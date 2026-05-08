Voici le top 100 des compagnies aériennes avec la meilleure nourriture à bord en 2026
Les transporteurs canadiens sont loin d'être au sommet! 🫠
Outre leurs offres de voyage, les compagnies aériennes se démarquent par la qualité de leurs repas à bord, qu’il s’agisse d’options régulières, sans gluten, sans lactose, casher ou végétariennes. Si certains peuvent parfois décevoir, d’autres tirent leur épingle du jeu, comme le révèle un palmarès des 100 transporteurs offrant la meilleure nourriture en avion.
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C’est du moins ce qui ressort d’une récente étude de Canstar Travel Insurance, une entreprise australienne qui a analysé plus de 125 000 avis de passagers et de passagères sur des plateformes spécialisées.
Quel transporteur se classe au sommet de ceux offrant la meilleure bouffe à bord de sa flotte? L’entreprise grecque AEGEAN Airlines, qui a reçu une note de 7,82 sur 10.
Il se distingue notamment par la qualité de ses repas inspirés des traditions grecques et par son service chaleureux à bord. L’entreprise mise sur le concept du « filema », qui valorise le partage et la générosité à travers la nourriture. Peu importe la classe, les passagers peuvent savourer des plats authentiques.
Les compagnies aériennes canadiennes en bas de l’échelle
Si on ramène ça chez nous, force est de constater que les transporteurs canadiens ont encore du chemin à faire pour rivaliser avec les meilleurs au monde.
Seules trois compagnies aériennes canadiennes figurent au classement, et aucune ne se hisse dans le top 50. La mieux positionnée est la Québécoise Air Transat, qui se classe au 65e rang avec une note de 6,23 sur 10.
De leur côté, Air Canada et WestJet arrivent plus loin derrière, aux 83e et 92e positions.
À noter toutefois qu’Air Canada fait meilleure figure dans une autre catégorie, en se classant au 35e rang sur 68 pour la qualité de son menu en classe affaires.
Voici le palmarès complet des compagnies aériennes offrant la meilleure nourriture à bord en 2026 :
- Aegean Airlines - 7.82/10
- Qatar Airways - 7.68/10
- Asiana Airlines - 7.61/10
- Eva Air - 7.56/10
- Singapore Airlines - 7.55/10
- Korean Air - 7.51/10
- All Nippon Airways - 7.37/10
- Japan Air Lines - 7.36/10
- Kuwait Airways - 7.26/10
- Garuda Indonesia - 7.09/10
- Oman Air - 7.09/10
- Turkish Airlines - 7.06/10
- Bangkok Airways - 7.04/10
- Air Algerie - 7.02/10
- Middle East Airlines - 6.99/10
- Hainan Airlines - 6.97/10
- Swiss Int Air Lines - 6.93/10
- JetBlue - 6.92/10
- Emirates Air - 6.91/10
- Austrian Airlines - 6.89/10
- Azerbaijan Airlines - 6.85/10
- China Southern Airlines - 6.80/10
- Etihad Airways - 6.79/10
- JetBlue Mint - 6.78/10
- Thai Airways International - 6.78/10
- Air Mauritius - 6.77/10
- Gulf Air - 6.75/10
- Ethiopian Airlines - 6.72/10
- Belavia - 6.70/10
- Tarom - 6.70/10
- Hawaiian Airlines - 6.69/10
- Aeroflot - 6.64/10
- Fiji Airways - 6.64/10
- Sri Lankan - 6.64/10
- China Airlines - 6.62/10
- Air Dolomiti - 6.61/10
- Air Tahiti Nui - 6.60/10
- Air Serbia - 6.59/10
- Virgin Australia - 6.54/10
- Cathay Pacific - 6.49/10
- Iberia - 6.48/10
- Lufthansa - 6.47/10
- Lufthansa City Line - 6.47/10
- Malaysia Airlines - 6.45/10
- Vietnam Airlines - 6.45/10
- Delta - 6.44/10
- South African Airways - 6.43/10
- Virgin Atlantic - 6.43/10
- SilkAir - 6.43/10
- Jet Airways - 6.42/10
- Qantas - 6.41/10
- TAP Air Portugal - 6.41/10
- LAN - 6.40/10
- British Airways - 6.39/10
- El Al - 6.38/10
- Air India - 6.36/10
- Air Asia - 6.36/10
- Egypt Air - 6.30/10
- Royal Jordanian - 6.30/10
- Philippine Airlines - 6.29/10
- KLM - 6.28/10
- KLM Cityhopper - 6.28/10
- Hong Kong Airlines - 6.24/10
- AirBaltic - 6.23/10
- Air Transat - 6.23/10
- Air New Zealand - 6.16/10
- Iran Air - 6.14/10
- TAM Airlines - 6.11/10
- Finnair - 6.10/10
- Air France - 6.09/10
- Nordstar Airlines - 6.02/10
- Air Malta - 6.01/10
- Rossiya - 6.00/10
- Aer Lingus - 6.00/10
- Jetstar - 5.99/10
- American Eagle - 5.97/10
- Alaska Airlines - 5.95/10
- Aero Mexico - 5.94/10
- China Eastern - 5.93/10
- LOT - 5.90/10
- S7 Airlines - 5.88/10
- UTair - 5.79/10
- Air Canada - 5.78/10
- Copa Airlines - 5.77/10
- Brussels Airlines - 5.76/10
- LATAM - 5.69/10
- SAS Scandinavian Airlines - 5.66/10
- Condor - 5.65/10
- Avianca - 5.63/10
- Aerolineas Argentinas - 5.60/10
- Saudia - 5.59/10
- WestJet - 5.58/10
- American Airlines - 5.57/10
- United - 5.47/10
- CSA Czech Airlines - 5.45/10
- Air China - 5.39/10
- ITA Airways - 5.29/10
- Kenya Airways - 5.21/10
- Icelandair - 5.16/10
- Air Europa - 5.07/10