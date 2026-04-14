Voici 7 crédits d'impôt et prestations gouvernementales versés aux Québécois en mai 2026
Ça fait toujours du bien au portefeuille! 🤑
En mai, des milliers de ménages québécois pourraient voir un — ou plusieurs — dépôt s'ajouter à leur compte. Que tu sois parent, aîné.e, locataire ou en situation de handicap, certains crédits d'impôt et prestations gouvernementales te visent directement, qu'ils soient administrés par l'Agence du revenu du Canada (ARC), Revenu Québec ou Retraite Québec.
À lire également : J'ai fait mes propres impôts cette année et voici ce que j'ai appris à la dure
Les montants versés varient selon ton profil, ton revenu et les règles propres à chaque programme.
Pour les recevoir le plus rapidement possible, assure-toi que le dépôt direct est activé dans ton compte Mon dossier — c'est de loin la façon la plus efficace de toucher ces sommes.
Voici un tour d'horizon des versements à garder à l'œil en mai.
Allocation canadienne pour enfants (ACE)
Chaque mois, les parents d'enfants de moins de 18 ans reçoivent un versement de l'ACE. Cette prestation fédérale entièrement non imposable est conçue pour alléger les dépenses familiales courantes : vêtements, nourriture, activités, fournitures scolaires, etc.
Montants mensuels maximaux pour un revenu familial net sous 37 487 $ :
- Enfant de 0 à 5 ans : jusqu'à 666,41 $/mois (soit 7 997 $ par an)
- Enfant de 6 à 17 ans : jusqu'à 562,33 $/mois (soit 6 748 $ par an)
En cas de garde partagée à raison de 40/60, chaque parent.e reçoit 50 % du montant calculé d'après son propre revenu. À noter : à partir de juillet 2026, l'ARC ajustera les paiements en fonction des revenus déclarés pour 2025. Produire ta déclaration rapidement peut donc avoir un effet direct sur le montant que tu touches.
Date du versement : 20 mai
Pension de la Sécurité de la vieillesse (SV)
Les personnes de 65 ans et plus ayant résidé suffisamment longtemps au Canada reçoivent chaque mois leur pension fédérale de la Sécurité de la vieillesse. Contrairement au RRQ, ce programme n'est pas lié à des cotisations professionnelles : il repose sur les années de résidence au pays.
Pour le trimestre d'avril à juin 2026, une indexation de 0,1 % a été appliquée aux montants.
Montants mensuels maximaux :
- 65 à 74 ans : jusqu'à 743,05 $ (pour un revenu 2024 inférieur à 148 451 $)
- 75 ans et plus : jusqu'à 817,37 $ (pour un revenu 2024 inférieur à 154 196 $)
Pour faire le suivi de tes versements en temps réel, connecte-toi à ton compte Mon dossier.
Date de versement : 27 mai
En apprendre davantage sur la pension de la Sécurité de la vieillesse.
Régime de rentes du Québec (RRQ)
Les personnes qui ont cotisé au RRQ pendant leur vie active reçoivent chaque mois leur rente de retraite. Le montant est directement lié à l'âge auquel tu as commencé à la percevoir.
Montants mensuels maximaux selon l'âge de la demande :
- 65 ans (montant de référence) : 1 507,65 $
- À partir de 60 ans (montant réduit à 64 %) : 964,90 $
- À partir de 72 ans (montant bonifié à 158,8 %) : 2 394,15 $
Toujours actif.ve après 65 ans? Il est possible de cesser de cotiser au RRQ, ce qui se traduit directement par une hausse de ton salaire net mensuel.
Date de versement : 29 mai
Prestation canadienne pour personnes handicapées (PCPH)
Ce paiement mensuel fédéral s'adresse aux personnes en situation de handicap âgées de 18 à 64 ans dont le crédit d'impôt pour personnes handicapées a été approuvé par l'ARC. Pour être admissible, tu dois également avoir produit ta déclaration de revenus 2024 et être résident.e légal.e du Canada.
