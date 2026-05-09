Ce meilleur vendeur au IKEA coûte 2,50 $ et c'est un «must» pour ta petite cuisine
À ce prix là, ça vaut une visite!
Dans un petit appartement, ou simplement si on manque de comptoir, chaque centimètre compte quand on parle de vaisselle sale. Entre les casseroles, les verres et les assiettes qui sèchent un peu partout, trouver une solution pratique sans encombrer la cuisine peut vite devenir un défi. Un petit accessoire IKEA à moins de 3 $ dans les meilleurs vendeurs pourrait être la trouvaille que tu attendais.
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Pensé pour les petits espaces, l’égouttoir STÄMLING permet de faire sécher assiettes, verres, tasses et couverts sans prendre toute la place près de l’évier. Son format étroit s’intègre facilement sur un comptoir déjà chargé, tandis que l’eau s’accumule dans le fond pour éviter que la vaisselle reste en contact avec l’humidité.
Les égouttoirs STÄMLING peuvent être jumelés pour plus de rangement selon ton espace. IKEA
Autre détail pratique : les égouttoirs sont empilables, ce qui permet d’en ranger plusieurs sans encombrer les armoires lorsque tu ne les utilises pas. Certain.e.s personnes choisissent même d’en utiliser plus d’un pour créer un espace de séchage plus grand au besoin.
En ce moment, l’accessoire est vendu 2,49 $ chez IKEA, ce qui en fait une option vraiment abordable pour optimiser une petite cuisine sans se compliquer la vie.
Bref, si tu cherches une solution simple pour garder ton comptoir plus organisé sans dépenser une fortune, cette petite trouvaille IKEA pourrait valoir le détour.
Égouttoir STÄMLING
Prix : 2,49 $
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