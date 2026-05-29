Amazon vend un accessoire de marque hyper populaire pour près de 40 $ moins cher
Avec une note de 4,5/5 étoiles!
Peu importe la saison, les chaussures à enfiler qui sont aussi confortables qu’élégantes continuent d’être populaires, et ce modèle UGG offert sur Amazon Canada risque de plaire à celles qui aiment les pièces passe-partout. En ce moment, il est possible de mettre la main sur cette paire bien connue de la marque à prix réduit.
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Avec leur allure décontractée et leur intérieur douillet, ces pantoufles sont le genre de chaussures qu'on finit par porter presque tous les jours, que ce soit pour relaxer à la maison et au chalet, ou encore sortir rapidement faire une commission.
Les pantoufles UGG Tasman II pour femme à 112,49 $ sur AmazonAmazon Canada
Ce modèle mise sur un dessus en daim et le détail tressé caractéristique des chaussures Tasman. Amazon propose plusieurs couleurs, dont le chêne rocheux, le noir, le blanc, le rose et le bourgogne, selon les pointures encore disponibles.
À l’intérieur, une doublure en peau de mouton aide à garder les pieds bien au chaud, tandis que la semelle légère en EVA est conçue pour résister à un usage quotidien.
Avec une note moyenne de 4,5 étoiles sur 5 basée sur plus de 3 100 évaluations, ces pantoufles semblent faire l'unanimité auprès de nombreuses personnes qui les ont essayées. Plusieurs avis soulignent leur confort exceptionnel, leur chaleur et leur ajustement fidèle à la taille. Certaines personnes mentionnent même pouvoir les porter sans chaussettes grâce à leur doublure en peau de mouton, tandis que d'autres apprécient leur qualité de fabrication et leur polyvalence pour un usage quotidien, autant à la maison qu'à l'extérieur.
Le plus beau dans tout ça? Le prix de certains modèles est actuellement de 112,49 $, alors qu’ils se vendent habituellement 150 $. Ça représente une économie de 37,51 $, soit 25 % de rabais.
Si tu magasines une paire confortable qui s’agence facilement avec une foule de tenues et que tu peux porter du matin au soir, cette trouvaille pourrait bien trouver sa place dans ta garde-robe.
Les pantoufles UGG Tasman II à vendre sur Amazon.
Prix : En rabais à 112,49 $ plutôt que 150 $
C'est ici pour te le procurer
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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