Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User Avatar Build your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

7 épiceries vraiment pas chères dans le style de Liquidation Marie dans le Grand Montréal

Pas question de bouder les aubaines!

Panier d'épicerie à petit prix chez Surplus d'Épicerie à bas prix. Droite : Caisse de tomates sur vigne pour 4,99 $ au Supermarché SavePlus à Boisbriand.

Panier d’épicerie à petit prix dans le Grand Montréal.

Surplus d'Épicerie à bas prix | Facebook, Supermarché SavePlus | Facebook
Rédactrice pigiste

Le coût du panier d’épicerie augmente considérablement, ce qui a pour effet de précipiter plusieurs Québécois.e.s dans une situation précaire. Prendre le temps de faire sa liste d’épicerie et son menu de la semaine en fonction des rabais en vigueur, utiliser différentes applications qui épluchent les circulaires afin de repérer les meilleurs prix et faire une croix sur certains aliments sont des stratégies de plus en plus utilisées par la population dans le but de contrer l’inflation. De plus, les visites hebdomadaires dans les épiceries plus traditionnelles se font plus rares et laissent place à l’achat de produits à petit prix dans des magasins à aubaines, comme Liquidation Marie.

À lire également : L'épicerie préférée des Canadiens est dévoilée et ce n'est pas Super C, Maxi ou Metro

Ces derniers, qui ont gagné en popularité au cours de la dernière année, proposent une variété de produits alimentaires à faible coût dont la date de fraîcheur est à quelques jours d’être dépassée, ou même dépassée, en respectant bien sûr les normes du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ). Rien de dramatique pour économiser quelques dollars sur la facture finale.

Voici sept adresses à connaître pour économiser considérablement sur ton panier d'épicerie.

Surplus d'Épicerie à bas prix

Des emballages de viandes froides \u00e0 99 sous.

Exemple d'une aubaine partagée cette semaine par Surplus d'Épicerie à bas prix.

Surplus d'Épicerie à bas prix | Facebook

Quand : Lundi au vendredi de 9 h à 19 h et samedi et dimanche de 9 h à 18 h

Adresse : 429, rue Saint-Jacques, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC

Situé sur la Rive-Sud de Montréal, le magasin Surplus d’Épicerie à bas prix offre une impressionnante variété de produits pour aussi peu que 1 $ que tu peux facilement congeler pour prolonger la durée de vie. Tu y trouveras des aliments prêts à être consommés, des produits pour bébés, des jouets et même de petits électroménagers.

Un passage hebdomadaire en vaut amplement la peine, et ton portefeuille t’en remerciera.

Page Facebook Surplus d'Épicerie à bas prix

Supermarché SavePlus

Caisse de tomates sur vigne pour 4,99 $ au Supermarch\u00e9 SavePlus \u00e0 Boisbriand.

Caisse de tomates sur vigne pour 4,99 $ au Supermarché SavePlus à Boisbriand.

Supermarché SavePlus | Facebook

Quand : Lundi de 9 h à 17 h, mardi, mercredi, samedi et dimanche de 9 h à 18 h et jeudi et vendredi de 9 h à 20 h

Adresse : 3040, ch. De La Rivière-Cachée, Boisbriand, QC

Les adeptes d’aubaines de la Rive-Nord seront ravi.e.s de découvrir le Supermarché SavePlus, situé à Boisbriand, à deux pas de l’autoroute 640 et du Faubourg Boisbriand. Très active sur les réseaux sociaux, l’équipe de cette épicerie à bas prix partage quotidiennement les rabais du jour, invitant par le fait même les client.e.s à passer avant la rupture de stock. Tu peux donc surveiller les publications, et t'y rendre lorsqu'un item à bas prix t'intéresse.

Il est possible d'y dénicher de réels petits trésors, comme des capsules à café, des caisses de tomates et même des matelas!

Site Internet du Supermarché SavePlus | Page Facebook du Supermarché SavePlus

Épicerie à bas prix

\u200bSac de cinq avocats pour 1,99 $ chez \u00c9picerie \u00e0 bas prix.

