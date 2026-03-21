9 crédits d'impôt et prestations attendus dans les comptes des Québécois en avril 2026

Tu as peut-être de l'argent qui s'en vient, au grand bonheur de tes finances!

De l'argent canadien.

Plusieurs crédits d'impôt et prestations gouvernementales seront versés aux Québécois en avril 2026.

Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Avril 2026 s'annonce comme un mois bien garni côté finances pour des milliers de ménages québécois. Que tu sois à la retraite, parent, locataire ou personne vivant avec un handicap, tu pourrais avoir droit à un, voire plusieurs versements d'aides gouvernementales de l'Agence du revenu du Canada (ARC), Revenu Québec ou Retraite Québec.

À lire également : Une nouvelle aide fédérale permet de réclamer jusqu'à 50 000 $ sur l'achat d'une 1re maison

Les montants varient selon ta situation personnelle, ton revenu et les critères propres à chaque programme. Pour ne pas manquer un paiement, assure-toi d'avoir activé le dépôt direct dans ton espace Mon dossier. C'est plus rapide et bien plus fiable que le chèque par la poste.

Voici tout ce que tu dois savoir sur les versements prévus en avril 2026.

Régime de rentes du Québec (RRQ)

Chaque mois, les personnes qui ont cotisé au RRQ durant leur carrière reçoivent leur rente. En avril 2026, ce paiement mensuel atterrira comme d'habitude en fin de mois. Le montant auquel tu as droit dépend directement de l'âge auquel tu as commencé à toucher ta rente.

Montants mensuels maximaux :

  • Rente à 65 ans (montant de référence) : 1 507,65 $
  • Rente réclamée à 60 ans (réduite à 64 %) : 964,90 $
  • Rente retardée jusqu'à 72 ans (bonifiée à 158,8 %) : 2 394,15 $

Si tu travailles encore après 65 ans, sache que tu peux cesser de cotiser au RRQ, ce qui augmentera directement ton salaire net.

Date du versement : 30 avril

Tous les détails sur le Régime de rentes du Québec sont disponibles sur le site officiel.

Crédit d'impôt pour solidarité

Ce crédit provincial, administré par Revenu Québec, vient en aide aux ménages à revenu modeste ou moyen. Si tu fais partie des bénéficiaires pour la période 2025-2026, ton prochain versement arrive au début avril. La fréquence à laquelle tu le reçois dépend du total annuel qui t'a été accordé :

  • 240 $ ou moins : paiement unique effectué en juillet 2025
  • Entre 241 $ et 799 $ : versements aux trimestres
  • 800 $ et plus : versements mensuels jusqu'en juin 2026

Pour l'année d'imposition 2024, une personne seule doit avoir déclaré un revenu ne dépassant pas 63 259 $ pour être admissible.

Date du versement (de la somme trimestrielle et mensuelle) : 5 avril

Consulte les détails du crédit pour solidarité sur le site de Revenu Québec.

Il s'agit d'un versement non imposable fait tous les trois mois. Ce dernier aide les contribuables à faibles revenus ou modestes à récupérer la TPS ou la TVH payés lors de la dernière année d'imposition.

Le montant du crédit pour la TPS/TVH varie selon plusieurs facteurs, soit ton revenu net (si tu es célibataire) ou le revenu familial net (si tu es marié.e. ou as un conjoint ou une conjointe de fait) et si tu as des enfants de moins de 19 ans et que tu reçois l’allocation canadienne pour enfants.

Voici quelques exemples de montants maximaux basés sur l’année d’imposition 2024 :

  • 533 $ pour une personne seule;
  • 698 $ pour un couple (marié.e ou en union de fait);
  • 184 $ par enfant de moins de 19 ans.

Comme le crédit est versé en quatre fois égales, le paiement d’avril représente le quart de ton montant annuel. Pour une personne seule, ça signifie 133,25 $ par versement; pour un couple, 174,50 $; et 46 $ de plus par enfant à charge.

Le montant réduit progressivement en fonction de tes revenus annuels.

Exemple : si tu es célibataire et que tu gagnes 50 000 $, l’excédent est de 5 000 $ (50 000 $ - 45 000 $). La réduction est donc de 5 % × 5 000 $ = 250 $. Tu recevrais 283 $ sur un an au lieu des 533 $ maximum.

Pour un couple avec un revenu de 55 000 $, l’excédent est de 9 479 $ (55 000 $ - 45 521 $), ce qui entraîne une réduction d’environ 474 $. Le couple recevrait environ 224 $ au lieu de 698 $.

Date du versement : 2 avril 2026

À noter que ce versement est le dernier basé sur ta déclaration de revenus de 2024. Le prochain, prévu en juillet, sera plutôt calculé selon tes revenus de 2025.

Pour plus d'information, c'est par ici.

Pension de la Sécurité de la vieillesse (SV)

En avril, les personnes âgées de 65 ans et plus qui ont habité suffisamment longtemps au Canada toucheront leur pension fédérale mensuelle. Cette aide est distincte du RRQ — elle ne repose pas sur les cotisations professionnelles, mais bien sur les années de résidence au pays.

Pour le trimestre d'avril à juin 2026, le gouvernement a annoncé une hausse de 0,1 %.

