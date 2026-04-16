6 crédits d’impôt et prestations que les célibataires du Québec peuvent toucher en mai 2026

Des versements qui pourraient faire une vraie différence dans ton budget du mois. 💰

De l’argent canadien dans un porte-feuille.

6 crédits d’impôt et prestations que les célibataires du Québec peuvent toucher en mai 2026

Mike Clegg | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Vivre seul.e au Québec, c’est aussi jongler avec un ensemble de prestations et de crédits d’impôt qui passent souvent sous le radar. Pourtant, plusieurs versements de l’Agence du revenu du Canada (ARC), de Revenu Québec et de Retraite Québec s’adressent directement à ces personnes, qu’elles soient actives sur le marché du travail, à la retraite ou en situation de handicap.

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Pour rappel, le gouvernement te considère comme célibataire si tu ne partages pas ton domicile avec un.e conjoint.e de fait. Cette définition s’applique aussi aux personnes séparées, divorcées ou veuves qui vivent seules ou avec leurs enfants seulement.

Pour t’assurer que tes versements arrivent sans retard, confirme que le dépôt direct est bien activé dans Mon dossier de l’ARC ainsi que dans ton espace personnel sur Revenu Québec.

À noter : le crédit d’impôt pour solidarité sera déposé dans les comptes admissibles autour du 5 mai. Voici les six autres prestations à surveiller tout au long du mois.

Allocation-logement

Si une part trop importante de tes revenus est engloutie par ton loyer, l’Allocation-logement de Revenu Québec peut contribuer à alléger la facture. Le programme cible surtout les personnes seules âgées de 50 ans et plus, ainsi que les parents monoparentaux, sous réserve de certains plafonds de revenus.

Le montant mensuel accordé dépend de la portion de ton revenu consacrée au logement :

  • De 30 % à 49 % : 100 $/mois
  • De 50 % à 79 % : 150 $/mois
  • 80 % et plus : 170 $/mois

Si tu n’as pas encore présenté de demande, sache qu’une inscription rétroactive est possible. Le calcul s’effectue automatiquement au moment du traitement de ta déclaration de revenus annuelle.

Date du versement : dans les cinq premiers jours ouvrables de mai.

Prime au travail

Ce crédit d’impôt remboursable du gouvernement québécois encourage les personnes seules et les familles monoparentales qui reçoivent de l’aide sociale à retourner sur le marché de l’emploi.

Pour être admissible, tu dois avoir déclaré au moins 2 400 $ de revenus d’emploi pour l’année fiscale précédente. Jusqu’en juin prochain, ce sont tes revenus de 2025 qui servent de base de calcul.

Une personne seule peut recevoir jusqu’à 1 152 $ par année, et un parent monoparental jusqu’à 2 980 $. Concrètement, le montant mensuel de base peut atteindre 248,33 $, auquel peut s’ajouter un boni mensuel pouvant aller jusqu’à 200 $ pendant 12 mois consécutifs au maximum.

Quelques conditions à connaître : les personnes seules aux études à temps plein sont généralement exclues (sauf si elles ont un enfant à charge), et la prestation prend fin si ton revenu annuel dépasse 23 857 $ pour une personne seule ou 42 136 $ pour une famille monoparentale.

Date du versement : au plus tard le 15 mai (si tu as demandé des versements anticipés)

En savoir plus sur la prime au travail sur Revenu Québec.

Prestation canadienne pour personnes handicapées (PCPH)

Tu as entre 18 et 64 ans et tu vis avec un handicap? La PCPH peut venir compléter tes revenus en mai. Pour y avoir droit, le crédit d’impôt pour personnes handicapées doit avoir été approuvé par l’ARC et ta déclaration de revenus 2024 doit être soumise.

La prestation peut atteindre 2 400 $ par année (environ 200 $/mois), avec une indexation à l’inflation. Pour une personne seule, le revenu familial net doit être inférieur à 33 000 $. Bonne nouvelle : les premiers 10 000 $ de revenus d’emploi sont exclus du calcul.

Date du versement : 21 mai

Toutes les informations sur la PCPH sur canada.ca.

Pension de la Sécurité de la vieillesse (SV)

Pour les personnes seules de 65 ans et plus, la pension fédérale de la Sécurité de la vieillesse représente un soutien financier mensuel non négligeable. Son calcul repose sur les années de résidence au Canada — sans tenir compte des cotisations au travail.

Les montants maximaux en vigueur pour le trimestre d’avril à juin 2026 (après indexation de 0,1 %) sont les suivants :

  • 65 à 74 ans : jusqu’à 743,05 $/mois (revenu 2024 inférieur à 148 451 $)
  • 75 ans et plus : jusqu’à 817,37 $/mois (revenu 2024 inférieur à 154 196 $)

Date du versement : 27 mai

En savoir plus sur la pension de la SV sur canada.ca.

Régime de rentes du Québec (RRQ)

Les cotisations versées tout au long de ta vie active alimentent une rente qui t’appartient entièrement, peu importe ta situation familiale. Le versement de mai arrive en toute fin de mois.

Montants mensuels maximaux :

  • Rente à 65 ans : 1 507,65 $
  • Rente réclamée à 60 ans (réduite) : 964,90 $
  • Rente retardée à 72 ans (bonifiée) : 2 394,15 $

Tu travailles encore tout en percevant ta rente après 65 ans? Tu as la possibilité de cesser de cotiser, ce qui se traduira directement par une hausse de ton salaire net.

Date du versement : 29 mai

Tous les détails sur le RRQ sur le site officiel.

Allocation canadienne pour enfants (ACE)

Chaque mois, les parents d’enfants de moins de 18 ans reçoivent un versement de l’ACE. Cette prestation fédérale entièrement non imposable est conçue pour alléger les dépenses familiales courantes : vêtements, nourriture, activités, fournitures scolaires, etc.

Montants mensuels maximaux pour un revenu familial net sous 37 487 $ :

  • Enfant de 0 à 5 ans : jusqu’à 666,41 $/mois (soit 7 997 $ par an)
  • Enfant de 6 à 17 ans : jusqu’à 562,33 $/mois (soit 6 748 $ par an)

En cas de garde partagée à raison de 40/60, chaque parent.e reçoit 50 % du montant calculé d’après son propre revenu.

À noter : à partir de juillet 2026, l’ARC ajustera les paiements en fonction des revenus déclarés pour 2025. Produire ta déclaration rapidement peut donc avoir un effet direct sur le montant que tu touches.

Date du versement : 20 mai

Comprends comment l’ARC calcule ton ACE.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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