Sac de cinq avocats pour 1,99 $ chez Épicerie à bas prix.

Épicerie à bas prix | Facebook

Quand : Lundi de 10 h à 16 h, mardi au vendredi de 10 h à 18 h, samedi et dimanche de 10 h à 17 h

Adresse : 102, boul. Sainte-Rose, Laval, QC

Les rabais proposés par l’Épicerie à bas prix, situés en plein cœur du quartier Sainte-Rose à Laval, sont très alléchants. Les arrivages de fruits et légumes ainsi que de produits congelés, sans oublier la sélection d’aliments biologiques et végétaliens, permettent aux citoyen.ne.s de remplir leur panier de produits variés à très petits prix.

La page Facebook est également très active, donc tu peux suivre les arrivages plusieurs fois par semaine, et t'y rendre quand les rabais te parlent.

Page Facebook Épicerie à bas prix

Econo-Dépôt

Du beurre d'arachides \u00e0 rabais propos\u00e9 par \u00c9cono-D\u00e9p\u00f4t.

Exemple d'une aubaine partagée cette semaine par Écono-Dépôt.

Écono-Dépôt | Facebook

Quand : Mardi et mercredi de 10 h à 18 h, jeudi et vendredi de 9 h 30 à 19 h, samedi de 10 h à 17 h et dimanche de 10 h à 15 h

Adresse : 4685, boul. Industriel, Montréal-Nord, QC

Le méga-centre de liquidation montréalais Écono-Dépôt est ouvert au grand public et propose des aubaines vraiment intéressantes. Certains deals sont moins impressionnants que d'autres endroits dans cette liste, par contre, c'est l'offre et la variété qui vaut le détour: un seul passage vaut une tournée complète des magasins, tant le choix est au rendez-vous. Au même endroit, tu pourras acheter d'un peu de tout à prix réduit : tes collations préférées, de la litière pour ton chat, et une grosse doudou en sherpa pour une soirée ciné plus que réussie.

Page Facebook d'Écono-Dépôt

Boom Liquidation

Six croissants aux amandes pour 4,99 $ en vente chez Boom Liquidation.

Six croissants aux amandes pour 4,99 $ en vente chez Boom Liquidation.

Boom Liquidation Taschereau | Facebook

Quand : Lundi au mercredi de 9 h à 18 h, jeudi et vendredi de 9 h à 20 h, samedi et dimanche de 9 h à 17 h

Adresse : Neuf succursales

Toutes les raisons sont bonnes pour aller faire son épicerie chez Boom Liquidation : son accessibilité grâce à ses neuf succursales, et surtout ses mini-prix. Les produits en vente varient des aliments congelés, comme des croissants aux amandes et des croquettes de poulet végétariennes, aux articles ménagers, tels que le détergent, en passant par des poupées KPop Demon Hunters et même des Lafufu, pour celles et ceux qui souhaitent suivre la tendance pour des pinottes.

Site Internet de Boom Liquidation

Monsieur rabais

Le fromage \u00e0 petit prix chez Monsieur rabais.

Exemple d'une aubaine partagée cette semaine par Monsieur rabais.

Monsieur rabais | Facebook

Quand : Mercredi, vendredi et samedi de 9h30 à 17 h, jeudi de 9h30 à 18 h, dimanche de 10 h à 17 h

Adresse : 346, ch. de la Grande-Côte, Saint-Eustache, QC

À quelques jours du temps des Fêtes et des nombreux soupers de famille, l’épicerie eustachoise Monsieur Rabais mérite un petit arrêt puisque les aliments sont à prix ridicules. Tu pourras à la fois épater la galerie tout en respectant ton budget. Les aubaines du moment te permettront de garnir tes plateaux de fromages fins pour aussi peu que 2 $, ainsi que d’ajouter de petites douceurs qui plairont à tes convives et qui te mériteront le titre d'hôte.sse de l'année!

Page Facebook de Monsieur rabais

Besoins à rabais

Du bacon \u00e0 petit prix chez Besoins \u00e0 rabais.

Exemple d'une aubaine partagée cette semaine par Besoins à rabais.

