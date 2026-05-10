7 nouveautés déco à 5$ ou moins au Dollarama qui semblent venir d’une boutique haut de gamme
Pas besoin de dépenser une fortune pour revamper ton chez-toi. 🔥✨
Faire un arrêt au Dollarama réserve souvent son lot de surprises, surtout du côté des nouveautés. Même en pensant avoir déjà fait le tour, il y a régulièrement des arrivages qui apparaissent sans prévenir et qui attirent rapidement l’attention. Au fil des visites, certains items se démarquent plus que d’autres, particulièrement niveau décoration à bas prix.
À lire également : 19 produits à toujours acheter au Dollarama au lieu de chez Walmart pour économiser
Entre les textures tendance, les finis qui rappellent certaines boutiques beaucoup plus chères et les accessoires qui ont l’air tout droit sortis de Pinterest, plusieurs nouveautés à moins de 5 $ donnent franchement un effet haut de gamme.
Bref, quand les bonnes nouveautés sont au rendez-vous, il devient facile de rafraîchir un espace sans trop dépenser, que ce soit pour ajouter une touche plus actuelle ou simplement donner un nouveau souffle à son décor.
Voici sept trouvailles qui ont attiré notre attention.
Étagères à deux niveaux
Étagères à deux niveaux en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $Les décors qui ont l’air bien pensés reposent souvent sur de petits détails, comme ces étagères à deux niveaux en bois qui ajoutent instantanément une touche chaleureuse et boho-chic à une pièce. Parfaites pour exposer des produits de beauté, des chandelles ou quelques objets déco, elles permettent de donner un look plus organisé et raffiné à n’importe quel comptoir ou coin de la maison.
Bocaux en verre
Bocaux en verre en vente au Dollarama pour 5 $.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Ces bocaux en verre texturé avec couvercle en bambou attirent rapidement l’œil avec leur look simple mais soigné. Offerts en deux formats au même prix, ils peuvent autant servir dans la cuisine que dans la salle de bain, selon les besoins du moment. Ils trouvent facilement leur place sur un comptoir ou une tablette sans avoir besoin d’en faire trop.
Lampe à batteries
Lampe à batteries en vente au Dollarama pour 5 $.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 5 $
Difficile de croire que cette jolie lampe au design arrondi, inspirée des lignes rétro des années 60 et 70, ne coûte que 5 $! Elle fonctionne au toucher et à piles, ce qui la rend facile à déplacer selon les envies. Un objet qui se remarque autant éteint qu’allumé.
Ensembles de bougeoirs en verre
Ensembles de bougeoirs en verre en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Ce type d’ensemble déco attire rapidement l’attention avec son effet complet et bien pensé. Il comprend un plateau miroir, un flacon diffuseur et deux bougeoirs en verre coloré, le tout décliné en plusieurs formes et teintes. L’agencement crée facilement un petit coin décoratif sans avoir à chercher chaque élément séparément. Un type de kit que tu payerais clairement plus cher ailleurs.
Assiette décorative
Assiette décorative en vente au Dollarama.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 3 $
Cette assiette décorative blanche avec écriture noire mise sur un style chic et minimaliste qui s’agence sans effort à différents types de décor. Installée sur un support, elle peut être mise en valeur sur une tablette, une étagère ou encore sur une table soigneusement décorée pour ajouter une touche élégante et discrète.
Présentoir à bijoux avec miroir
Présentoir à bijoux avec miroir en vente au Dollarama
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix: 5 $
Les bijoux peuvent rapidement s’accumuler, alors autant les garder organisés avec un présentoir qui fait aussi partie du décor. Ce modèle en métal avec miroir rond, offert en blanc, or ou noir, s’intègre facilement à différents styles tout en gardant tout à portée de main.
Tuiles carrées emboîtables
Tuiles carrées emboîtables en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Pour transformer un espace extérieur sans gros travaux, ces tuiles carrées emboîtables au fini imitation bois brun offrent une solution simple et rapide. Elles peuvent être installées autant sur un balcon que dans un coin jardin, selon l’espace disponible. Une façon simple de structurer un espace extérieur sans avoir à payer le gros prix. Elles s'emboîtent facilement les unes dans les autres et leur conception laisse passer l’air et l’eau, un détail pratique qui aide à limiter l’accumulation d’humidité.
L’inventaire peut varier d’un endroit à l’autre, et certains items disparaissent rapidement, ce qui rend les trouvailles du moment encore plus attrayantes. Garde l'oeil ouvert!
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.