20 h, samedi et dimanche de 9 h à 17 h
Adresse : Neuf succursales
Toutes les raisons sont bonnes pour aller faire son épicerie chez Boom Liquidation : son accessibilité grâce à ses neuf succursales, et surtout ses mini-prix. Les produits en vente varient des aliments congelés, comme des croissants aux amandes et des croquettes de poulet végétariennes, aux articles ménagers, tels que le détergent, en passant par des poupées KPop Demon Hunters et même des Lafufu, pour celles et ceux qui souhaitent suivre la tendance pour des pinottes.
Monsieur rabais
Exemple d'une aubaine partagée cette semaine par Monsieur rabais.
Quand : Mercredi, vendredi et samedi de 9h30 à 17 h, jeudi de 9h30 à 18 h, dimanche de 10 h à 17 h
Adresse : 346, ch. de la Grande-Côte, Saint-Eustache, QC
À quelques jours du temps des Fêtes et des nombreux soupers de famille, l’épicerie eustachoise Monsieur Rabais mérite un petit arrêt puisque les aliments sont à prix ridicules. Tu pourras à la fois épater la galerie tout en respectant ton budget. Les aubaines du moment te permettront de garnir tes plateaux de fromages fins pour aussi peu que 2 $, ainsi que d’ajouter de petites douceurs qui plairont à tes convives et qui te mériteront le titre d'hôte.sse de l'année!
Besoins à rabais
Exemple d'une aubaine partagée cette semaine par Besoins à rabais.
Quand : Lundi de 9 h à 17 h, mardi et mercredi de 9 h à 18 h, jeudi et vendredi de 9 h à 19 h, samedi et dimanche de 9 h à 17 h.
Adresse : 14 250, boul. du Curé-Labelle, Mirabel, QC.
Les résident.e.s de Mirabel et des environs sont très choyé.e.s d’avoir l’épicerie Besoins à rabais à proximité. La plupart des aubaines sont annoncées quotidiennement en ligne, mais rien ne vaut un passage en magasin pour découvrir la quantité titanesque d’aliments encore bons à petit prix.
À titre d'exemple, parmi les offres récentes, on retrouve deux kilos de brochettes de poulet piri-piri pour 15 $, des tomates cerises pour aussi peu que 0,75 $, ou encore des bas de coton Heavy Duty pour 4,99 $. Rien de moins!
Bonus : Liquidation Marie
Exemple d'une aubaine partagée cette semaine par Liquidation Marie.
Adresse : Huit adresses
L'article mentionne « dans le style de Liquidation Marie », mais ce commerce mérite également une bonne mention!
Les magasins Liquidation Marie ont pris d'assaut la province dans les dernières années en ouvrant des succursales dans bon nombre de villes dont Laval, Montréal, Longueuil et Mascouche, permettant ainsi aux familles québécoises d'économiser sur leur panier d'épicerie.
Cette nouvelle manière de consommer vient à la fois combattre l'inflation tout en réduisant drastiquement le gaspillage alimentaire. Ce serait dommage de s'en passer!