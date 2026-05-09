Ce meilleur vendeur au IKEA coûte 2,50 $ et c'est un «must» pour ta petite cuisine

À ce prix là, ça vaut une visite!

La façade d'un IKEA.

IKEA vend un accessoire de cuisine utile pour moins de 3 $.

MrFly | Dreamstime
Éditrice Junior

Dans un petit appartement, ou simplement si on manque de comptoir, chaque centimètre compte quand on parle de vaisselle sale. Entre les casseroles, les verres et les assiettes qui sèchent un peu partout, trouver une solution pratique sans encombrer la cuisine peut vite devenir un défi. Un petit accessoire IKEA à moins de 3 $ dans les meilleurs vendeurs pourrait être la trouvaille que tu attendais.

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Pensé pour les petits espaces, l’égouttoir STÄMLING permet de faire sécher assiettes, verres, tasses et couverts sans prendre toute la place près de l’évier. Son format étroit s’intègre facilement sur un comptoir déjà chargé, tandis que l’eau s’accumule dans le fond pour éviter que la vaisselle reste en contact avec l’humidité.

L'\u00e9gouttoir ST\u00c4MLING en vente au IKEA. Droite : Deux \u00e9gouttoirs ST\u00c4MLING sur un comptoir de cuisine. Les égouttoirs STÄMLING peuvent être jumelés pour plus de rangement selon ton espace. IKEA

Autre détail pratique : les égouttoirs sont empilables, ce qui permet d’en ranger plusieurs sans encombrer les armoires lorsque tu ne les utilises pas. Certain.e.s personnes choisissent même d’en utiliser plus d’un pour créer un espace de séchage plus grand au besoin.

En ce moment, l’accessoire est vendu 2,49 $ chez IKEA, ce qui en fait une option vraiment abordable pour optimiser une petite cuisine sans se compliquer la vie.

Bref, si tu cherches une solution simple pour garder ton comptoir plus organisé sans dépenser une fortune, cette petite trouvaille IKEA pourrait valoir le détour.

Égouttoir STÄMLING

Prix : 2,49 $

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Québec Aubaines Canada
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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