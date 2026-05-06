Le Guide Michelin dévoile 7 nouveaux meilleurs restos abordables au Québec en 2026
Pas besoin de dépenser des fortunes pour bien manger! ✨
Le Guide Michelin est officiellement de retour avec des recommandations et des distinction attribuées aux meilleurs restaurants du Québec pour une deuxième année, et ça confirme une chose : la scène culinaire d’ici continue de gagner en reconnaissance. Après une première édition qui a beaucoup fait jaser, le célèbre guide ajoute de nouvelles adresses québécoises à sa sélection 2026, autant du côté des restos étoilés que des endroits plus accessibles où l’on mange incroyablement bien.
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Parmi les mentions les plus intéressantes à surveiller, il y a les Bib Gourmand. Cette catégorie met en lumière les restos qui offrent un excellent rapport qualité-prix, avec des assiettes créatives, généreuses et vraiment mémorables, sans facture complètement démesurée.
Cette année, sept nouveaux restos de la province ont obtenu une place dans la liste des Bib Gourmand 2026 et honnêtement, ça donne surtout envie de planifier plusieurs prochains soupers. Les voici :
Baumier - Piedmont
Prix moyen : 36 $ par plat principal
Adresse : 695A, ch. Avila, Piedmont, QC
Description : Niché dans les Laurentides, ce resto met en valeur une cuisine de saison inspirée du terroir québécois avec une approche à la fois raffinée et réconfortante. Les assiettes changent selon les arrivages et proposent des combinaisons originales comme le homard avec ortie et sarrasin, le raviolo au flanc de porc et shiitake ou encore la polenta avec joue de porc et bette à carde. L’endroit offre une expérience plus intime et soignée, avec une belle attention portée aux produits locaux et aux accords mets-vins.
Bibine Buvette - Drummondville
Prix moyen : 30 $ par plat principal | 12 $ par cocktail
Adresse : 210, rue Brock, Drummondville, QC
Description : Cette adresse de Drummondville mélange l’esprit d’une buvette de quartier avec une cuisine plus gastronomique inspirée des saveurs boréales. Les assiettes sont faites pour être partagées et mettent souvent en vedette des ingrédients locaux dans des combinaisons originales, comme le doré avec miso et algue, le flanc de porc avec choucroute et noisette ou les guédilles au crabe sur brioche. La carte des boissons prend aussi beaucoup de place avec des cocktails classiques revisités, des vins vivants et plusieurs produits d’ici.
Buvette Gentille - Baie-Saint-Paul
Prix moyen : 21 $ par assiette à partager
Adresse : 26, rue Saint-Jean-Baptiste, Baie-Saint-Paul, QC
Description : Avec son ambiance de cave à vin décontractée, cette petite adresse de Baie-Saint-Paul est idéale pour les longues soirées d’apéro autour de plats à partager et de bons verres de vin. Le menu change souvent, mais on peut y retrouver des assiettes plus créatives comme les tortellonis au crabe et kohlrabi, la morue avec sauce béarnaise et sarrasin ou encore le foie de volaille avec mostarda. L’endroit mise sur une approche spontanée où les produits de saison, les saveurs riches et les accords à boire prennent autant de place que l’expérience autour de la table.
Coquette - Sainte-Anne-de-Beaupré
Prix moyen : 23 $ par assiette à partager | 15 $ par cocktail
Adresse : 10041, av. Royale, Sainte-Anne-de-Beaupré, QC
Description : Inspirée des buvettes des années 1920, Coquette mise sur une cuisine évolutive axée sur les produits locaux et les saveurs de la mer. Les assiettes à partager et changent selon les saisons, avec des plats comme le crudo de dorade à l’argousier, les linguines au céleri-rave et truffe, le flétan avec panais et gingembre ou encore le tartare de bison à l’ail noir. La carte des cocktails propose aussi plusieurs créations originales comme le Mizumi au gin, miso et cassis ou le Marcel avec whisky, bleuet et poivre noir, à déguster dans une ambiance chaleureuse avec terrasse sur le toit.
Le Clocher Penché - Québec
Prix moyen : 25 $ par plat principal
Adresse : 203, rue Saint-Joseph E., Québec, QC
Description : Installé dans une ancienne banque du quartier Saint-Roch, ce resto mélange l’esprit du bistrot moderne avec une cuisine du marché plus créative et raffinée. Le menu change selon les saisons et met en valeur des produits locaux dans des assiettes comme le crudo de pétoncle à l’orange confite, les trottoles al limone au mascarpone et noisette, la moussaka d’agneau ou encore la pintade avec sauce foie gras. L’ambiance reste chaleureuse et animée malgré le décor élégant, avec une belle sélection de vins et de cocktails qui accompagnent bien les plats.
Limbo - Montréal
Prix moyen : 30 $ par plat principal
Adresse : 45, av. Mozart O., Montréal, QC
Description : Ce petit resto de la Petite-Italie mise sur une cuisine de saison plus raffinée qui change quotidiennement selon les arrivages du marché. Les assiettes oscillent entre classiques français revisités et créations plus audacieuses, avec un menu qui, par le passé, a proposé des plats comme un tartare de bœuf aux endives et chili, du crabe des neiges à la parisienne, un flétan de la Gaspésie au gingembre ou encore de la cervelle avec ravioles et bisque de crabe. Les desserts restent aussi travaillés, entre mille-feuille chocolat et arachides ou gâteau mollet à la rhubarbe et érable et autres. L’endroit est reconnu pour son approche farm-to-table et sa belle sélection de vins nature.
Saindoux Restaurant BBQ - Sainte-Marie
Prix moyen : 30 $ par plat principal | 15 $ par cocktail
Adresse : 100, rue Notre-Dame S., Sainte-Marie, QC
Description : Installé dans un ancien presbytère, le Saindoux Restaurant BBQ met à l’honneur le porc de Beauce avec une cuisine fumée, généreuse et pensée pour le partage. La carte propose des viandes comme le brisket de porc sauce BBQ au café, le jarret de porc laqué à l’argousier ou la côte vieillie 30 jours, en plus d’accompagnements décadents comme les frites garnies Nashville ou le chili au fromage en grains et jalapeños marinés. Les cocktails restent dans le même esprit gourmand avec des créations comme la Margarita à l’argousier, le Manhattan fumé à l’érable ou l’Espresso du bûcheron au Kahlúa et sirop d’érable. Miam!
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