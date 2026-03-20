Ces distributeurs à savon super populaires sur Amazon sont 71 % moins chers au Dollarama
Pourquoi payer TROIS FOIS le prix pour le même produit? 👀🔥
Avant de passer ta prochaine commande pendant la vente du printemps d'Amazon Canada, tu voudras peut-être faire un arrêt au Dollarama pour une comparaison de prix. Eh oui, le géant du dollar ne cesse de surprendre avec ses trouvailles à bas prix, et cette fois, c'est un petit accessoire de cuisine ultra pratique qui vaut le détour pour économiser gros.
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Il s'agit d'un distributeur à savon pour éponge à vaisselle, un produit qui a rapidement gagné en popularité sur Amazon, où un modèle très similaire cumule plus de 7 000 avis et 200 ventes ce mois-ci seulement. Toutefois, tu t'en doutes, le prix au Dollo est loin de celui affiché chez le géant de la vente en ligne.
Distributeur de savon à vaisselle pour évier de cuisine avec porte-éponge vendu sur Amazon Canada. Amazon Canada
Actuellement, tu peux mettre la main sur un distributeur de ce style pour seulement 4 $ chez Dollarama, soit environ 71 % moins cher que le modèle très similaire vendu 13,98 $ sur Amazon au moment d'écrire ces lignes. D'ailleurs, ce dernier affiche l'impressionnante note moyenne de 4,3/5 étoiles, avec une majorité de commentaires très positifs.
Si les deux items se ressemblent autant, pourquoi payer le triple?
Peut-être que, toi aussi, tu utilisais encore une brosse à vaisselle avec réservoir intégré, celle qui ne contrôle absolument pas la quantité de savon et qui se vide en quelques minutes de récurage. Si c'est le cas, tu sais à quel point c'est frustrant de gaspiller du savon inutilement à chaque lavage.
Ce distributeur vient régler ce problème. C'est un 2-en-1 bien pensé : il libère le savon directement sur ton éponge lorsque tu appuies dessus, tout en servant de support pour ranger l'éponge après usage. Fini le savon qui coule partout sur le comptoir ou l'éponge qui traîne au bord de l'évier.
Une option pas chère, efficace et qui fait exactement le travail attendu sans casser ton budget. En fait, tu fais des économies deux fois plutôt qu'une : d'abord sur le prix d'achat du distributeur lui-même, puis sur la quantité de savon utilisée au quotidien. En dosant mieux, tu allonges la durée de vie de ta bouteille de savon à vaisselle, ce qui, à la longue, finit par paraître sur ta facture.
Cette pompe à savon est disponible dans les Dollarama.Narcity Québec
En mettant les deux modèles côte à côte, les ressemblances sont frappantes. Les matériaux utilisés semblent très similaires d'un produit à l'autre : même type de plastique pour la pompe, même genre de base transparente pour le réservoir. La capacité du contenant est également comparable, et les dimensions sont suffisamment standards pour accueillir ton éponge à vaisselle habituelle sans problème.
Tu remarqueras cependant une légère différence dans le motif des trous sur le dessus du support : celui du Dollarama présente un motif en losanges, tandis que celui d'Amazon opte pour des lignes droites. Un détail purement esthétique qui passe presque inaperçu au quotidien, surtout que les deux modèles arborent les mêmes tons, soit du blanc avec du gris sur le dessus.
Les deux sont également dotés d'un réservoir transparent en bas, ce qui te permet de voir facilement la quantité de savon restante et d'anticiper le remplissage. Plus besoin de secouer la pompe pour deviner s'il reste assez de savon pour terminer la vaisselle.
Là où la comparaison devient plus difficile, c'est sur la question de la durabilité. Difficile de dire si l'un résistera mieux que l'autre dans le temps, surtout avec une utilisation quotidienne. Mais à 4 $, même si tu devais le remplacer une fois par année, tu resterais largement gagnant.e par rapport au prix demandé sur Amazon.
Ces deux pompes à savon assez similaires sont vendues par deux entreprises différentes.Narcity Québec, Amazon
Ça soulève d'ailleurs une question que bien des gens se posent : combien de fois passe-t-on une commande en ligne pour un produit qu'on aurait pu trouver pour une fraction du prix au coin de la rue? Avec des trouvailles comme celle-ci, ça vaut vraiment la peine de faire un tour dans les allées du Dollarama avant de cliquer sur « Ajouter au panier ».
Il faut toutefois noter que l'inventaire chez Dollarama varie d'une succursale à l'autre, et que certains articles disparaissent vite des tablettes. Si tu tombes dessus lors de ta prochaine visite, n'hésite pas à le prendre tout de suite.
Distributeur à savon vendu au Dollarama
Prix au Dollarama : 4 $
Prix sur Amazon Canada : 13,98 $
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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