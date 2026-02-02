La Ville de Québec embauche des répartiteurs avec un sec.5 et paye jusqu'à 76 204 $/an

Une pesonne devant un ordinateur.

La Ville de Québec embauche et paye jusqu'à 76 204 $ par an.

Andrey Popov | Dreamstime
Éditrice Junior

Si tu es en recherche d’un emploi dans la capitale nationale, cette offre pourrait t’interpeller. Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) recrute actuellement des préposé.e.s à la répartition des appels d’urgence, avec plusieurs postes permanents à pourvoir en 2026 et 2027. Le concours est ouvert en continu et les candidatures peuvent être déposées à tout moment.

Le travail consiste à recevoir et traiter les appels d’urgence 911 ainsi que les appels non urgents, en recueillant rapidement les informations nécessaires pour assurer une intervention efficace. Les personnes en poste évaluent la situation, déterminent le niveau de priorité, rassurent les citoyen.ne.s et répartissent les appels vers les bons services, que ce soit la police, les pompiers ou les équipes des travaux publics. Chaque décision compte et doit être prise avec rigueur, jugement et empathie.

Ce rôle s’adresse à des personnes capables de garder leur calme dans des situations stressantes, de communiquer clairement et d’analyser rapidement des informations parfois complexes.

Pour être admissible, il faut détenir un diplôme d’études secondaires et posséder au moins deux ans d’expérience pertinente, notamment en centre d’appels, en service à la clientèle, en sécurité ou dans un contexte lié à l’urgence. Une formation spécialisée en répartition d’appels d’urgence ou une expérience similaire est considérée comme un atout. Une bonne maîtrise du français, une aisance avec les outils informatiques et une bonne rapidité au clavier sont requises. La connaissance de l’anglais constitue un avantage.

Les postes sont à temps plein, pour 35 heures par semaine, selon des horaires variables incluant les jours, soirs, nuits, fins de semaine et jours fériés. Une grande disponibilité est demandée, puisque des ajustements d’horaire peuvent survenir à court terme. Le travail se fait 100 % en présentiel.

Côté conditions, le salaire annuel varie entre 51 507 $ et 76 204 $, selon l’expérience. Le SPVQ offre également un régime de retraite à prestations déterminées, des assurances collectives, un programme d’aide aux employés, l’accès gratuit à un gymnase, des formations internes et des perspectives d’évolution.

En raison de la nature du poste, une habilitation sécuritaire est exigée. Les processus de sélection ont lieu au moins deux fois par année, c'est donc ta chance.

Préposé.e à la répartition des appels d’urgence

Salaire : 51 507 $ à 76 204 $ par année

Compagnie : Service de police de la Ville de Québec

C’est ici pour postuler

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

