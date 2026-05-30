Ces 2 restos du Québec sont parmi les 10 meilleurs en Amérique du Nord et ça donne faim
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Le Québec continue de faire sa marque parmi les meilleures tables du continent. Dans le classement des North America’s 50 Best Restaurants 2026, deux restaurants québécois figurent parmi le top 10 des établissements les plus réputés en Amérique du Nord, et trois autres figurent également dans la liste.
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Cette année, c'est le restaurant montréalais Mon Lapin qui signe la meilleure performance québécoise en se classant au 5e rang du palmarès. L'établissement, déjà reconnu parmi l'élite culinaire nord-américaine, occupait la deuxième place en 2025 et demeure ainsi l'une des adresses les plus influentes du continent.
Québec n'est pas en reste. Tanière3, qui s'est illustré ces dernières années grâce à son approche immersive et à son menu mettant en valeur le terroir local, notamment grâce à ses deux étoiles Michelin, passe de la 5e à la 9e position. De son côté, Le Violon poursuit son ascension en décrochant le 15e rang après avoir occupé le 29e rang l'année dernière.
Pour ce qui est du reste du classement, Beba, à Montréal, arrive au 27e échelon, tandis que Sabayon (une étoile Michelin) se classe au 34e rang. Ensemble, ces établissements contribuent à renforcer la réputation du Québec auprès des passionné.e.s de gastronomie du monde entier.
Le palmarès 2026 est dominé par plusieurs grandes destinations culinaires américaines, mais la présence de cinq restaurants québécois parmi les 50 meilleurs démontre que la province continue de rivaliser avec des villes comme New York, Chicago et Washington, D.C.
Le top 10 du North America’s 50 Best Restaurants 2026 :
- Smyth — Chicago, États-Unis
- Eight — Calgary, Alberta
- Restaurant Pearl Morissette — Lincoln, Ontario
- Dakar NOLA — La Nouvelle-Orléans, États-Unis
- Mon Lapin — Montréal, Québec
- Albi — Washington D.C., États-Unis
- Atomix — New York, États-Unis
- Quetzal — Toronto, Ontario
- Tanière3 — Québec, Québec
- César — New York, États-Unis
Voici les restaurants québécois du North America’s 50 Best Restaurants 2026 :
Mon Lapin - 5e place
Adresse : 150, rue Saint-Zotique E., Montréal, QC
Tanière3 — 9e place
Adresse : 7, rue du Don-de-Dieu, Québec, QC
Le Violon — 15e place
Adresse : 4720, rue Marquette, Montréal, QC
Beba — 27e place
Adresse : 3900, rue Éthel, Montréal, QC
Sabayon — 34e place
Adresse : 2194, rue Centre, Montréal, QC
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