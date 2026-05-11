11 économies à faire chez Costco sur l’épicerie avant le 7 juin
Tous les moyens de réduire ta facture sont bons!
Les nouvelles aubaines du Costco sont officiellement commencées et plusieurs rabais d'épicerie vont rester valides jusqu’au 24 mai ou au 7 juin 2026, selon le produit. Comme souvent chez Costco, les formats sont énormes, donc le prix peut avoir l’air élevé au premier coup d’œil… mais quand on calcule le coût par portion ou par unité, certaines offres deviennent beaucoup plus intéressantes.
À lire également : On a comparé cette fruiterie de la Rive-Sud au concept «remplis ton sac» à un Maxi
Entre les collations, les produits pour les lunchs, les repas rapides et les boissons à garder au frigo, il y a plusieurs spéciaux qui peuvent valoir la peine si ce sont des choses que tu achètes déjà régulièrement. Pour éviter de sortir la calculatrice pendant ton magasinage, on a fait les calculs du prix par unité pour voir quelles aubaines ressortent vraiment cette fois-ci.
Café infusé à froid - Stōk
Café infusé à froid Stōk en rabais au Costco.
Prix : 9,53 $ plutôt que 12,99 $, soit 3,50 $ de rabais
Prix par unité : Environ 0,34 $ / 100 ml
Avec l’été qui approche, les formats de café froid comme celui-ci sont tout indiqués. Les deux bouteilles totalisant 2,84 L reviennent à 9,53 $ après le rabais, ce qui donne environ 34 cents par 100 ml. Ça peut être pratique si tu veux éviter les dépenses dans un café sans avoir à préparer ton propre cold brew à la maison.
Assortiment de yogourts - Activia
Yogourts Activia en rabais au Costco.
Prix : 8,69 $ plutôt que 10,99 $, soit 2,30 $ de rabais
Prix par unité : Environ 0,36 $ / yogourt
Les formats individuels comme celui-là peuvent simplifier pas mal les matins pressés ou les lunchs à préparer rapidement. Avec 24 petits pots pour 8,69 $, chaque yogourt revient à environ 36 cents après le rabais.
Fromage 100 % Parmesan râpé - Kraft
Parmesan râpé Kraft en rabais au Costco.
Prix : 13,99 $ plutôt que 17,49 $, soit 3,50 $ de rabais
Prix par unité : Environ 1,97 $ / 100 g
Pâtes, salades, soupes, légumes rôtis… le parmesan finit souvent par servir dans beaucoup plus de recettes qu’on pense. Ce gros contenant de 710 g tombe à 13,99 $ avec la promotion actuelle, soit environ 1,97 $ par 100 g. Si tu en utilises régulièrement en cuisine, le format peut être intéressant pour éviter d’en racheter constamment en petites portions plus coûteuses.
Feuille d’écorce - Reese’s Pieces
Feuille d’écorce Reese’s Pieces en rabais au Costco.
Prix : 9,99 $ plutôt que 12,99 $, soit 3 $ de rabais
Prix par unité : Environ 1,76 $ / 100 g
Ce n’est clairement pas le genre de collation qui reste longtemps intacte une fois le sac ouvert. Avec son mélange de chocolat, d’arachides et de Reese’s Pieces, ce format de 567 g revient à 9,99 $ après rabais. À environ 1,76 $ par 100 g, ça peut valoir la peine si tu cherches quelque chose à partager pendant une soirée films ou simplement pour satisfaire une grosse envie de sucré.
Brochettes de poulet à la grecque - Skoulakis
Brochettes de poulet à la grecque Skoulakis en rabais au Costco.
Prix : 14,99 $ plutôt que 18,99 $, soit 4 $ de rabais
Prix par unité : Environ 1,50 $ / 100 g
Quand la température commence à donner envie de sortir le BBQ, les produits déjà marinés peuvent sauver du temps. Ces brochettes de poulet style grec reviennent à 14,99 $ pour 1 kg après le rabais de 4 $. Elles peuvent autant servir pour un souper rapide avec du riz et une salade que pour recevoir sans devoir préparer toute la marinade toi-même.
Assortiment de boissons - Cove Soda
Boissons Cove Soda en rabais au Costco.
