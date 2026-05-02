Allocation canadienne pour enfants : ​Voici quand tu recevras jusqu'à 666 $ ce mois-ci

Une aide financière qui peut faire du bien au portefeuille des familles.

De l'argent canadien.​

Le versement de l'allocation canadienne pour enfants (ACE) de mai prévoit jusqu'à 666 $ pour les familles québécoises.

Gabriel Vergani | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Si tu as des enfants à charge, guette ton compte bancaire : le versement de mai de l'allocation canadienne pour enfants (ACE), administrée par l'Agence du revenu du Canada (ARC), est prévu plus tard ce mois-ci,

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Malgré la hausse du salaire minimum au Québec, la hausse du coût de la vie fait mal pour plusieurs personnes. L'ACE vient donc t'aider un peu pour subvenir à tes besoins et à ceux de ta famille.

Pas besoin de faire une démarche chaque mois : dès que tu es inscrit.e, les paiements se font automatiquement. L'inscription se fait généralement lors de la déclaration de naissance, mais tu peux aussi t'inscrire en tout temps via Mon dossier de l'ARC.

Pourquoi s'assurer d'être enregistré.e? Selon une analyse récente de la Chaire de recherche en fiscalité et finances publiques de l'Université de Sherbrooke, élever un enfant représente une dépense totale d'environ 400 000 $. Autant profiter de toutes les aides auxquelles tu as droit.

Les montants auxquels tu as droit en mai 2026

Les paiements sont calculés selon le revenu net familial déclaré pour l'année 2024. Si ton revenu est inférieur à 37 487 $, tu as accès aux montants maximaux :

  • Enfant de moins de 6 ans : jusqu'à 666,41 $ par mois (7 997 $ annuellement)
  • Enfant de 6 à 17 ans : jusqu'à 562,33 $ par mois (6 748 $ annuellement)

Si ton revenu dépasse ce seuil, ta prestation est réduite progressivement, mais ça ne veut pas dire que tu ne reçois rien du tout. Beaucoup de familles à revenu moyen ou élevé ont quand même droit à une portion de l'ACE.

En cas de garde partagée, où chaque parent assume au moins 40 % du temps de garde, chacun.e reçoit 50 % du montant calculé selon sa propre situation financière.

Petit détail à noter : si le montant annuel estimé pour ton foyer est inférieur à 240 $, l'ARC regroupe tous les versements en un seul dépôt envoyé en juillet 2025.

En mai, le versement est prévu le 20 mai.

Une hausse des montants à partir de juillet 2026

Bonne nouvelle pour les familles : dès juillet prochain, l'ARC recalculera les prestations en tenant compte des revenus déclarés pour l'année 2025. Le montant maximal pour un enfant de moins de 6 ans passera alors à 679,75 $ par mois, tandis que celui pour les 6 à 17 ans demeurera à 562,33 $ par mois.

C'est une raison de plus de t'assurer d'avoir produit ta déclaration de revenus 2025 dans les meilleurs délais, puisque ça permettra au fisc d'ajuster ton paiement en ta faveur dès l'été.

Pour tous les détails sur l'allocation canadienne pour enfants, consulte le site officiel du gouvernement du Canada.

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Québec Canada Argent
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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