17 trouvailles des plus inattendues que tu peux dénicher au Dollarama
Certains de ces items risquent sérieusement de te surprendre.
Il y a des endroits où il devient presque impossible de repartir les mains vides, même quand on avait zéro intention de magasiner. Dollarama fait clairement partie de cette catégorie avec ses rangées remplies de nouveautés, d’objets utiles et de produits qu’on ne pensait jamais retrouver là.
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À chaque passage, il semble y avoir quelque chose de nouveau qui attire l’attention. Ça peut être un gadget un peu absurde, un item inspiré d’une tendance populaire ou encore un produit étonnamment utile pour le prix. Et même quand on croit avoir déjà fait le tour du magasin des dizaines de fois, certaines découvertes cachées réussissent encore à surprendre.
C’est d’ailleurs ce qui rend les virées dans cette chaîne aussi imprévisibles et excitantes. On entre pour acheter un article précis, puis on finit par ralentir dans chaque allée pour regarder des trouvailles qu’on n’était pas du tout venu chercher au départ. Entre les objets déco, les accessoires pratiques et les produits complètement inusités, les tablettes changent constamment et donnent presque l’impression d’une chasse au trésor à petit prix. En plus, l’inventaire peut varier énormément d’une succursale à l’autre, ce qui fait qu’on ne sait jamais vraiment sur quoi on va tomber pendant une visite.
Voici donc 17 découvertes inattendues qui pourraient bien attirer ton attention pendant une prochaine séance de magasinage.
Condoms Durex
Condoms Durex en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 3 $
Trouver des condoms au Dollarama peut quand même créer un petit effet de surprise, surtout quand les paquets se retrouvent entre des crèmes, des produits de beauté ou même des vêtements. Ce n’est pas nécessairement la bannière à laquelle on pense en premier lorsqu’on cherche ce type de protection, ce qui rend la découverte encore plus inattendue. Des paquets de trois condoms Durex Sensi-Mince sont offerts sur les tablettes pour 1 $ l’unité, une option qui peut dépanner même si les formats plus gros en pharmacie demeurent généralement plus avantageux.
Sous-vêtements en dentelle
Sous vêtements en dentelle en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 2,50 $
Même si la section vêtements prend de plus en plus de place chez le détaillant à petits prix, certaines trouvailles réussissent encore à surprendre davantage que d’autres. Des sous-vêtements en dentelle ont notamment été repérés, bien loin de l’image des morceaux très basiques et utilitaires qu’on associe habituellement au magasin. Offerts en noir, blanc et turquoise, ils affichent un style plutôt sexy.
Legging actif
Leggings actifs noirs en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
L'allée des vêtements continue clairement de s’éloigner des simples essentiels de dépannage. Des leggings actifs style sport sont offerts en noir ainsi qu’en version imitation jeans, avec un look qui ressemble à un morceau de tous les jours. Disponibles du Small au X Large, ils montrent à quel point l’offre vestimentaire du Dollarama devient variée.
Ensemble d'épilation à la cire
Ensemble d'épilation à la cire Sally Hansen en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Dans la catégorie des soins personnels, certaines trouvailles surprennent un peu plus que d’autres. Un ensemble d’épilation à la cire avec perles de style salon de la marque Sally Hansen est offert sur les tablettes. C’est le genre de produit qu’on s’attend davantage à retrouver en pharmacie ou dans un magasin grande surface.
Carnet d'activité Melissa & Doug
Carnet d'activité Melissa & Doug en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4,50 $
Côté jeux éducatifs, une trouvaille attire particulièrement l’œil pour sa marque bien connue. Le carnet d’activités Melissa & Doug Blue’s Clue and You Water Wow propose une approche réutilisable où un crayon rempli d’eau fait apparaître les images. Pensé pour l’apprentissage de l’alphabet, il est vendu à 16,99 $ sur Amazon, ce qui rend sa présence au Dollo encore plus étonnante.
Poignée de porte à serrure
Poignée de porte à serrure en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Certaines trouvailles donnent presque l’impression d’avoir soudainement changé de magasin. Une poignée de porte avec serrure pour installation complète est disponible, un produit qu’on associe plus spontanément à une quincaillerie.
Barre de rangement magnétique
Barre de rangement magnétique en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 3,75 $
Au niveau de l’organisation, un accessoire attire rapidement l’attention par son côté pratique. Une barre de rangement magnétique de 15 pouces avec vis incluses est offerte pour optimiser l’espace, autant pour les outils que pour les accessoires de cuisine. Un produit similaire repéré sur Amazon Canada est affiché à 10,49 $ pour une barre de seulement 12 pouces.
