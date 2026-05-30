Ces 2 restos du Québec sont parmi les 10 meilleurs en Amérique du Nord et ça donne faim

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Une personne devant un repas du Beba. Droite : Des plat du restaurant Le Violon.

Deux restaurants du Québec sont reconnus en Amérique du Nord.

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Éditrice Junior

Le Québec continue de faire sa marque parmi les meilleures tables du continent. Dans le classement des North America’s 50 Best Restaurants 2026, deux restaurants québécois figurent parmi le top 10 des établissements les plus réputés en Amérique du Nord, et trois autres figurent également dans la liste.

À lire également : 23 des meilleurs restos abordables au Québec à booker en 2026

Cette année, c'est le restaurant montréalais Mon Lapin qui signe la meilleure performance québécoise en se classant au 5e rang du palmarès. L'établissement, déjà reconnu parmi l'élite culinaire nord-américaine, occupait la deuxième place en 2025 et demeure ainsi l'une des adresses les plus influentes du continent.
Québec n'est pas en reste. Tanière3, qui s'est illustré ces dernières années grâce à son approche immersive et à son menu mettant en valeur le terroir local, notamment grâce à ses deux étoiles Michelin, passe de la 5e à la 9e position. De son côté, Le Violon poursuit son ascension en décrochant le 15e rang après avoir occupé le 29e rang l'année dernière.
Pour ce qui est du reste du classement, Beba, à Montréal, arrive au 27e échelon, tandis que Sabayon (une étoile Michelin) se classe au 34e rang. Ensemble, ces établissements contribuent à renforcer la réputation du Québec auprès des passionné.e.s de gastronomie du monde entier.
Le palmarès 2026 est dominé par plusieurs grandes destinations culinaires américaines, mais la présence de cinq restaurants québécois parmi les 50 meilleurs démontre que la province continue de rivaliser avec des villes comme New York, Chicago et Washington, D.C.

Le top 10 du North America’s 50 Best Restaurants 2026 :

  1. Smyth — Chicago, États-Unis
  2. Eight — Calgary, Alberta
  3. Restaurant Pearl Morissette — Lincoln, Ontario
  4. Dakar NOLA — La Nouvelle-Orléans, États-Unis
  5. Mon Lapin — Montréal, Québec
  6. Albi — Washington D.C., États-Unis
  7. Atomix — New York, États-Unis
  8. Quetzal — Toronto, Ontario
  9. Tanière3 — Québec, Québec
  10. César — New York, États-Unis

Voici les restaurants québécois du North America’s 50 Best Restaurants 2026 :

Mon Lapin - 5e place

Adresse : 150, rue Saint-Zotique E., Montréal, QC

Site Internet de Vin mon lapin

Tanière3 — 9e place

Adresse : 7, rue du Don-de-Dieu, Québec, QC

Site Internet du Tanière3

Le Violon  — 15e place

Adresse : 4720, rue Marquette, Montréal, QC

Site Internet du Restaurant Le Violon

Beba — 27e place

Adresse : 3900, rue Éthel, Montréal, QC

Site Internet du Restaurant Beba

Sabayon — 34e place

Adresse : 2194, rue Centre, Montréal, QC

Site Internet du Sabayon

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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