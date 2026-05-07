Dollarama vend ces articles de cuisine populaires pour 72 % moins cher qu'Amazon
Quand tu peux en acheter six au Dollo pour moins cher que deux sur Amazon... 👀🤯
Aller chez Dollarama est l’une des meilleures façons de faire de belles économies sur des articles utiles du quotidien, surtout lorsqu’on déniche des trouvailles quasi identiques à celles qu’on a l’habitude de payer beaucoup plus cher ailleurs. C’est justement le cas d’une récente découverte en magasin : un accessoire de cuisine vendu pour une fraction du prix affiché chez le géant de la vente en ligne, Amazon, malgré une apparence très similaire.
À lire également : Dollarama vend des baguettes Harry Potter officielles du Wizarding World à mini prix
Il s’agit de passoires pliables en silicone, un produit qui a explosé en popularité ces dernières années grâce à son côté pratique : gain de place, facilité d’entretien et résistance à la chaleur. Ce type d’accessoire est aussi utile pour égoutter des pâtes que pour rincer des fruits et légumes. Sur Amazon Canada, le modèle de la marque Trydiffer cumule plus de 437 avis, une note de 4,5 étoiles sur 5 et la mention « plus de 300 unités vendues au cours du dernier mois ». Un succès indéniable… qui vient toutefois avec un prix de 17,99 $ pour l’ensemble.
C’est donc assez surprenant de tomber sur un produit très semblable chez Dollarama pour seulement 5 $, soit 72,2 % moins cher. Avec autant d’écart de prix, on a voulu comparer les deux modèles de plus près. Même concept, même utilité, mais est-ce que la différence de prix se justifie vraiment?
Amazon vend des passoires en silicone populaires pour 17,99 $ l'ensemble de deux.Amazon Canada
Les deux ensembles incluent deux passoires de tailles différentes, toutes deux en silicone avec une armature en plastique rigide gris. Les dimensions sont très comparables :
Dollarama :
Petite : 24,1 cm x 19,3 cm x 8 cm
Grande : 30 cm x 23,5 cm x 9 cm
Amazon Canada :
Petite : 24 cm x 19,5 cm x 8,3 cm
Grande : 30 cm x 24 cm x 9,3 cm
Les gabarits sont donc pratiquement les mêmes : les deux versions offrent une grande et une petite passoire aux dimensions similaires, idéales pour les usages courants en cuisine.
Dollarama vend des passoires pliables en silicone à seulement deux pour 5 $. Narcity Québec
La principale différence visible : la couleur. Dollarama propose son ensemble en vert et gris et vert et rouge, tandis qu'Amazon offre le choix entre bleu et gris ou rouge et gris.
Pour le reste, les deux produits partagent les mêmes atouts : conception ergonomique, design pliable pour économiser l'espace dans les armoires, poignées intégrées et matériaux résistants à la chaleur. Les deux peuvent aussi aller au lave-vaisselle.
Ça vaut vraiment la peine de comparer les produits et les prix!
À noter que l'inventaire peut varier d'une succursale à l'autre.
Passoires pliables en silicone vendues au Dollarama
Prix au Dollarama : 5 $ (lot de 2)
Prix sur Amazon : 17,99 $ (lot de 2)
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.