Prix : 24,47 $ plutôt que 29,99 $, soit 6 $ de rabais
Prix par unité : Environ 1,02 $ / canette
Si tu cherches une alternative aux boissons gazeuses classiques, cet assortiment Cove Soda tombe juste au-dessus de 1 $ par canette avec la réduction appliquée. Le coffret de 24 contient plusieurs saveurs et peut être pratique à garder au frigo pour varier un peu des options habituelles. Avec le rabais de 6 $, ça devient un peu plus intéressant pour tester différents goûts sans payer le plein prix à l’unité.
Assortiment de croustilles - Frito-Lay
Assortiment de croustilles Frito-Lay en rabais au Costco.
Prix : 19,99 $ plutôt que 24,99 $, soit 5 $ de rabais
Prix par unité : Environ 0,37 $ / sac
Entre les lunchs, les sorties, les collations ou les journées où tu as juste envie d’ouvrir un petit sac sans partager, ce genre de boîte finit souvent par être utile. Les 54 sachets reviennent à environ 37 cents chacun après le rabais, ce qui reste moins élevé que plusieurs formats individuels vendus ailleurs. En plus, le mélange de marques permet d’éviter de se retrouver avec la même saveur pendant des semaines.
Sachets d’hydratation sans sucre ou Bombe pop Jr. - Liquid I.V.
Sachets d’hydratation Liquid I.V. en rabais au Costco.
Prix : 29,99 $ plutôt que 39,99 $, soit 10 $ de rabais
Prix par unité : Environ 1 $ / sachet
Les poudres d’hydratation comme celles-là sont devenues populaires autant pour le sport que pour les journées où tu as juste besoin d’un petit boost après avoir passé des heures dehors. Avec le rabais de 10 $, chaque sachet revient à environ 1 $, ce qui est plus bas que plusieurs formats vendus individuellement ailleurs.
Céréales Raisin Bran deux pelletées - Kellogg’s
Céréales Raisin Bran Kellogg’s en rabais au Costco.
Prix : 7,99 $ plutôt que 9,99 $, soit 2 $ de rabais
Prix par unité : Environ 0,55 $ / 100 g
Cette grosse boîte de Raisin Bran de 1,44 kg tombe à 7,99 $, ce qui fait environ 55 cents par 100 g après la réduction. Pour les personnes qui mangent régulièrement des céréales le matin, le format peut aider à étirer un peu plus longtemps les réserves sans devoir retourner à l’épicerie après quelques jours.
Sandwichs à la crème glacée Méga Sandwich - Traditions
Sandwichs à la crème glacée Traditions en rabais au Costco.
Prix : 15,99 $ plutôt que 19,99 $, soit 4 $ de rabais
Prix par unité : Environ 0,53 $ / sandwich
Il y a des produits qui disparaissent vite dès qu’il fait chaud, et les sandwichs à la crème glacée font souvent partie de la liste. Ce format de 30 unités revient à environ 53 cents chacun avec le rabais actuel. À ce prix-là, ça peut être pratique pour remplir le congélo avant l’été ou pour avoir des desserts déjà prêts quand t’as de la visite ou des enfants qui cherchent une collation glacée.
Bâtonnets de bœuf nourri à l’herbe - Archer
Bâtonnets de bœuf Archer en rabais au Costco.
Prix : 17,49 $ plutôt que 24,99 $, soit 7,50 $ de rabais
Prix par unité : Environ 0,62 $ / bâtonnet
Si tu es souvent sur la route, au bureau ou entre deux activités, les collations qui ne demandent aucune préparation peuvent devenir vraiment pratiques. Avec la promotion actuelle, ces bâtonnets de bœuf Archer reviennent à environ 62 cents chacun, ce qui est quand même une bonne baisse, considérant le prix habituel des collations protéinées emballées individuellement. Le format de 28 permet aussi d’en garder un peu partout sans vider le sac en quelques jours.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
La photo de couverture est utilisée à titre indicatif seulement.
- 13 des meilleures trouvailles à moins de 35 $ au Costco qui valent la visite en mai 2026 ›
- Costco vend un accessoire haut de gamme parfait pour ton look d'été pour moins de 30 $ ›
- Costco offre une trouvaille d'été au look luxueux pour 64 % moins cher que sur Amazon ›
- Costco vend des sandales de marque populaire à moins de 20 $ et ça vaut la visite ›
- Je suis maman et « accro du Costco » : voici 15 choses que j’achète (presque) chaque visite ›