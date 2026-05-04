Québec lance un « Dossier santé numérique » ce mois-ci et voici quoi savoir
Fini, le fax et le papier. Bienvenue en 2026! 👀
La technologie s’invite dans le monde de la documentation médicale dans la province. Le gouvernement du Québec a confirmé le lancement du Dossier santé numérique (DSN) dans deux régions de la province. Mais concrètement, c’est quoi, ce nouvel outil? On t’explique.
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Ce lundi 4 mai, la première ministre du Québec, Christine Fréchette, s’est tournée vers les réseaux sociaux pour annoncer le déploiement officiel du DSN le 9 mai prochain dans les installations du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec et du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal.
Qu'est-ce que le Dossier santé numérique?
Ce qu’il faut savoir, c’est qu’au Québec, le système de santé dépend encore, en 2026, du fax et du papier. Pour Christine Fréchette, l’objectif du DSN « est simple : faciliter la vie des patients et du personnel en ayant une information centralisée, facile à consulter et accessible plus rapidement ».
Grosso modo, le DSN est une banque de données médicales centralisée pour les patients et patientes du Québec, accessible via une plateforme en ligne.
Cette dernière permettra aux professionnels et professionnelles de la santé d’accéder aux documents et dossiers des personnes malades en quelques clics seulement.
Autrement dit, les Québécois et Québécoises n’auront plus une multitude de dossiers médicaux dispersés : tout sera regroupé au même endroit. Cela inclut notamment l’historique de santé, les notes de médecins, les résultats d’examens, les ordonnances, les rendez-vous et les plans de soins.
La plateforme sera accessible autant dans les hôpitaux que dans les CHSLD, les CLSC et les maisons de naissance.
Vers un deuxième SAAQclic?
Le gouvernement du Québec tente de se faire rassurant, en mettant l’accent sur le fait que le DSN ne sera pas un SAAQclic 2.0.
« Oui, il pourrait y avoir des bogues. Mais je vous le dis, il est hors de question de revivre un deuxième SAAQclic. C’est pourquoi j’ai demandé plus de transparence. Santé Québec fera des suivis réguliers et la population sera informée », a fait valoir la première ministre dans une vidéo publiée tôt lundi.
« Je sais que ce virage suscite des inquiétudes. C’est normal. Le Dossier santé numérique, ce n’est pas juste un projet informatique, c’est une transformation en profondeur de nos façons de faire », a affirmé Mme Fréchette dans sa vidéo, rappelant que ce virage est « nécessaire ».
« D’autres l’ont fait. Ils ont réussi. Et nous aussi, on va réussir », lance-t-elle, ajoutant que « la modernisation de notre système de santé » est « un chantier qu’on ne peut plus repousser » et qu’en 2026, « être encore dépendant du fax, ça n’a plus de sens ».
Rappelons qu’il s’agit de l’un des plus importants projets informatiques au Québec, avec un coût estimé à plus de 400 millions $ pour les deux projets pilotes. La facture pourrait grimper jusqu’à 3 milliards $ si le tout s’avère concluant et que le DSN est déployé à l’échelle de la province.
La photo de couverture est utilisée à titre indicatif seulement.