Montants maximaux pour avril 2026 :

  • 65 à 74 ans : jusqu'à 743,05 $/mois (revenu 2024 inférieur à 148 451 $)
  • 75 ans et plus : jusqu'à 817,37 $/mois (revenu 2024 inférieur à 154 196 $)

Tu peux suivre tes versements à tout moment via Mon dossier Service Canada ou le portail de Revenu Québec.

Date du versement : 28 avril

En savoir plus sur la pension de la Sécurité de la vieillesse.

Régime canadien de soins dentaires (RCSD)

Le Régime canadien de soins dentaires continue de rembourser une portion des dépenses dentaires engagées par les ménages canadiens dont le revenu annuel est inférieur à 90 000 $. Si tu es inscrit.e au programme, chaque réclamation est traitée individuellement — il n'existe donc pas de date de versement fixe dans le calendrier.

Le calcul du remboursement s'appuie sur trois facteurs : le montant réellement déboursé, le barème tarifaire officiel du RCSD, et ton revenu familial net ajusté. Le code unique transmis à ton inscription sert à identifier ton dossier à chaque demande.

Toutes les informations sur le Régime canadien de soins dentaires sont disponibles ici.

Allocation canadienne pour enfants (ACE)

En avril, les parents d'enfants de moins de 18 ans recevront leur versement mensuel de l'ACE. Cette prestation fédérale non imposable aide les familles à couvrir les dépenses courantes liées à l'éducation et à l'entretien des enfants.

Pour un revenu familial net inférieur à 37 487 $, les montants maximaux sont les suivants :

  • Enfant de 0 à 5 ans : jusqu'à 666,41 $/mois (7 997 $/an)
  • Enfant de 6 à 17 ans : jusqu'à 562,33 $/mois (6 748 $/an)

À noter : à partir de juillet 2026, l'ARC recalculera automatiquement les paiements en fonction des revenus déclarés pour 2025. C'est une bonne raison de produire ta déclaration le plus tôt possible.

En situation de garde partagée à 40/60, chaque parent reçoit 50 % du montant calculé selon son propre revenu.

Date du versement : 20 avril

Découvre comment l'ARC calcule le montant de l'ACE.

Prestation canadienne pour personnes handicapées (PCPH)

La PCPH s'adresse aux personnes en situation de handicap âgées de 18 à 64 ans dont le crédit d'impôt pour personnes handicapées a été approuvé par l'ARC. En avril 2026, les bénéficiaires admissibles recevront leur paiement mensuel.

Pour y avoir accès, il faut avoir produit sa déclaration de revenus 2024 et être résident.e légal.e du Canada.

La prestation peut atteindre 2 400 $ par année (environ 200 $ par mois), et son montant est indexé en fonction de l'inflation. Voici les seuils de revenus à respecter pour toucher la totalité du montant :

  • Personne seule : revenu familial net inférieur à 33 000 $
  • Couple : revenu familial net inférieur à 46 500 $

Une portion des revenus d'emploi est exclue du calcul (10 000 $ pour une personne seule; 14 000 $ pour un couple), ce qui permet à certains travailleur.se.s de rester admissibles.

Date du versement : 16 avril

Tous les renseignements sur la PCPH sont disponibles sur canada.ca.

Allocation famille

L'inscription d'un enfant à l'Allocation famille se fait automatiquement lorsqu'il est inscrit auprès du Directeur de l’état civil. Si tu as adopté un enfant, que tu viens de recevoir la citoyenneté ou que tu viens d'immigrer dans la Belle Province, une demande spécifique est requise.

Toutes les familles ayant des enfants à charge de moins de 18 ans et vivant sous le même toit sont admissibles à ce soutien financier, à condition d'avoir fourni tes déclarations de revenus.

Montant : entre 1 221 $ et 3 068 $ par enfant, selon le revenu familial.

Dates de versement : 1er avril pour le trimestre comprenant avril, mai et juin. Il est possible de recevoir une somme tous les mois. Il faut toutefois en faire la demande.

Pour plus d'informations, c'est par ici.

Allocation-logement

Si une trop grande part de tes revenus part dans le loyer chaque mois, l'Allocation-logement de Revenu Québec pourrait t'offrir un coup de pouce bienvenu en avril. Ce programme cible deux groupes : les personnes seules de 50 ans et plus, et les familles monoparentales avec au moins un enfant à charge.

Revenus annuels maximaux pour être admissible :

  • Personne seule de 50 ans et plus : 22 900 $
  • Famille monoparentale avec 1 ou 2 enfants : 39 500 $
  • Famille monoparentale avec 3 enfants et plus : 45 500 $

Le montant mensuel accordé est calculé selon la proportion du revenu consacrée au loyer : 100 $ si cette part se situe entre 30 % et 49 %; 150 $ entre 50 % et 79 %; et 170 $ si 80 % ou plus du revenu servent à payer le loyer.

Si tu n'as pas encore fait de demande, une demande rétroactive est possible. Et rappelle-toi : l'allocation est calculée automatiquement lors du traitement de ta déclaration de revenus annuelle.

Date du versement : durant les cinq premiers jours ouvrables d'avril.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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