La prestation peut atteindre 2 400 $ par année — environ 200 $ par mois — et son montant est indexé à l'inflation. Pour toucher le plein montant, le revenu familial net doit se situer sous :
- 33 000 $ pour une personne seule
- 46 500 $ pour un couple
Une exemption s'applique pour les revenus d'emploi : 10 000 $ sont exclus du calcul pour une personne seule (14 000 $ pour un couple), ce qui permet à certaines personnes en emploi de demeurer admissibles.
Date de versement : 21 mai
Crédit d'impôt pour la solidarité
Ce crédit provincial, administré par Revenu Québec, vient appuyer les ménages à revenus faibles ou modestes. Si tu en es bénéficiaire pour la période 2025-2026, un versement pourrait être en route ce mois-ci. La fréquence des paiements varie selon le montant annuel total auquel tu as droit :
- 240 $ ou moins : paiement unique, versé en juillet 2025
- De 241 $ à 799 $ : paiements trimestriels, le dernier était en avril
- 800 $ et plus : paiements mensuels jusqu'en juin 2026
Pour l'année d'imposition 2024, une personne seule doit avoir déclaré un revenu ne dépassant pas 63 259 $ pour être admissible.
Date de versement : 5 mai
Consulte les détails du crédit pour solidarité sur le site de Revenu Québec.
Allocation-logement
Si une trop grande partie de tes revenus part dans le loyer, l'Allocation-logement de Revenu Québec pourrait faire une différence dans ton budget ce mois-ci. Ce programme provincial cible deux groupes précis : les personnes seules de 50 ans et plus, et les familles monoparentales ayant au moins un enfant à charge.
Revenus annuels maximaux pour être admissible :
- Personne seule de 50 ans et plus : 22 900 $
- Famille monoparentale avec 1 ou 2 enfants : 39 500 $
- Famille monoparentale avec 3 enfants et plus : 45 500 $
Le montant mensuel accordé dépend de la proportion de tes revenus consacrée au loyer :
- 100 $/mois si tu y alloues entre 30 % et 49 % de tes revenus
- 150 $/mois entre 50 % et 79 %
- 170 $/mois si 80 % ou plus de tes revenus servent à payer ton logement
Si tu n'as pas encore fait de demande, sache qu'une demande rétroactive reste possible. Le montant est aussi calculé automatiquement lors du traitement de ta déclaration de revenus annuelle.
Une fois la demande acceptée, l’Allocation-logement est versée par dépôt direct ou par chèque, selon le mode choisi. La fréquence des versements varie en fonction du montant total accordé.
Pour en savoir plus sur l’Allocation-logement, c’est par ici.
Régime canadien de soins dentaires (RCSD)
Le RCSD rembourse une partie des frais dentaires pour les ménages canadiens dont le revenu annuel est inférieur à 90 000 $. Ce programme fonctionne différemment des autres : il n'y a pas de date de versement fixe. Chaque réclamation est traitée individuellement, au moment où elle est soumise.
Trois éléments entrent en ligne de compte pour déterminer le montant du remboursement : les frais réellement engagés, le barème tarifaire officiel du RCSD, et ton revenu familial net ajusté. Le code unique reçu lors de ton inscription sert à identifier ton dossier à chaque demande.
La date du versement dépend du moment que tu as soumis ta demande.
Toutes les informations sur le Régime canadien de soins dentaires.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
- Voici le revenu à ne pas dépasser pour éviter de payer de l’impôt au Québec en 2026 ›
- J'ai fait mes propres impôts cette année et voici ce que j'ai appris à la dure ›
- Un expert propose 6 choses à faire pour augmenter ton remboursement d’impôt cette année ›
- Nouvelles tranches de revenu au Canada : Voici combien d'impôts tu paieras cette année ›
- Les nouvelles tranches de revenu pour tes impôts au fédéral pour 2026 sont dévoilées ›
- Impôts : Voici tout ce que tu dois savoir pour tes déclarations de revenus au Québec ›
- 7 choses à savoir sur le budget 2026-2027 du Québec ›
- Voici quand tu recevras ton remboursement d’impôt en 2026 selon le gouvernement ›
- Voici les nouvelles tranches de revenu pour tes impôts de 2026 au Québec ›
- Voici les nouvelles tranches de revenu pour tes impôts de 2026 au Québec ›
- Hausses d’impôts en 2026 : Voici pourquoi les Québécois vont en payer plus cette année ›