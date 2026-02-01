Voici les 49 athlètes québécois qui iront aux Jeux olympiques de Milan-Cortina 2026

Le Québec est la deuxième province la mieux représentée!

Mikael Kingsbury. Droite : Marie-Philip Poulin

Au total, 49 athlètes québécois représenteront le Canada aux Jeux olympiques de Milan-Cortina 2026, en février.

Les amateurs et amatrices de sports d’hiver auront de nombreuses occasions d’encourager les athlètes du Canada lors des Jeux olympiques de Milan-Cortina 2026, en février prochain, et plus particulièrement ceux et celles provenant du Québec. La Belle Province sera-t-elle bien représentée lors de ces Jeux olympiques d’hiver 2026? « Un peu oué ».

Du 6 au 22 février 2026, ce sont 207 athlètes qui porteront les couleurs du pays de l’érable et du castor lors des différentes épreuves, selon les informations officielles d’Équipe Canada.

Pour la toute première fois de l’histoire des Jeux olympiques d’hiver, les athlètes d’Équipe Canada participant à des épreuves féminines sont plus nombreuses que ceux participant aux épreuves masculines. Au total, 108 personnes s’identifiant comme des femmes font partie de la délégation, contre 99 du côté des personnes s’identifiant comme des hommes.

La plus jeune athlète féminine de la délégation sera la planchiste Felicity Geremia, de Calgary, de 18 ans. Du côté masculin, c’est le planchiste québécois Eli Bouchard, de Lac-Beauport, qui est le plus jeune avec ses 18 ans également.

Et le Québec, dans tout ça?

Maintenant, quelle place occupe le Québec parmi les provinces les mieux représentées selon leur nombre d’athlètes en Italie?

Voici les quatre provinces qui dominent la délégation, en ordre décroissant :

  • Ontario : 58 athlètes (environ 28 % de la délégation)
  • Québec : 49 athlètes (environ 24 % de la délégation)
  • Alberta : 46 athlètes (environ 22 % de la délégation)
  • Colombie-Britannique : 33 athlètes (environ 16 % de la délégation)

Parmi les personnalités québécoises connues, on retrouve la légende du hockey Marie-Philip Poulin, le champion de bosses Mikaël Kingsbury et le patineur de vitesse Laurent Dubreuil.

Voici la liste complète des athlètes du Québec qui représenteront le Canada aux JO d’hiver 2026 :

Ski alpin

  • Justine Lamontagne — Saint-Ferréol-les-Neiges — 23 ans
  • Laurence St-Germain — Saint-Ferréol-les-Neiges — 31 ans

Ski de fond

  • Olivia Bouffard-Nesbitt — Morin-Heights — 33 ans
  • Antoine Cyr — Gatineau — 27 ans
  • Liliane Gagnon — Shawinigan-Sud — 23 ans
  • Katherine Stewart-Jones — Chelsea — 31 ans

Patinage artistique

  • Maxime Deschamps — Vaudreuil-Dorion — 34 ans
  • Zachary Lagha — St-Hubert — 26 ans
  • Marjorie Lajoie — Boucherville — 25 ans
  • Marie-Jade Lauriault — Ste-Annes-des-Plaines — 29 ans
  • Romain Le Gac — Laval — 30 ans

Ski acrobatique/Freestyle

  • Dylan Deschamps — Quebec — 23 ans
  • Laurianne Desmarais-Gilbert — Sainte-Adèle — 28 ans
  • Alexandre Duchaine — Lac-Beauport — 21 ans
  • Miha Fontaine — Lac-Beauport — 22 ans
  • Lewis Irving — Québec — 30 ans
  • Mikaël Kingsbury — Deux-Montagnes — 33 ans
  • Ashley Koehler — Lac-Beauport — 22 ans
  • Émile Nadeau — Prevost — 22 ans
  • Marion Thénault — Sherbrooke — 25 ans
  • Naomi Urness — Mont-Tremblant — 21 ans
  • Elliot Vaillancourt — Drummondville — 26 ans
  • Julien Viel — Québec — 24 ans

Hockey féminin

  • Ann-Renée Desbiens — Clermont — 31 ans
  • Marie-Philip Poulin — Beauceville — 34 ans

Ski cross

  • Brittany Phelan - Mont-Tremblant - 34 ans

Snowboard

  • Laurie Blouin — Québec — 29 ans
  • Eli Bouchard — Lac-Beauport — 18 ans (plus jeune athlète québécois)
  • Arnaud Gaudet — Montcalm — 25 ans
  • Eliot Grondin — Sainte-Marie — 24 ans
  • Elizabeth Hosking — Longueuil — 24 ans
  • Francis Jobin — Québec — 27 ans
  • Audrey McManiman — Saint-Ambroise-de-Kildare — 31 ans
  • Aurélie Moisan — Baie d’Urfé — 21 ans

Patinage de vitesse longue piste

  • Rose Laliberté-Roy — Saint-Étienne-de-Lauzon — 27 ans
  • Béatrice Lamarche — Québec — 27 ans
  • Valérie Maltais - Saguenay - 35 ans
  • Cédrick Brunet - Gatineau - 25 ans
  • Laurent Dubreuil - Lévis - 33 ans
  • Antoine Gélinas-Beaulieu - Sherbrooke - 33 ans
  • David La Rue - Saint-Lambert - 27 ans

Patinage de vitesse courte piste

  • Danaé Blais - Châteauguay - 26 ans
  • Kim Boutin - Sherbrooke - 31 ans
  • Florence Brunelle - Trois-Rivières - 22 ans
  • William Dandjinou - Montréal - 24 ans
  • Steven Dubois - Terrebonne - 28 ans
  • Maxime Laoun - Montréal - 29 ans
  • Jordan Pierre-Gilles - Sherbrooke - 27 ans
  • Félix Roussel - Sherbrooke - 24 ans

