Canadian Tire fait un gros solde et ces 9 produits sont moins chers qu'au Dollarama
Quand les prix sont plus bas qu'au Dollarama, ça vaut VRAIMENT la peine! 🔥🤯
Quand il est question d’économiser sur les essentiels du quotidien, Dollarama s'impose comme un incontournable. Ce printemps encore, l’enseigne fait parler d’elle avec ses trouvailles abordables issues de marques bien connues. Toutefois, là où le magasin du dollar perd du terrain, c'est sur les aubaines de circulaire, tandis que le Dollo n'en fait pas, comparativement aux compétiteurs. Voici les occasions où les grandes chaînes qui sont généralement plus chères peuvent devenir une option plus économique. Et en ce moment, Canadian Tire en est le parfait exemple avec le retour de sa vente « Jour$ du dollar ». Une occasion en or de faire le plein d'articles à prix dérisoires et d'accueillir la belle saison sans se ruiner.
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Du 9 au 15 avril, cette vente printanière propose une foule d’articles à prix mini, dont plusieurs trouvailles à moins de 5 $ et de 10 $. Et oui, certains produits affichent même un coût inférieur à celui du magasin du dollar.
On a passé les rabais en revue et comparé les prix afin de repérer les offres qui valent vraiment le coup. Voici neuf trouvailles qui sont actuellement plus abordables chez Canadian Tire que chez Dollarama.
Nettoyant doux tout usageLe nettoyant doux Bar Keepers Friend est 0,75 $ plus cher au Dollarama pendant les « Jours du dollar » chez Canadian Tire.
@iza.bee | Narcity Québec, Canadian Tire
Prix au Dollarama : 4,75 $ pour 737 g
Prix au Canadian Tire : 4 $ pour 737 g (Prix régulier : 5,99 $)
Le populaire nettoyant multi-surfaces Bar Keepers Friend coûte généralement moins cher au Dollarama qu'ailleurs. À prix régulier, Canadian Tire l'affiche à 5,99 $, soit plus d'un dollar de plus que chez l'enseigne jaune et verte. Mais, pendant la vente, la tendance s'inverse : même format, même produit, à 4 $ plutôt que 4,75 $. Une belle occasion de faire le plein.
Nettoyant en poudre
Le nettoyant en poudre Bar Keepers Friend est plus cher au Dollarama pendant les « Jours du dollar » chez Canadian Tire.
@iza.bee | Narcity Québec, Canadian Tire
Prix au Dollarama : 4 $ pour 425 g
Prix au Canadian Tire : 4 $ pour 595 g (Prix régulier : 5,99 $)
La version en poudre est également à prix doux jusqu'à la fin de la vente au Canadian Tire. Pour le même 4 $, l'enseigne de la feuille d'érable offre 595 g de produit, contre seulement 425 g au Dollarama, ce qui le rend environ 29 % moins cher à quantité égale. Pour un produit aussi polyvalent, reconnu pour s'attaquer aux taches tenaces sur l'acier inoxydable, la porcelaine ou les surfaces difficiles, c'est un détail qui compte.
GantsLes gants en nitrile sont au prix de 1 $ pendant les « Jours du dollar » chez Canadian Tire.
@iza.bee | Narcity Québec, Canadian Tire
Prix au Dollarama : À partir de 2 $
Prix au Canadian Tire : 1 $
Trouver un article à 1 $ chez Dollarama, c'est devenu presque aussi rare qu'une journée sans file à la caisse. Les gants en nitrile pour le jardinage ou le bricolage débutent désormais à 2 $ la paire au magasin du dollar, et encore, dans des teintes pas très passe-partout. Si tu préfères quelque chose de plus discret, ou tout simplement économiser la moitié du prix, Canadian Tire a ce qu'il te faut : une paire sobre à seulement 1 $.
Couteau utilitaire style « exacto » 18 mm
Les « exactos » Mastercraft 18 mm sont vendus à 1 $ pendant les « Jours du dollar » chez Canadian Tire.
@iza.bee | Narcity Québec, Canadian Tire
Prix au Dollarama : À partir de 1,50 $
Prix au Canadian Tire : 1 $
Le couteau utilitaire à lame rétractable cassable, c'est le genre d'outil qu'on finit toujours par chercher au fond d'un tiroir. Autant en avoir un à portée de main... et autant ne pas trop investir pour se le procurer. Chez Dollarama, la version de la marque Duramax débute à 1,50 $, ce qui est déjà une bonne affaire. Mais chez Canadian Tire, la marque Mastercraft fait mieux à seulement 1 $ pendant le solde, et les deux sont du format 18 mm. La qualité Mastercraft étant bien établie auprès des bricoleurs et bricoleuses, c'est difficile d'ignorer ce deal.