Besoins à rabais | Facebook

Quand : Lundi de 9 h à 17 h, mardi et mercredi de 9 h à 18 h, jeudi et vendredi de 9 h à 19 h, samedi et dimanche de 9 h à 17 h.

Adresse : 14 250, boul. du Curé-Labelle, Mirabel, QC.

Les résident.e.s de Mirabel et des environs sont très choyé.e.s d’avoir l’épicerie Besoins à rabais à proximité. La plupart des aubaines sont annoncées quotidiennement en ligne, mais rien ne vaut un passage en magasin pour découvrir la quantité titanesque d’aliments encore bons à petit prix.

À titre d'exemple, parmi les offres récentes, on retrouve deux kilos de brochettes de poulet piri-piri pour 15 $, des tomates cerises pour aussi peu que 0,75 $, ou encore des bas de coton Heavy Duty pour 4,99 $. Rien de moins!

Page Facebook de Besoins à rabais

Bonus : Liquidation Marie

Du lait de poule v\u00e9g\u00e9 \u00e0 1 $ chez Liquidation Marie.

Exemple d'une aubaine partagée cette semaine par Liquidation Marie.

Liquidation Marie

Adresse : Huit adresses

L'article mentionne « dans le style de Liquidation Marie », mais ce commerce mérite également une bonne mention!

Les magasins Liquidation Marie ont pris d'assaut la province dans les dernières années en ouvrant des succursales dans bon nombre de villes dont Laval, Montréal, Longueuil et Mascouche, permettant ainsi aux familles québécoises d'économiser sur leur panier d'épicerie.

Cette nouvelle manière de consommer vient à la fois combattre l'inflation tout en réduisant drastiquement le gaspillage alimentaire. Ce serait dommage de s'en passer!

Pas Facebook de Liquidation Marie

From Your Site Articles
aubaine épicerie épicerie pas chère
Montréal Aubaines Canada Aubaines Québec
  • Steph Von Rob
    Steph Von Rob est rédactrice à la pige chez Narcity, spécialisée dans le contenu « trouvailles » au Québec. Véritable passionnée de friperies, elle les a toutes explorées : elle connaît les incontournables à découvrir, les perles rares à ne pas manquer et les pièges à éviter. Lorsqu’elle n’écrit pas pour Narcity, elle se consacre à son blogue Ma Banlieue, anime pour la Télévision des Basses-Laurentides et prête sa voix au balado Pet Sauce — pour ne nommer que quelques-uns de ses nombreux projets.

Cette patinoire au Québec est parmi les plus belles au monde et bat le Rockefeller Center

Plus belle que la patinoire dans « Maman, j’ai encore raté l’avion »!

Voici le salaire pour te permettre un 4 1/2 à Montréal selon le quartier en décembre 2025

Quelque 26 263 $ séparent le quartier le plus abordable et le plus cher.

La fermette gratuite du Centre de la nature de Laval va fermer définitivement en 2026

Les nombreux animaux devront être relocalisés d'ici là. ☹️

L'Agence du revenu du Canada embauche avec un sec. 5 et un salaire de 65 389$ à 73 595$/an

Allô la nouvelle carrière payante!

12 « dupes » de produits de beauté de marques populaires vendus au Tigre Géant à mini-prix

Ils sont juste PAREILS... Mais le prix, lui, ne l'est pas. 🤯

13 aliments à meilleurs prix au Costco que dans les épiceries populaires du Québec

Payer moins pour les mêmes produits = OUI!

C'est le bordel pour relier les stationnements à l'aéroport de Montréal : Voici pourquoi

Une file de 200 personnes pour les petites navettes de Park'N Fly! 🤯

Christian Dubé, ministre de la Santé du Québec, démissionne

Il quitte même la CAQ.

Ces 17 restaurants à Montréal ont reçu 1000 $ à 14 200 $ d'amendes de salubrité en novembre

Certains n'en sont pas à leur première condamnation cette année.

Costco offre des cartes-cadeaux qui te remboursent ton adhésion et plus encore

Tu peux en avoir plus pour ton argent!