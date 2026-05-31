Cette ville pleine de charme à 3 h de Montréal ressemble à un mini voyage en Europe
Une escapade pour deux, tout près du Québec!
Histoire de t’offrir un petit voyage aux airs d’Europe sans vider ton compte en banque pour un billet d’avion, cette ville ontarienne pourrait bien te donner l’impression de traverser l’Atlantique… sans quitter le pays. Avec ses vues scintillantes sur le lac Ontario, son centre-ville charmant et ses bâtiments historiques en pierre, Kingston a tout pour te faire décrocher du quotidien le temps d’un road trip à partir du Québec.
À lire également : Ce petit village ontarien aux rues pavées donne l’impression d’un voyage en Europe
Cette destination remplie d’histoire, de cachet et de petits coins parfaits pour flâner est surnommée la « ville du calcaire », et est reconnue pour ses rues bordées de bâtiments en pierre qui lui donnent un charme presque européen.
Selon la Ville de Kingston, les colons européens sont arrivés dans la région dès les années 1600 et, avec son apparence d'époque, c’est le genre d’endroit qui se prête autant à une escapade romantique qu’à un week-end entre ami.e.s.
Tu peux monter à bord d’un trolley tour, visiter l’ancien pénitencier, partir en croisière sur l’eau, explorer des galeries et musées ou même te laisser tenter par une marche hantée si tu aimes ajouter une petite dose de frissons à ton voyage.
Côté bouffe, Kingston a aussi de quoi te faire saliver. Tu peux prendre un verre dans un pub historique, goûter à des plats frais de type farm-to-table ou bruncher avec une vue sur l’eau. Quand il fait beau, un gelato à la main pendant une balade au bord du lac, ça sonne pas mal comme des vacances, non?
L’été, Kingston offre une tonne de petits plaisirs avec ses marchés, ses soirées cinéma sous les étoiles, ses terrasses et ses promenades au bord de l’eau.
Alors, si tu as envie d’un voyage dépaysant sans sortir ton passeport, cette ville historique près du Québec pourrait bien te donner ta dose de charme européen.
Site Internet de Visit Kingston
* Ceci est une adaptation de l'article « This beautiful lakeside city in Ontario is like a mini trip to Europe, according to readers », qui a été publié à l'origine par Madeline Forsyth sur Narcity.