Détergent à lessive Old Dutch
Le détergent à lessive liquide Old Dutch est 0,75 $ plus cher au Dollarama pendant les « Jours du dollar » chez Canadian Tire.
@iza.bee | Narcity Québec, Canadian Tire
Prix au Dollarama : 3,75 $ pour 2 L
Prix au Canadian Tire : 3 $ pour 2 L (Prix régulier : 4,79 $)
Même produit, même format, même fragrance... mais pas le même prix. Le détergent à lessive liquide Old Dutch de deux litres, bon pour environ 50 brassées, se vend habituellement 4,79 $ chez Canadian Tire. Pendant le solde, il tombe à 3 $, soit 0,75 $ de moins que chez Dollarama. Pour un essentiel qu'on rachète régulièrement, l'économie vaut clairement le détour.
Assouplisseur liquide Old Dutch
Les bouteilles d’assouplisseur Old Dutch sont 0,50 $ plus chères au Dollarama pendant les « Jours du dollar » chez Canadian Tire.
@iza.bee | Narcity Québec, Canadian Tire
Prix au Dollarama : 3,50 $ pour 1,6 L
Prix au Canadian Tire : 3 $ pour 1,6 L (Prix régulier : 5,29 $)
À prix régulier, l'assouplisseur liquide Old Dutch coûte près de deux dollars de plus chez Canadian Tire qu'au magasin du dollar. Mais, pendant les « Jours du dollar », la donne change complètement. La formule fragrance douce sans phosphate de 1,6 L passe à 3 $, soit 0,50 $ de moins que le prix courant du Dollo.
Savon à vaisselle liquide
Le savon à vaisselle Palmolive est plus cher au Dollarama pendant les « Jours du dollar » chez Canadian Tire.
@iza.bee | Narcity Québec, Canadian Tire
Prix au Dollarama : 2,75 $ pour 739 ml
Prix au Canadian Tire : 2,50 $ pour 828 ml (Prix régulier : 3,49 $)
À première vue, 0,25 $ de moins sur un savon à vaisselle, ça peut sembler peu, mais il ne faut pas comparer que les étiquettes de prix : le format offert pour moins cher au Canadian Tire est aussi plus généreux, avec près de 90 ml de plus dans la bouteille. En ramenant les deux au même volume, le Palmolive revient environ 19 % moins cher chez le détaillant au logo triangulaire.
Pour un produit du quotidien qu'on rachète inévitablement, ça finit par faire une vraie différence.
Ketchup Heinz
Le ketchup Heinz est 60% plus cher au Dollarama pendant les « Jours du dollar » chez Canadian Tire.
@iza.bee | Narcity Québec, Canadian Tire
Prix au Dollarama : 3 $ pour 375 ml
Prix au Canadian Tire : 4,99 $ pour 1 L
La comparaison n'est pas parfaite, puisqu'il ne s'agit pas du même format. Néanmoins, les chiffres parlent d'eux même. Chez Dollarama, le populaire ketchup Heinz revient à 8 $ le litre. Pendant les « Jours du dollar », le grand format d'un litre s'affiche à 4,99 $, soit également moins cher que le prix régulier au Maxi (5,25$).
Si tu consommes du ketchup de la marque Heinz régulièrement, autant profiter de l'occasion pour faire le plein en grand format plutôt que de racheter des petites bouteilles à répétition au Dollo!
Tampons à récurer
L'emballage de tampons à récurer est 0,25 $ plus cher au Dollarama pendant les « Jours du dollar » chez Canadian Tire.
@iza.bee | Narcity Québec, Canadian Tire
Prix au Dollarama : 1,25 $ pour un paquet de six (Javex)
Prix au Canadian Tire : 1 $ pour un paquet de six (FRANK) (Prix régulier : 2,99 $)
Ce n'est pas exactement la même marque, mais c'est le même combat : six tampons à récurer pour service intense, dans les deux cas en format 10 cm x 15 cm. La différence, c'est la facture. Chez Canadian Tire, la version FRANK revient à 1 $, soit 0,25 $ de moins que les tampons Javex au Dollarama. Et sachant que le prix régulier de l'enseigne canadienne frôle les 3 $, on réalise vite que c'est une aubaine à ne pas laisser passer.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.