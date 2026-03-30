Le gouvernement du Canada investit 3,8 M$ pour l'accès aux soins buccodentaires au Québec

Et si ta visite chez le dentiste devenait enfin accessible près de chez toi? 🦷

Une femme chez le dentiste.

Le gouvernement du Canada investit 3,8 M$ pour l'accès aux soins buccodentaires dans la région de Québec

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Éditeur Junior, Nouvelles

Ça y est : le gouvernement du Canada a confirmé un financement de 3,8 millions de dollars destiné à renforcer l'accès aux soins dentaires au Québec, notamment grâce à un partenariat avec l'Université Laval. On fait le point.

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L'annonce a été faite ce 30 mars par le député libéral Jean-Yves Duclos, au nom de la ministre de la Santé fédérale, Marjorie Michel.

Cet investissement s'inscrit dans le cadre du Fonds d'accès à la santé buccodentaire (FASB), un programme complémentaire au Régime canadien de soins dentaires (RCSD) qui vise à lever les obstacles à l'accès aux soins pour les populations les plus vulnérables, notamment dans les milieux ruraux et éloignés.

Le financement annoncé se divise en trois volets qui visent à améliorer à la fois l’accès aux soins dentaires et la formation de la relève.

D’abord, plus de 2,3 M$ seront investis pour créer des stages en dentisterie sociale. Ceux-ci auront lieu dans un centre communautaire du centre-ville de Québec ainsi que dans une nouvelle clinique dentaire qui sera rénovée pour mieux desservir des régions mal desservies de la Rive-Sud et de la Beauce.

Ensuite, plus d’un million de dollars serviront à mettre sur pied un stage permettant aux personnes étudiantes en dentisterie de pratiquer directement dans des cabinets privés situés en régions sous-desservies autour de la capitale nationale.

Quelque 450 000 $ quant à eux, consacrés à soutenir la formation et à favoriser le recrutement de patientes et patients admissibles au programme dans les régions de Québec et de Lévis, notamment en couvrant une partie de leurs frais.

À l'échelle nationale, plus de 6 millions de Canadien.ne.s bénéficient désormais du RCSD.

Le Régime canadien de soins dentaires

Au Québec seulement, ce sont plus de 1,7 million de personnes qui sont couvert.e.s, et plus d'un million d'entre elles ont déjà reçu des soins auprès de prestataires participants, indique le gouvernement par communiqué. En moyenne, les membres du régime économisent près de 900 $ par année sur leurs soins dentaires.

Pour être admissible au RCSD, il faut :

  • Ne pas avoir accès à une assurance dentaire privée;
  • Avoir produit sa déclaration de revenus individuelle au Canada;
  • Avoir un revenu familial net ajusté inférieur à 90 000 $;
  • Être résident.e canadien.ne aux fins de l'impôt.

Les membres déjà inscrit.e.s doivent renouveler leur adhésion chaque année pour confirmer leur admissibilité. La période de renouvellement 2026 se déroule du 15 avril au 1er juin.

Pour en savoir plus ou présenter une demande, rends-toi sur c'est par ici..

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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Tu n'es peut-être plus admis au programme.

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