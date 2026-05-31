Cette ville pleine de charme à 3 h de Montréal ressemble à un mini voyage en Europe

Une escapade pour deux, tout près du Québec!

Un trolley dans une rue historique. Droite : une personne debout près d’une cabine téléphonique rouge.

Une belle petite ville à visiter en Ontario.

Chon Kit Leong | Dreamstime, @yashi_singh_bish | Instagram
Éditrice Junior

Histoire de t’offrir un petit voyage aux airs d’Europe sans vider ton compte en banque pour un billet d’avion, cette ville ontarienne pourrait bien te donner l’impression de traverser l’Atlantique… sans quitter le pays. Avec ses vues scintillantes sur le lac Ontario, son centre-ville charmant et ses bâtiments historiques en pierre, Kingston a tout pour te faire décrocher du quotidien le temps d’un road trip à partir du Québec.

À lire également : Ce petit village ontarien aux rues pavées donne l’impression d’un voyage en Europe

Cette destination remplie d’histoire, de cachet et de petits coins parfaits pour flâner est surnommée la « ville du calcaire », et est reconnue pour ses rues bordées de bâtiments en pierre qui lui donnent un charme presque européen.

Selon la Ville de Kingston, les colons européens sont arrivés dans la région dès les années 1600 et, avec son apparence d'époque, c’est le genre d’endroit qui se prête autant à une escapade romantique qu’à un week-end entre ami.e.s.


Tu peux monter à bord d’un trolley tour, visiter l’ancien pénitencier, partir en croisière sur l’eau, explorer des galeries et musées ou même te laisser tenter par une marche hantée si tu aimes ajouter une petite dose de frissons à ton voyage.


Côté bouffe, Kingston a aussi de quoi te faire saliver. Tu peux prendre un verre dans un pub historique, goûter à des plats frais de type farm-to-table ou bruncher avec une vue sur l’eau. Quand il fait beau, un gelato à la main pendant une balade au bord du lac, ça sonne pas mal comme des vacances, non?

L’été, Kingston offre une tonne de petits plaisirs avec ses marchés, ses soirées cinéma sous les étoiles, ses terrasses et ses promenades au bord de l’eau.

Alors, si tu as envie d’un voyage dépaysant sans sortir ton passeport, cette ville historique près du Québec pourrait bien te donner ta dose de charme européen.

Site Internet de Visit Kingston

* Ceci est une adaptation de l'article « This beautiful lakeside city in Ontario is like a mini trip to Europe, according to readers », qui a été publié à l'origine par Madeline Forsyth sur Narcity.

From Your Site Articles
road trip ontario road trip près du québec voyage au québec
Québec Canada Voyage
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

Virement unique allant jusqu'à 200$ : Revenu Québec révèle un détail important sur la date

Ça va t'éviter de paniquer en regardant ton compte de banque. 👀💰

Qui sont les femmes et copines des joueurs des Canadiens de Montréal en 2026?

De la femme du capitaine à la mannequin québécoise : tout sur les amoureuses du Tricolore. 💙🤍❤️

Ce village bordé par le fleuve est l’une des plus belles escapades à faire au Québec cet été

Une destination digne d'un roman à l'eau de rose. 😍

Le gouvernement du Québec embauche à Montréal avec un sec.5 et paye jusqu'à 67 716 $/an

Avec 20 jours de vacances (en plus des fériés) après un an!

Fête des Pères : 11 trouvailles à moins de 66 $ sur Amazon qui font des cadeaux parfaits

C'est le temps de gâter les papas!

Quel est le salaire d'un arbitre de la LNH en 2026? Voici combien ça gagne vraiment

Tout le monde connaît le salaire de Suzuki, mais celui de l'arbitre à qui tu cries « t'es aveugle! » est pas mal non plus! 🤑

17 trouvailles des plus inattendues que tu peux dénicher au Dollarama

Certains de ces items risquent sérieusement de te surprendre.

Voici le salaire des 10 « big boss » les mieux payés des sociétés d'État au Québec en 2026

Hydro-Québec, la Caisse, la SAQ, la SQDC : tous gagnent beaucoup de bidous. 🤯

Ces aînées font du contenu sur le CH et ça devient viral tellement c'est cute (VIDÉOS)

« Il a un grand front, il doit être intelligent... » 💯🫶

Ces 2 restos du Québec sont parmi les 10 meilleurs en Amérique du Nord et ça donne faim

Tu sais où aller pour ta prochaine date!