Bonbons lyophilisés
Bonbons lyophilisés en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : entre 1,75 $ et 2 $
Certaines tendances vues partout sur les réseaux finissent maintenant par se retrouver sur les tablettes du Dollo. Les bonbons lyophilisés y sont offerts à petit prix dans plusieurs saveurs, ce qui surprend quand même un peu pour un produit aussi viral.
Gnocchi de pommes de terre
Gnocchi de pommes de terre en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 2 $
Dans les produits alimentaires, certaines options dépassent le simple dépannage habituel. Des gnocchis de pommes de terre sous vide de cinq cents grammes sont proposés, une présence qui élargit un peu plus l’offre déjà variée. On est clairement au-delà des essentiels auxquels on associe spontanément ce type de magasin.
Rideau filtrant plissé
Rideaux filtrant plissé en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4,50 $
As-tu déjà pensé au Dollarama pour changer l’habillage de tes fenêtres? Ce n’est clairement pas le premier magasin qui vient en tête pour ce type d’achat, alors qu’on aurait davantage le réflexe de se tourner vers une boutique spécialisée. Pourtant, des rideaux filtrants plissés blancs de 36 pouces de hauteur par 72 pouces de largeur sont offerts au magasin à petits prix, avec deux pinces incluses pour l’installation. Considérant que ce genre de produit peut facilement coûter plusieurs centaines de dollars dans certains commerces spécialisés, ça vaut la peine de vérifier si ce modèle correspond à tes besoins.
Oreiller
Oreillers en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4,75 $
Dans les articles de maison, certaines surprises sont plus discrètes mais tout aussi inattendues. Des oreillers très minces et plutôt mous sont disponibles sur les tablettes, pensés davantage comme solution d’appoint que pour un confort durable. Une option pratique sans être particulièrement sophistiquée.
Perche pour plantes grimpantes
Perche pour plantes grimpantes en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
On voit depuis longtemps des accessoires de jardinage à la bannière verte et jaune, mais certains items arrivent quand même à se démarquer dans les nouveautés. Une perche de 24 pouces pour plantes grimpantes est offerte pour soutenir la croissance des végétaux. C’est le genre d’accessoire qu’on a davantage l’habitude de voir dans des boutiques spécialisées en plantes ou en rénovation.
Selle de vélo
Selle de vélo en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4,50 $
Du côté des accessoires sportifs, certaines surprises se glissent dans les rayons. Des selles de vélo sont proposées en plusieurs modèles, un produit qu’on associe normalement à des boutiques spécialisées en cyclisme ou du moins en sport. À 4,50 $, ça vaut peut-être la peine de les mettre au test!
Détergent à lessive en feuille
Détergent à lessive en feuille en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Les produits ménagers suivent aussi les nouvelles tendances du moment. Le détergent à lessive en feuilles propose une alternative plus moderne et écologique aux formats classiques. Un format moins courant qui se démarque des options plus traditionnelles et des marques connues qu’on retrouve habituellement au Dollarama.
Siège de toilette
Siège de toilette en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Dans les articles de salle de bain, certaines trouvailles surprennent par leur côté très fonctionnel. Un siège de toilette rond pour cuvette de taille standard est disponible, un achat qu’on planifie généralement ailleurs, surtout pour un item où on n’a pas vraiment envie de mettre un gros budget.
Mini aspirateur portatif
Mini aspirateur portatif en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Même les petits appareils ménagers continuent de se glisser parmi les trouvailles un peu plus inattendues du magasin. Le mini aspirateur portatif, déjà présent depuis plusieurs mois, reste une option de dépannage qui attire encore l’œil, surtout qu’il fonctionne plutôt bien pour un appareil de ce format selon un test fait par l'équipe de Narcity, et qu’il est rechargeable avec un fil USB.
Étamine en coton
Étamine en coton en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 2 $
Certains articles passent presque inaperçus jusqu’à ce qu’on réalise leur potentiel. L’étamine en coton naturel à 100 %, en grand format d’environ deux mètres et demi, peut servir à filtrer, égoutter ou encore préparer différentes recettes maison. Un accessoire polyvalent qui trouve facilement sa place en cuisine sans être un réflexe d'achat évident au départ.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.